Coronavirus | Le gouvernement rectifie: les enfants jusqu’à 14 ans pourront marcher

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, est apparu par télématique de Moncloa pour commenter les progrès de la lutte contre le coronavirus. “L’objectif est désormais de consolider ces faibles croissances, cela nous prendra un certain temps, mais les mesures profitent à tous”, a lancé le ministre.

«Nous ne sommes pas dans la phase de désescalade. Comme la situation l’avertit, nous continuons d’être enfermés. L’extension de l’état d’alarme atténuera certaines mesures et Nous allons approuver que les enfants de moins de 14 ans puissent se promener à partir du dimanche. Nous y travaillons, dans les prochains jours, nous donnerons des détails sur la façon dont cela peut être fait. Ce gouvernement écoute », a expliqué Illa à propos de la dernière mesure gouvernementale, avec un pas en arrière par l’exécutif, car le plan initial était que seuls les mineurs soient autorisés à accompagner leurs parents au supermarché, à la pharmacie ou à la banque. “Se promener, c’est se promener. Nous allons le réglementer, nous allons l’expliquer en détail. Quelles conditions peuvent survenir en distance, en temps maximum … “, a expliqué Illa.

“Le gouvernement continuera d’agir avec prudence, conscient de la dureté des mesures. La prorogation du décret d’alarme me permet de prendre certaines décisions et j’ai pris la décision. Ce gouvernement est à l’écoute des experts et de la société “, a expliqué Illa au sujet du changement des critères du gouvernement au cours des dernières heures.

Changement de critères

Nouvelles mesures du Conseil des ministres

Les mineurs jusqu’à 14 ans peuvent, à partir du 27 avril, accompagner un adulte dans des cas comme aller faire l’achat ou à la pharmacie. Ils ne pourront pas marcher librement et les mesures d’hygiène et d’éloignement recommandées par Santé doivent être respectées.

La TVA sera de 0% sur les fournitures de matériel médical par les entreprises nationales au réseau de santé publique, tandis que celle de la presse numérique et des livres électroniques passera de 21% à 4%.

Le télétravail sera maintenu dans les secteurs qui ne nécessitent pas d’activité en face à face pendant encore deux mois.

Création d’une fondation financée par des fonds de la Ligue de football et rattachée à l’Administration générale de l’État dans le but d’aider les fédérations en détresse en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques prévus pour 2020 à Tokyo.

Approuver la flexibilité d’ERTE pour les entreprises des secteurs essentiels

Étendre la couverture de la ligne de garantie ICO

Étendre la couverture aux travailleurs dont les contrats ont expiré

Renforcer la protection des travailleurs permanents par lots

Réduire la cotisation pour certains travailleurs agricoles

Les frais de notaire pour la novation des prêts non hypothécaires diminuent

Mettre en place un mécanisme de renégociation et de report du paiement de la location des locaux commerciaux

Le seuil d’âge pour les enfants qui peuvent sortir à partir du dimanche 26 avril sera de 14 ans et non de 12 ans, comme cela avait été dit au début; De plus, la TVA sur les dispositifs médicaux sera de 0% et celle du livre électronique et de la presse numérique passera de 21% à 4%, le télétravail des secteurs qui peuvent travailler avec lui sera prolongé de deux mois et le congrès sera appelé à se développer l’état d’alarme jusqu’au 9 mai. Ce sont quelques-unes des décisions les plus importantes prises en Conseil des ministres ce mardi. Bien que la décision initiale des enfants ait subi un changement majeur tout au long de la journée.

María Jesús Montero, ministre des Finances et porte-parole du gouvernement, avait déclaré dans la matinée que, “suivant les besoins des experts” et réfléchissant “aux risques et avantages” de l’ouverture de la main “, la proposition est que la sortie soit contrôlée et respecter scrupuleusement les recommandations d’hygiène et de distance. accompagner un adulte en voyage pour aller au supermarché ou à la pharmacie par exemple et sans temps. “Ce n’allait pas être un open bar pour des promenades, du moins à cette époque.

Avec elle, Nadia Calviño a décrit “plus de 30” nouvelles mesures et mises à jour des précédentes dans le domaine économique et fiscal, à travers un décret-loi et avec quatre axes: “Accroître le soutien aux travailleurs, renforcer le financement des entreprises, les mesures fiscales et mesures pour des secteurs spécifiques “. Parmi eux, le prolongation “de deux mois plus le caractère préférentiel du travail à distance” et la réduction à 0% de TVA pour les produits de santé fournis par les entreprises nationales au réseau de santé publique. Cette dernière mesure est combinée avec celles adoptées concernant les tarifs de ce type de produits en provenance de l’étranger dans le but de garantir une certaine normalité des prix et d’éviter une concurrence déloyale.

Pour aider le secteur du sport, Calviño, troisième vice-président et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, a annoncé qu’une fondation financée par des fonds provenant de la commercialisation des droits audiovisuels de la ligue de football sera créée et sera rattachée à l’Administration générale de l’État. Objectif: donner un coup de main aux fédérations qui ne peuvent se maintenir dans cette situation complexe avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, reportés pour l’instant jusqu’en 2021.

Accords d’État

Montero a également évoqué la configuration de nouveaux pactes d’État. Il a assuré que le gouvernement est satisfait du premier cycle de contacts avec le reste des forces politiques et a réaffirmé la nécessité d’avoir des hommes d’affaires et des syndicats.: “Nous sommes sûrs que chaque groupe contribuera à enrichir cet accord final. Pour sa mise en œuvre, la participation des agents sociaux, des employeurs et des syndicats est importante. Leur participation est obligatoire. Sans eux, il sera impossible de jeter les bases Le président a convoqué la table du dialogue social pour jeudi à 11 heures “.

Autres mesures économiques

Autres mesures économiques et fiscales incluses dans le paquet décrit par Calviño inclure “approuver la flexibilité d’ERTE pour les entreprises des secteurs essentiels”, “étendre la couverture de la ligne de garantie ICO, ainsi que couverture pour les travailleurs dont les contrats ont expiré “, “renforcent la protection des fixes arrêtés” et “réduisent la cotisation de certains travailleurs agricoles”.

Controverse avec la garde civile

À l’heure des questions, Montero a été interrogé sur la controverse suscitée par les propos du général de la Garde civile José Manuel Santiago, qui a assuré lors d’une des comparutions du comité de gestion technique des coronavirus que l’Institut armé consacrait une partie de ses efforts pour abaisser le climat de critique contre le gouvernement: “Le général Santiago a transféré des explications, ainsi que le Dr Simón et le gouvernement dans son ensemble. Cette personne est un technicien qui a rejoint une tâche inédite avec une exposition constante qui peut faire sortir les mots de leur contexte. Le général a transmis que c’était une erreur. L’important est de faire comprendre que ces personnes travaillent professionnellement dans le respect de la liberté d’expression. Vous ne pouvez pas accorder autant d’importance à un problème mineur. “