Coronavirus: Pourquoi hier il y a eu 223 759 infections et aujourd’hui seulement 207 634?

Le ministère de la Santé a fourni dimanche des données sur l’avancement du coronavirus et le nombre était surprenant: 207 634 cas. Beaucoup moins que les 223 759 signalés hier, ce qui a surpris les médias. Le Dr Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des urgences, a tenté d’expliquer les nouveaux critères qui, loin d’avancer les données, les ont fait reculer de manière significative.

Le Ministère de la santé établit une distinction entre les cas de PCR et les tests d’anticorps, ce qui indique à la population qu’elle a déjà surmonté la maladie et montre les restes du virus qui les immunisent contre la maladie. En additionnant les deux montants, le chiffre total s’élevait à près de 24 000 infections ce samedi. Cependant, dimanche, Sanidad a décidé de ne fournir que le cas de la PCR, ce qui porte les contagions à plus de 207 500.

En ne tenant compte que des données de PCR pour samedi et dimanche, l’augmentation du nombre de cas a été de 1 729; c’est-à-dire que les cas n’ont pas beaucoup régressé, seulement une partie d’entre eux a cessé d’être compté, car ils ne sont pas considérés comme fondamentaux pour le compte à l’heure actuelle. Il est vrai que la comparaison avec les guéris (3 024 ce dimanche) commence à être très favorable. Malgré cela, le changement de critères a été controversé et beaucoup l’ont critiqué, entre autres l’ancien ministre de l’Industrie avec José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

Le Dr Simón a expliqué le changement, bien qu’il ait annoncé que davantage de données sur les anticorps seront fournies, mais espacées dans le temps, pas quotidiennement: “Avec tous les problèmes d’interprétation des données des dernières semaines, nous avons essayé de clarifier les informations afin que Elle est plus facilement interprétable. Nous n’éliminerons pas le total des personnes infectées, mais nous allons espacer leur périodicité. L’étude de la séroprévalence nous donnera les meilleurs résultats. Nous devons nous concentrer sur différentes valeurs qui nous intéressent à certains moments. “