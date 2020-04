coronavirus pourrait rester caché dans les poumons des patients rétablis – . Dallas (39)

BEIJING – Le coronavirus pourrait rester caché dans les poumons de patients apparemment guéris qui ne présentent plus de symptômes, passant également inaperçus par les tests conventionnels, selon une étude publiée par un groupe de chercheurs médicaux chinois.

Le quotidien de Hong Kong South China Morning Post fait aujourd’hui écho aux recherches de ces médecins de l’Université de médecine militaire de Chongqing, publiées cette semaine dans la revue scientifique Cell Research.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi qu’elle enquêtait sur cette maladie rare.

L’étude cite le cas d’une femme de 78 ans décédée de façon inattendue à la mi-février après avoir apparemment surmonté le coronavirus et testé négatif jusqu’à trois tests qui ont testé des échantillons de son nez et de sa gorge et reçu un rapport positif après avoir subi à un TAC.

L’autopsie n’a trouvé aucun virus dans le foie, le cœur, l’intestin, la peau ou la moelle osseuse, mais un coronavirus est apparu dans son tissu pulmonaire qui, malgré le fait que la patiente ne présentait aucun symptôme, présentait les dommages habituels d’une infection virale.

Test d’odeur.

“Il est urgent de comprendre la pathogenèse de l’infection par le SRAS-CoV-2 (nom du nouveau coronavirus causant la pandémie)”, ont averti les chercheurs.

Les auteurs de l’étude proposent d’effectuer des lavages broncho-alvéolaires – c’est-à-dire d’insérer du sérum nettoyant dans les poumons – avant de décharger les patients pour assurer la détection des virus cachés, bien qu’il s’agisse d’une procédure plus complexe, coûteuse et longue. Je les teste avec des tampons.

Jazive Pérez a l’information.

La possibilité que le virus n’ait pas été complètement éliminé de l’organisme après qu’un patient dépasse le COVID-19, et l’incertitude quant à la quantité suffisante d’anticorps développés pour garantir l’immunité contre une éventuelle réinfection, sont deux des questions que la plupart des ils inquiètent la communauté médicale.

Et plus encore si l’on tient compte du fait qu’en Chine, où la flambée a éclaté, des efforts sont faits pour revenir à la normalité sociale et économique et que dans d’autres pays gravement touchés, comme l’Espagne, l’Italie ou les États-Unis, les plans sont en train d’être désamorcés. de mesures pour contenir la pandémie.

Sauveteurs.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé la semaine dernière qu’il n’a pas été prouvé que les humains sont immunisés contre le SRAS-CoV-2 après avoir vaincu une infection, remettant en cause les plans de certains pays qui comptent sur développer une “immunité collective” permettant la propagation du virus au sein de la population.

Pendant ce temps, le conseiller vedette du gouvernement chinois pour la crise des coronavirus, Zhong Nanshan, a récemment déclaré que la majorité des résultats positifs chez les patients récupérés pourraient être dus à des “gènes fragmentés” du virus, et qu’il n’y a aucune preuve pour le moment qu’une personne qui a passé COVID-19 peut en infecter un autre.

.