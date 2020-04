Coronavirus: pouvoir pratiquer des sports de plein air, demande de plusieurs communautés autonomes à Sánchez

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a tenu ce dimanche une réunion télématique avec les présidents des communautés autonomes. Lors de la réunion, par visioconférence, qui a duré environ quatre heures, plusieurs sujets ont été discutés en référence aux mesures prises contre le coronavirus et à la flexibilité possible de certains d’entre eux.

Tous les représentants régionaux ont convenu de procéder à un manque de confiance progressif, bien que certains d’entre eux aient transmis la proposition de commencer à laisser les citoyens pratiquer des sports de plein air. Iñigo Urkullu, Basque Lehendakari; Miguel Ángel Revilla, président de la Cantabrie; et Adrián Barbón, haut dirigeant du gouvernement asturien, a été celui qui a mis cette demande sur la table, selon El País.

14 000 millions d’euros supplémentaires pour la LACC

Lors de la réunion, Sánchez a communiqué que les communautés autonomes disposeront de 14 000 millions d’euros supplémentaires de liquidités pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise causée par le coronavirus. Bien entendu, si le gouvernement actualisait le système de financement avec les nouvelles prévisions économiques, les montants qui correspondraient aux autonomies seraient de 14 000 millions de moins.

Il a également accepté d’avancer 2,8 milliards d’euros de paiements au titre du système de financement, qui traite actuellement 5,5 milliards d’euros à partir de la liquidation du système de financement 2018.

Vous avez demandé un accord pédagogique

Aussi, le président de l’exécutif a appelé à un accord pédagogique sur les mesures à prendre d’ici la fin de l’année. Madrid, l’Andalousie, la Castilla y León et le Pays basque ont annoncé qu’ils ne suivraient pas le plan établi par le gouvernement, car ils ne sont pas d’accord avec le fait que les étudiants avec des matières suspendues réussissent le cours ou obtiennent un diplôme universitaire.

Les demandes des présidents autonomes

Le président du gouvernement catalan, Quim Torra, a profité de cette nouvelle rencontre pour demander la récupération des compétences autonomes lors du plan de relaxation de l’isolement dû à la crise. Il a demandé “de ne pas se relâcher, de faire plus de tests et de reporter le paiement d’impôts tels que l’impôt sur le revenu des particuliers et les entreprises”.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pour sa part, Manuel Moreno, Président de l’Andalousie, a appelé à ce que “ce manque progressif de précision se produise dans les zones où l’incidence est la plus faible”. Son homologue d’Aragon, Javier Lambán, a insisté pour demander une aide au secteur du tourisme. Ximo Puig, Président de la Communauté de Valence, a transféré à Sánchez la nécessité que la reconstruction se fasse “sans parti pris” et avec l’accord de tous les groupes politiques.

Le président de Murcie, Fernando López Miras, s’est concentré sur la recherche de solutions pour les écoles si elles n’ont pas d’activité pendant le manque de confinement et a demandé l’abaissement de la TVA sur le matériel médical. Enfin, le représentant de La Rioja, Concha Andreu, a annoncé que la désescalade avait commencé dans les hôpitaux et que les centres pour personnes âgées étaient renforcés avec l’arrivée de nouveaux tests.