Coronavirus | Quand les cinémas ouvriront-ils et à quoi ressemblera votre retour à l’activité?

Utilisateurs de cinéma devra attendre que le soi-disant «Phase 2» de la désescalade pour pouvoir retourner dans ces enceintes. De plus, ils doivent le faire avec siège préassigné (quelque chose qui est déjà courant dans ces lieux) et ce ne sera que un tiers de sa capacité disponible: “Quant aux loisirs et à la culture, les cinémas, théâtres, auditoriums et espaces similaires seront rouverts avec des sièges préattribués et une limitation d’un tiers de la capacité “, lit le document que le gouvernement a préparé pour préciser le contenu de chaque phase.

La date prévue pour atteindre ce stade est 25 mai au plus tôt (sauf dans le cas des îles de Formentera, La Gomera, EL Hierro et La Graciosa, qui pourraient arriver le 11 mai). Par rapport à les événements en plein air seront autorisés tant qu’ils sont assis et moins de 400 personnes.

#DeescaladaResponsable Phase 2⃣ ✔️ Reprise de la chasse et de la pêche sportive.

✔️ Bibliothèques, prêts et lecture à capacité limitée.

✔️Cines, théâtres, auditoriums et espaces similaires, avec des sièges pré-attribués et avec une limite de capacité de 1/3. (…) – culturagob (@culturagob) 28 avril 2020

Si tout évolue de manière favorable, dans la «phase 3», tous ces établissements pourront augmenter la capacité de moitié. Cette ouverture, en tout cas, cela dépendra de l’accomplissement des marqueurs déterminés pour pouvoir passer d’une étape à l’autre, en tenant compte du fait que chaque phase durera au moins deux semaines.

Tournage de films et séries

Ce qui sera autorisé dans le ‘Phase 1’ annoncé hier par le gouvernement est le tournage de films et séries. Sur la base de la planification, on estime que vous pouvez commencer vers le 11 mai, à moins que le ministère de la Santé ne dise le contraire car les indicateurs ne lui sont pas favorables. Oui, vous pouvez commencer en toute sécurité le 4 mai dans les îles susmentionnées, qui commencent cette phase ce jour-là.

Autres pays européens

Dans d’autres territoires du continent, tels que En Italie ou en France, il n’y a pas de date fixe pour l’ouverture de ce type de locaux. Par exemple, dans le pays transalpin sont valoriser l’alternative d’offrir ces produits culturels à l’extérieur, pour garantir la sécurité de la population et éviter la faillite des entreprises.

Pour sa part, La France a opté pour une stratégie intermédiaire: à partir du 11 mai, des bibliothèques et des petits musées ouvriront, mais n’ont pas officiellement annoncé l’ouverture de grands centres tels que les cinémas, les théâtres ou salles de concert du pays.