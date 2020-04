Coronavirus: quand les coiffeurs peuvent-ils rouvrir?

La mise en œuvre de état d’alarme causée par le coronavirus, a contraint de nombreuses entreprises à fermer temporairement. Des services tels que coiffeurs Ils ont fermé et des doutes surgissent maintenant quant à leur réouverture.

Pas de date fixe pour la réouverture des salons de coiffure

Le Gouvernement la phase de désescalade a commencé avec la abandon de l’internement des garçons et filles entre 0 et 14 ans depuis dimanche dernier. Bien que le Le 13 avril, certains travailleurs sont retournés à leurs postes Ils ne pouvaient pas faire les mêmes tâches à domicile, mais dans le cas des salons de coiffure, car c’est un service à la personne, ils ne l’ont pas encore fait.

Le gouvernement n’a pas encore pris de décision concernant la réouverture des coiffeurs en Espagne. Cela devra attendre même si le Junta de Andalucía visé La santé une proposition sur l’ouverture de boutiques, y compris les coiffeurs et les centres de beauté pour la journée 11 mai.

“Après cette pause, nous allons travailler plus que jamais. J’ai pendant qu’ils m’ont demandé un rendez-vous pour le premier jour que nous pouvons ouvrir, sans se soucier de ce que ce sera “, a-t-il souligné Marisina Luna, gérante d’un salon de coiffure à Archena, devant l’agence EFE.

Il a également ajouté que: “Les clients ont également peur de la contagion et comme ils ne slaen pas à la maison, ils n’accordent pas d’importance à ne pas avoir leurs cheveux aussi bien qu’avant. Si nous continuons comme ça, nous envisagerons de fermer définitivement“

Les coiffeurs en Italie ouvriront en juin

Le Gouvernement italien a décrété ce dimanche, dans son plan de désescalade contre la pandémie de coronavirus, que les coiffeurs reprendraient leur activité à partir de juin pour réduire le risque de contagion qui peut être.

Après l’annonce de Giuseppe Conte, les coiffeurs et les coiffeurs ont regretté qu’un service tel que celui du coiffeur n’ait pas rouvert comme les petits magasins le feront en mai, alléguant que beaucoup d’entre eux seront destinés à certainement proche ne pas pouvoir faire face à un autre mois.

O Where oui les coiffeurs ont déjà ouvert c’est dans La Suisse, d’hier et en utilisant un masque et en adoptant toutes les mesures pour prévenir l’infection.