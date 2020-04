Coronavirus | Rivaldo reproche à l’ancien ministre de la Santé de ne pas respecter la distance de sécurité

L’ancien joueur de football brésilien Rivaldo critiqué ce vendredi à sortant Ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, pour manque de respect il distance physique des autres personnes au moment de dire au revoir après avoir remis la position et les avoir serrés et embrassés sans aucune protection.

“C’est un manque de respect au peuple brésilien. Au cas où serait arrivé avecn notre président Jair Messías Bolsonarou serait-ce responsable de tous les médias communication “, a déclaré Rivaldo dans son profil instagram après la divulgation sur les réseaux sociaux d’une vidéo de l’ancien ex-ministre dans ses adieux.

Mandetta, médecin et adjoint orthopédique, a été licencié au milieu de la pandémie de coronavirus en raison de divergences avec Bolsonaro, qui défend un isolement social vertical et la ouverture commerciale, différentes des quarantaines obligatoires horizontales imposées par certains gouverneurs.

Dans la vidéo qui a circulé ce vendredi, après Mandetta livrer sa position à l’oncologue Nelson Teich, regarde maintenant ancien ministre sans masque ni gants de protection dire au revoir et serrer la main des fonctionnaires du ministère et même atteindre embrasse une dame.

“Et les pauvres vont besoins à la maison. Félicitations d’avoir gardé vos distances avec l’ancien ministre. Excellent exemple de “fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais” “, a-t-il souligné. ironiquement Rivaldo, qui à côté d’autres footballeurs aiment Neymar soutient publiquement Bolsonaro.

En plus de la déclaration de l’ancien joueur du Deportivo et de Barcelone et l’un des architectes du dernier titre mondial remporté par le Brésil en Corée du Sud-Japon 2002, autres célébrités comme l’actrice Antonia Fontenelle, un autre partisan de Bolsonaro, a critiqué Mandetta dans leurs réseaux. Jusqu’à ce vendredi, selon le rapport officiel du ministère de la Santé, il y avait 33 682 patients confirmés avec COVID-19 et 2 141 décès.