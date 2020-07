COVID-19 : Bolsonaro présente des symptômes de coronavirus et répète le test

CORONAVIRUS –

Le président Jair Bolsonaro a annoncé ce lundi (06.07.2020) à . Brésil qu’il avait subi un test de suspicion de coronavirus, le quatrième test depuis le début de la pandémie, et que les résultats seront dévoilés mardi.

Selon la chaîne de télévision, le président, sceptique quant à la pandémie, a déclaré à l’un de ses journalistes qu’il présentait certains symptômes du coronavirus, dont une fièvre de 38 °, et qu’une radiographie du poumons

Le leader d’extrême droite lui a également dit qu’il prenait de l’hydroxychloroquine à titre préventif.

Cependant, sur la radiographie pulmonaire, Bolsonaro a déclaré que son poumon « était propre ».

« Je viens de l’hôpital maintenant, j’ai eu une radiographie du poumon et c’est propre, d’accord? Je vais passer un examen COVID-19 sous peu, mais tout va bien « , a-t-il déclaré à un groupe de supporters qui l’attendaient à la porte du palais d’Alvorada, sa résidence officielle à Brasilia.

Le président, l’un des rares dirigeants mondiaux à avoir minimisé le danger que la maladie qualifie de « grippe » et qui condamne les mesures d’isolement social, portait un masque lorsqu’il s’est approché de ses partisans, avec lesquels il a été décrit.

. Brésil a rapporté que le président a présenté une fièvre de 38 ° C, tandis que d’autres médias ont indiqué que Bolsonaro avait déjà subi le test COVID-19 et son résultat est attendu mardi.

Les porte-parole du gouvernement n’ont pas immédiatement confirmé ces informations.

Bolsonaro, 65 ans, a déjà subi trois autres tests pour détecter s’il avait contracté le virus, qui au Brésil laisse déjà 1,6 million de personnes infectées et près de 65 500 morts, mais dans tous, il était négatif.

Les résultats des trois analyses, qui selon le président avaient été négatifs, mais qu’il a toujours refusé de diffuser dans leur intégralité, ont été demandés en justice par le journal O Estado de Sao Paulo, sur l’allégation que, parce qu’ils étaient le patron État, ont «intérêt public».

Après un long parcours judiciaire, un juge de la Cour suprême a déterminé en mai la divulgation des examens, dont le résultat était en effet négatif pour les trois.

Bolsonaro, qui considère l’imposition de quarantaines comme un « crime » car, selon lui, elles constituent une ruine économique pour le pays, a sous-estimé la maladie et contredit les recommandations sanitaires depuis le début de la crise sanitaire dans le pays, aujourd’hui la deuxième au monde avec plus de décès et de cas confirmés.

Il a également participé à plusieurs manifestations en faveur de son gouvernement et dans lesquelles la « fermeture » du Congrès et du Parlement était demandée par une « intervention militaire » qui le maintiendrait au pouvoir et qui a provoqué la foule.