COVID-19 : ce qui est à l’origine de l’augmentation imparable des cas et pourquoi la célébration du 4 juillet est inquiétante

CORONAVIRUS –

Le coronavirus semble être en déclin dans de nombreuses régions du monde, mais certainement pas aux États-Unis.

Les autorités sanitaires de ce pays observent avec inquiétude l’augmentation quotidienne des nouveaux cas sur une courbe particulièrement forte au cours des 14 derniers jours.

Ce jeudi, un nouveau record alarmant est sorti: 50000 infections en une seule journée.

Dans ce contexte, et à la veille de la célébration de la fête de l’indépendance le 4 juillet, les différents États adoptent des mesures pour réduire la foule, afin de stopper la propagation du virus.

Les jeunes sont expliqués comme une explication de l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis. BBC / .

Les chefs d’État et les spécialistes de la santé ne peuvent s’entendre sur la cause de cette nette tendance à la hausse.

L’augmentation des tests de diagnostic à travers les États-Unis a influencé une augmentation du nombre de cas.

Mais le taux positif révèle que l’augmentation des tests n’explique pas à elle seule l’augmentation des cas.

Pour le docteur Anthony Fauci, chef de l’épidémiologie à l’US National Institute of Health, l’augmentation des cas a une relation direct à la détente des quarantaines dans la plupart des États.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que les États doivent avoir un taux positif de 5% ou moins pendant deux semaines avant de pouvoir assouplir les restrictions de mobilité.

États du sud comme Texas, Floride, Arizona et Californie ils sont devenus les nouveaux épicentres de la pandémie dans le pays.

Dans chacun d’eux, le schéma suggéré par Fauci est répété.

Réouverture au Texas

Après près de trois mois de nouveaux cas allant de 1 000 à 2 000 par jour, le nombre de contagions au Texas a monté en flèche au cours des deux dernières semaines, dépassant les 6 000 en une seule journée.

Cette augmentation prononcée se traduit par une chiffre record de Admission à l’hôpital, ce qui fait craindre que les hôpitaux publics ne soient bientôt submergés.

Houston, au Texas, est devenue l’une des villes les plus durement touchées par le coronavirus. BBC / .

Pourquoi cette augmentation? Beaucoup soulignent la assouplissement des mesures de confinement.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a permis à l’ordre de séjour à domicile de prendre fin le 30 avril, presque toutes les entreprises, y compris les bars et restaurants, exploitant au moins 50% de leur capacité début juin.

La semaine dernière, en plein essor, le gouverneur a ordonné la fermeture de tous les bars et ordonné aux restaurants de réduire leur capacité.

«Si j’avais pu revenir en arrière et tout refaire, j’aurais probablement ralenti la réouverture des bars.« Abbott a déclaré à une station locale d’El Paso.

Les restaurants et les bars complets semblent également correspondre à une autre tendance nationale: l’âge médian des personnes diagnostiquées avec covid-19 a progressivement diminué tout au long de la pandémie.

Le jour férié du Memorial Day (qui s’est déroulé fin mai) peut avoir entraîné un taux d’infection plus élevé. BBC / EPA

Les règles sur l’utilisation des masques sont l’un des facteurs qui différencient le Texas de ceux qui ont des taux de transmission inférieurs.

Dans 11 États dotés de politiques de port de masque, dont New York et l’Illinois, le nombre de nouveaux cas a chuté de 25% au cours des deux dernières semaines, selon une analyse du journal Philadelphia Inquirer.

En revanche, dans les États où seuls certains employés doivent porter des masques faciaux, les nouveaux cas ont augmenté en moyenne de 70%.

Jeunes en Floride

L’ordre de rester chez lui en Floride a expiré peu de temps après celui du Texas le 4 mai.

Alors que les comtés les plus peuplés de l’État – Miami Dade et Broward – étaient confinés jusqu’au 18 mai, la Floride a adopté l’une des stratégies de réouverture les plus agressives aux États-Unis.

Les installations et les plages de Disney ont commencé à rouvrir à la fin du mois de mai, au moment où les citoyens de tout le pays célébraient les vacances du jour du Souvenir.

En juin, les bars, restaurants, gymnases et magasins ont repris leurs activités.

Certaines entreprises de Floride vérifient la température des visiteurs à leur arrivée. BBC / .

Au cours des deux dernières semaines, les cas ont quintuplé en Floride, selon le New York Times.

Les admissions à l’hôpital augmentent également, mais le taux de mortalité n’a pas fortement augmenté.

Le plus grand hôpital public de Miami a annoncé que cessera d’effectuer des interventions chirurgicales non urgentes à partir de lundi.

La charge de travail au Jackson Memorial a doublé au cours des deux dernières semaines.

La réponse du gouverneur de l’État, le républicain Ron DeSantis, à ces données coïncide avec ce que dit la Maison Blanche: davantage de tests sont effectués et il y a plus de jeunes infectés.

Mais certains spécialistes disent que même avec des preuves de plus en plus nombreuses, les chiffres l’expansion est due à l’augmentation des contacts sociaux.

DeSantis n’a pas encore mis en œuvre de nouvelles mesures obligatoires pour contenir la propagation de covid-19, mais les maires du sud de la Floride, la région la plus touchée, discutent de nouvelles mesures.

À Miami, Fort Lauderdale et Palm Beach, les plages seront fermées ce week-end pour les célébrations du 4 juillet, jour de l’indépendance.

Une image du Missouri fin mai. BBC / .

Le maire du comté de Miami Dade, Carlos Giménez, limitera également les réunions à pas plus de 50 personnes, avec masques obligatoires.

La chaleur de l’Arizona

L’État de l’Arizona est peut-être la région où l’augmentation est la plus alarmante dans l’ensemble des États-Unis.

À la mi-juin, un épidémiologiste de Harvard a noté que l’État avait un nombre de cas plus élevé et un taux positif que le Brésil et le Pérou à l’époque.

C’est aussi une histoire reconnaissable: l’augmentation du nombre de cas a suivi son processus de réouverture.

Le gouverneur républicain Doug Ducey a levé l’ordre de rester à la maison le 15 mai.

Depuis lors, les restaurants, bars, casinos, gymnases, clubs de golf et piscines ont rouvert.

Tout le monde ne porte pas de masque dans les entreprises comme les centres commerciaux. BBC / .

Il y avait des recommandations sanitaires, mais pas une obligation de se couvrir le visage ou des règles de distanciation sociale.

En plus du nombre de cas, la vitesse à laquelle ils augmentent est ce qui inquiète les experts de la santé.

Le temps chaud de l’Arizona peut aggraver le problème, car beaucoup optent pour des activités intérieures en raison des températures extrêmement élevées.

Dans ce contexte, les hôpitaux de l’Arizona, qui sont en mode d’urgence, ont averti que les unités de soins intensifs (USI) peuvent être dépassées.

Après avoir critiqué son inaction, le gouverneur Ducey a ordonné le 29 juin que les bars, discothèques, gymnases, cinémas et parcs aquatiques fermer pendant au moins 30 jours pour atténuer le stress sur le système de santé.

La Californie, de l’éloge à l’alarme

Des quatre États les plus durement touchés par la résurgence de cas. La Californie est à bien des égards un cas distinct.

Votre ordre de rester à la maison le 19 mars –le premier du pays– a été largement salué comme étant responsable de contenir les décès observés dans d’autres grands États tels que New York et le New Jersey.

Mais deux mois après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a déclaré que la courbe covid-19 s’était aplatie, les cas étaient en augmentation.

Les restrictions en Californie ont été assouplies le mois dernier. BBC / .

Les admissions à l’hôpital ont grimpé de 43% au cours des deux dernières semaines.

Les autorités sanitaires locales ont averti que un résident sur 140 peut avoir le virus sans le savoir: La semaine dernière, l’estimation était de un sur 400.

Les autorités californiennes attribuent en partie cette multiplication des rassemblements sociaux et familiaux, en particulier chez les résidents âgés de 18 à 49 ans, qui constituent la majorité des cas positifs dans l’État.

L’assouplissement des restrictions dans les entreprises couvertes, comme les gymnases et les restaurants, a probablement également joué un rôle.

Dimanche dernier, sept comtés, dont Los Angeles, ont reçu l’ordre de fermer les bars.

Les comtés et les villes comme San Francisco ont inversé leurs plans de réouverture.

Des flambées de virus sont apparues dans les prisons et les maisons de retraite ainsi que dans les zones rurales et urbaines.