COVID-19 : Comment la pandémie mondiale de COVID-19 a affecté l’accès à l’avortement

« Qu’entendons-nous par crise sanitaire? » Viviana Waisman, avocate spécialisée dans les droits des femmes et fondatrice de l’organisation Women’s Link Worldwide. Il dit cela en référence à COVID-19, la maladie qui a englouti les ressources sanitaires et politiques depuis qu’elle a été déclarée pandémie il y a près de quatre mois.

« Dans les pays où il n’y a pas de loi garantissant l’avortement, les femmes vivent dans une crise sanitaire continue et permanente », explique Waisman lors d’une conversation avec Newtral.es. Une façon de souligner que l’interruption volontaire de grossesse est également un problème de santé publique.

En mars, quelques semaines après la déclaration officielle de la pandémie, Les Nations Unies (ONU) a publié un rapport soulignant l’importance de prendre en compte la santé sexuelle et génésique lors de l’élaboration des politiques publiques pendant ce type de crise sanitaire: «La réponse d’urgence à l’épidémie de COVID-19 signifie également que les ressources pour les services de santé sexuelle et reproductive peuvent être utilisés pour lutter contre l’épidémie. «

Ainsi, l’ONU elle-même a signalé dans cette note que, dans certains États Unis, les services d’interruption volontaire de grossesse avaient été déclarés non essentiels: «Le groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles s’assure que les ordonnances d’urgence pour le coronavirus, qui suspendent les procédures qui ne sont pas considérées comme médicalement essentielles, ont été utilisé par des États comme le Texas, l’Oklahoma, l’Alabama, l’Iowa, l’Ohio, l’Arkansas, la Louisiane et le Tennessee pour restreindre l’accès à l’avortement « , a déclaré l’organisation internationale dans son communiqué.

Dans certains endroits, fermeture de la frontière il a empêché les femmes de se rendre dans des pays où l’avortement est légal afin d’accéder à l’interruption volontaire de grossesse; dans d’autres, la bataille pour réglementer ce droit semble se cristalliser en 2020; En Espagne, où ce droit a été reconnu par la loi en 2010, seules deux communautés ont décidé de supprimer l’obligation de se rendre en personne dans un centre de santé avant de pouvoir prendre rendez-vous pour avorter.

L’Espagne et la période de réflexion

Le 5 juillet 2010, la loi organique 2/2010 du 3 mars sur la santé sexuelle et génésique et l’interruption volontaire de grossesse est entrée en vigueur, qui a supprimé la Code pénal L’avortement reposait sur trois hypothèses: quand il fallait éviter un grave danger pour la vie ou la santé physique ou mentale de la femme enceinte, quand la grossesse était le résultat d’un viol et quand le fœtus allait naître avec de graves défauts physiques ou mentaux. En d’autres termes, de 1985, lorsque l’avortement a été dépénalisé pour ces trois cas, à 2010, l’avortement par choix était un crime.

Manifestation en Espagne pour le droit à l’avortement | Image: Flickr PSOE

Cette législation – que Bibiana Aido a mise en œuvre pendant son mandat au Ministère de l’égalité au sein du gouvernement de Zapatero – a avortement gratuit au cours des 14 premières semaines.

Le droit à l’avortement au cours des 22 premières semaines a également été inclus s’il existe «un risque grave pour la vie ou la santé de la femme enceinte» ou «risque d’anomalies graves chez le fœtus»; et à tout moment si « des anomalies fœtales incompatibles avec la vie » ou « lorsqu’une maladie extrêmement grave et incurable est détectée chez le fœtus et confirmée par un comité clinique ».

L’article 14 de la loi de 2010 dispose que « la grossesse peut être interrompue dans les quatorze premières semaines de gestation à la demande de la femme enceinte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies »:

Que la femme enceinte a été informée des droits, prestations et aides publiques pour soutenir la maternité, qu’un au moins trois jours, à partir des informations mentionnées au paragraphe précédent et de la réalisation de l’intervention

Ainsi, chaque fois qu’une femme vient dans un centre pour demander une interruption volontaire de grossesse, les médecins lui donnent le fameux « about »: Une lettre contenant un guide intitulé Politiques actives pour soutenir les femmes enceintes et la maternité.

Après avoir reçu l’enveloppe (dont l’élaboration dépend de chaque communauté autonome), la patiente doit obligatoirement attendre au moins trois jours pour subir l’avortement, une période que la loi elle-même appelle «réflexion». «Recevoir ces informations préalables est un transfert», explique Francisca García, gynécologue spécialisée dans les interruptions volontaires de grossesse et présidente de l’Association des cliniques accréditées pour l’interruption volontaire de grossesse (ACAI).

Cela, pendant l’état d’alarme, a impliqué une double exposition au virus: une première visite au centre de santé pour signaler leur désir d’avorter et de recevoir l’enveloppe, et une deuxième visite au centre où l’avortement serait pratiqué. « Depuis ACAI Nous demandons ce rendez-vous au Ministère de l’égalité, après quoi vous devez attendre trois jours pour subir l’intervention, via la télématique. C’est-à-dire que vous recevez l’enveloppe mais sans avoir besoin de bouger.

« Dans la ligne où il était important d’éviter les transferts pour éviter la transmission du virus, nous avons proposé qu’il soit résolu, de manière circonstancielle et à ce moment particulier, de cette manière », explique García. Le ministère de l’égalité, assure le président de l’ACAI, «a confié la responsabilité aux communautés autonomes»: «Seuls deux ont mis en œuvre ce processus télématique: Catalogne et Galice«

Déménager dans d’autres provinces pour avorter

En Espagne, en outre, toutes les provinces n’ont pas de centres accrédités pour interrompre volontairement la grossesse. Dans une analyse réalisée par Newtral.es en mars dernier, nous avons observé que Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo et Cáceres n’avaient notifié aucune interruption volontaire de grossesse entre 1988 et 2018, selon des rapports du ministère de la Santé. Cela signifie que les femmes qui l’ont demandé ont été référées à des centres dans d’autres provinces.

En référence à cela, Francisca García confirme que pendant l’état d’alarme « il y a des femmes qui ont dû se déplacer vers d’autres territoires pour avorter »: « Nous avons dû donner des autorisations dans les moments les plus difficiles de l’accouchement afin que les femmes puissent se déplacer. Certains avaient peur de l’attraper, il y a donc ceux qui ont même retardé l’intervention. «

En ce sens, Viviana Waisman, de Women’s Link, explique à Newtral.es que «la mise en œuvre de la loi en Espagne peut s’améliorer». «Lorsqu’il y a une crise de ces caractéristiques, c’est-à-dire sanitaire mais aussi économique et sociale, les droits des femmes restent au niveau secondaire. La double exposition au virus pour la période de réflexion et pour ne pas avoir un accès égal dans les différentes régions, c’est un problème qui n’a même pas été évoqué par le gouvernement », ajoute Waisman.

Fermeture de la frontière: Andorre et Gibraltar

En Andorre et à Gibraltar, l’avortement est un crime. Dans le cas d’Andorre, l’article 108 du Code pénal dispose que «la femme qui produit l’avortement ou consent à une autre personne qui le provoque doit être punie de la peine d’arrestation». A Gibraltar, la femme qui avorte sur le territoire fait face à la l’emprisonnement à vie, comme indiqué à l’article 162 de la loi sur les délits (la législation relative aux délits à Gibraltar, l’équivalent du Code pénal).

María Salcedo, 34 ans, raconte à Newtral.es que franchi la frontière entre Andorre et l’Espagne pour avorter dans la capitale catalane. «J’ai dit à ma sœur, qui étudiait à Barcelone, et elle m’a dit qu’en Andorre, elle ne pouvait pas avorter, que c’était un crime. Je ne le savais même pas. Elle m’a prêté l’argent et je suis allée en bus pour avorter dans une clinique privée.

Quelques jours seulement avant le début de la pandémie, le gouvernement andorran a lancé le Service intégral d’attention aux femmes (SIAD), dont l’objectif est « d’assurer l’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale », comme indiqué dans un communiqué. Malgré le fait que le gouvernement n’ait pas modifié le Code pénal pour dépénaliser l’avortement, le SIAD propose un service d’interruption de grossesse: «Un protocole d’action a été défini. Un premier entretien est effectué lorsque les informations relatives au procès sont fournies, ce qui peut se terminer par un renvoi de l’affaire, le cas échéant. »

L’Andorre Aurora Baena, d’Acció Feminista, souligne à Newtral.es que « c’est une façon de reconnaître que les femmes en Andorre veulent avorter mais sans donner de garanties »: « Sur le territoire elles ne peuvent pas pratiquer, donc tout au plus informent-elles les femmes des cliniques de Barcelone où ils peuvent aller. De même, ils doivent payer pour la procédure ».

Selon un communiqué de presse publié le 1er juillet par le gouvernement andorran, au cours des quatre premiers mois de son lancement (mars-juillet 2020), SIAD a assisté à huit femmes. Ils précisent seulement que les femmes ont entre 16 et 36 ans, mais pas si les consultations sont liées au désir d’avorter.

«Je ne veux même pas imaginer ce qu’aurait été de tomber enceinte avec des frontières fermées. SIAD existe maintenant, mais je ne sais pas si beaucoup de femmes le savent non plus. J’imagine comme c’est facile aller sur internet et voyez quelle solution vous pouvez trouver … Et c’est très dangereux « , explique María Salcedo.

Irlande du Nord: retards dans l’application de la loi

Dans le Rocher de GibraltarBien qu’une partie du Royaume-Uni jouisse d’une autonomie totale, sauf dans les domaines de la défense et des affaires étrangères, la bataille pour la dépénalisation de l’avortement a commencé en 2018, après qu’une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni a déclaré que la loi sur l’avortement de L’Irlande du Nord, identique à celle de Gibraltar jusqu’en 2019, était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Ni Gibraltar ni l’Irlande du Nord n’ont envisagé la possibilité d’avorter en cas de viol ou lorsque le fœtus avait une malformation. Cela n’était autorisé que lorsque cela était nécessaire pour sauver la vie de la mère.

Irlande du NordCependant, il a légalisé l’avortement (et également le mariage égal) en octobre 2019, une loi qui est entrée en vigueur le 31 mars 2020 et permet l’interruption volontaire de grossesse sans conditions jusqu’à la semaine 12, comme indiqué Amnistie internationale.

Amnistie internationale Il a également dénoncé que la pandémie avait rendu impossible l’application correcte de la loi: «Parce que ces normes sont très nouvelles, aucun des services n’est encore mis en œuvre, ce qui signifie que les femmes ne peuvent toujours pas accéder aux services d’interruption volontaire depuis le grossesse ».

Manifestation en Irlande du Nord pour la dépénalisation de l’avortement | Image: Riccar / Shutterstock

«Sa seule option est la même que celle de toutes ces années, voyageant dans d’autres régions du Royaume-Uni. Mais cela a été presque impossible car les vols ont été annulés « , a ajouté l’ONG dans son communiqué.

Gibraltar: un référendum sur l’avortement reporté par COVID-19

À Gibraltar, le gouvernement a annoncé en juillet 2018 qu’il entamerait un processus de consultation pour une éventuelle modification de la législation sur l’avortement. En octobre 2019, il a été approuvé organiser un référendum en mars 2020 pour légaliser l’avortement dans certaines circonstances. C’est-à-dire apporter une modification à l’actuelle loi sur les crimes qui considère l’avortement en toutes circonstances comme un crime.

« Nous voulons une loi comme celle de l’Espagne, ou comme celle du reste du Royaume-Uni. Il ne nous semble pas juste que les droits de l’homme soient soumis à un référendum », explique-t-il à Newtral.es Sonia Duarte, militante des droits des femmes au sein de l’organisation féministe Pro Choice Gibraltar.

Campagne de différentes organisations féministes face au référendum du 19 mars à Gibraltar | Image: Gracieuseté de Gibraltar pour Oui

Duarte critique que le gouvernement n’ait pas l’intention d’approuver une nouvelle norme garantissant l’accès libre et gratuit à l’avortement: «Ils veulent apporter un amendement qui ne soit pas un délit en cas de viol, de malformation fœtale et de risque pour la santé de la mère. En d’autres termes, les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse par leur propre décision devront continuer à traverser la frontière. »

Le référendum devait se tenir le 19 mars 2020, mais en raison du coronavirus, le gouvernement a décidé de le reporter. Une nouvelle date n’a pas encore été fixée. « Nous avons peur de la repousse au cas où cela retarderait encore la tenue du référendum. Et parce que cela signifierait une autre fermeture de la frontière. Si nous ne pouvons pas aller à Cadix pour avorter, nous finirons par chercher des moyens de nous avorter chez nous en regardant sur Internet. Et cela représente un risque très grave pour la santé », explique Duarte.

