COVID-19 : COVID-19 : AVIS | Vivez avec ou contre la nature?

Depuis la propagation mondiale de la covid-19, dans de nombreux pays, il y a eu une «redécouverte» des merveilles de la nature, cachée – à plusieurs reprises – par la pollution de l’environnement. L’exemple le plus frappant est peut-être la possibilité de voir à nouveau l’Himalaya, vu de l’Inde à plus de 150 km.

Note de l’éditeur: Pedro Brieger est un journaliste et sociologue argentin, auteur de plusieurs livres sur des questions internationales et collaborateur dans des publications de différents pays. Il est professeur de sociologie à l’Université de Buenos Aires (UBA). Directeur de NODAL, un portail dédié exclusivement aux actualités d’Amérique latine et des Caraïbes. Il est actuellement chroniqueur TV pour la chaîne argentine C5N et sur le programme « En la Frontera » sur PúblicoTV (Espagne) et sur les programmes radio des stations de radio argentines Radio10, La Red, La Tribu et LT9-Santa Fe. Tout au long de sa carrière, Brieger a remporté d’importants prix pour son travail informatif sur la radio et la télévision argentines. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir d’autres articles d’opinion sur CNNe.com/opinion.

(. espagnol) – Les récentes élections municipales en France ont montré une grande avancée des différentes formations vertes / écologiques qui, pour la première fois de leur histoire, ont conquis plusieurs grandes villes avec une critique sévère de la manière dont les gouvernements successifs ont traité l’environnement.

Compte tenu de l’importance de la France dans le contexte international et du fait qu’elle est l’un des pays qui composent le Conseil de sécurité des Nations Unies, il est possible de penser que ces élections auront des répercussions mondiales.

La pandémie montre que le cours de la pollution de l’environnement peut être inversé, bien que, bien sûr, en modifiant les comportements d’une industrialisation galopante qui semble être le seul modèle de développement possible.

Jusqu’à l’apparition d’une pandémie et le gel du monde. Les avions ne volent plus comme avant, de nombreuses industries sont semi-paralysées et la pollution sonore dans les villes a considérablement diminué. Pendant des années, des voix se sont élevées qui remettent en question le mode de vie des grandes mégalopoles – où la convoitise-19 fait rage – car les gens surpeuplés et piégés par le ciment ne semblent pas avoir d’échappatoires, sauf à les abandonner.

Fin juin, un éditorial du Japan Times a souligné la vulnérabilité des grandes capitales – comme Tokyo – à l’endroit où des millions de personnes affluent à la recherche d’opportunités d’emploi et qu’aujourd’hui – en pleine pandémie – sont piégées par la difficulté à garder leurs distances social dans les moyens de transport surpeuplés, où même pas une épingle.

Il est évident de dire que dans les grandes villes surpeuplées, il est beaucoup plus difficile de garder une distance sociale que dans les petites villes avec une population proportionnelle à leur taille et ce n’est pas par hasard que le concept de villes invivables s’est développé, car les mégalopoles sont devenues un vrai piège.

Il y a environ 30 ans, le philosophe japonais Takeshi Umehara a critiqué la conception « occidentale » du progrès basée sur une modernisation scientifique et technologique qui sépare la nature des êtres humains et, par conséquent, sa tendance à la dominer, à l’exploiter et à la détruire. Pour Umehara, les gens doivent être considérés comme faisant partie de la nature. Il est remarquable de découvrir que son approche a de nombreux points communs avec ce que l’on appelle le « bien vivre » de divers peuples autochtones des Amériques, qui renforcent également l’harmonie entre les gens et la nature.

La pandémie de Covid-19 est terrible, mais c’est peut-être l’occasion de repenser la relation avec la nature.