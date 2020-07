COVID-19 : COVID-19 : Centres de test pour COVID-19 dans le nord du Texas

CORONAVIRUS –

TEXAS – Étant donné le nombre élevé de cas de coronavirus (COVID-19), plusieurs comtés ont ouvert des centres afin que les gens puissent obtenir des tests gratuits tant qu’ils présentent des symptômes. Ci-dessous, nous partageons les adresses:

Comté de Dallas

Université de Dallas: 1845 E Northgate Drive, Parking B, Irving, Texas 75062. Les tests ont lieu du lundi au samedi, à 8 h. m. à 5 p. m., et sont disponibles pour tous les résidents du comté de Dallas. Une preuve d’adresse doit être présentée avec une facture de services publics ou une carte de bibliothèque. Ellis Davis Field House: 9191 S Polk St.Dallas, Texas (8 h à 17 h, y compris le samedi). Centre de distribution Walmart: 1025 W. Trinity Mills Rad, Carrollton, Texas. À propos de ce centre de Walmart, les responsables indiquent que les tests seront effectués en libre-service et dans le parking de l’endroit. Ils seront disponibles du mardi au samedi, à partir de 7h. m. à 11 a. m. Pour déterminer l’admissibilité et aller à cet endroit, vous pouvez visiter www.doineedacovidtest.comDans le parking des magasins Walmart suivants, des tests seront également proposés par COVID-19 les lundis, mercredis et vendredis à partir de 7 h. m. à 9 h. m., mais les nominations doivent être faites par www.doineedacovidtest.com:

15757 Coit Rd., Dallas, TX 75248

951 W. Belt Line Rd., DeSoto, TX 75115

5302 N Garland Ave., Garland, TX 75040

2501 Lakeview Pkwy., Rowlett, TX 75088

Comté de Tarrant

Test dans la communauté Stop Six, du 6 au 8 juillet, à l’école primaire Maude I. Logan, située au 2300, rue Dillar. Ils seront offerts à partir de 10 a. m. à 4 p. m. et aucun rendez-vous nécessaire.Kroger situé au 4833, chemin Village Creek. Ce lieu sera ouvert à partir de 8h30. m. à 13h30 p. m. Cliquez sur ce lien pour vous inscrire et lire plus de détails. The University of North Texas Health Science Center: 3500 Camp Bowie Blvd, Fort Worth, Texas. Sur le site Web du comté de Tarrant (https://covidtesting.tarrantcounty.com/) Un questionnaire vous est proposé pour évaluer votre situation et ainsi déterminer si vous devez être testé par COVID-19. En fonction des résultats, ils vous renseignent sur les ressources disponibles. Il est important de souligner que cela ne remplace pas l’évaluation d’un médecin ni ne constitue un diagnostic officiel. Si vous ressentez des symptômes graves, il est recommandé de consulter immédiatement un médecin. Walmart Supercenter, situé au 8520 N Beach St. les lundi, mercredi et vendredi 7 h. m. à 9 heures du matin. Cliquez ici pour voir si vous êtes admissible à un examen Le comté de Tarrant a également étendu les tests de dépistage des coronavirus à plusieurs groupes de personnes qui ne présentent pas nécessairement de symptômes. Cliquez ici pour plus de détails.Disciple Central Community Church, située au 901 N Polk St # 101, DeSoto, TX 75115. Les gens peuvent y aller le jeudi 11 juin à partir de 9 h. m. à 1 p. m.Friendship-West Baptist, situé au 616 W Kiest Blvd., Dallas, TX 75224. Les gens peuvent y aller le vendredi 12 mai à partir de 9 h. m. à 1 p. m. Église méthodiste unie de la communauté St. Luke, située au 5710 E R L Thornton Fwy, Dallas, TX 75223. Pour plus d’informations, appelez le 214-457-5266 ou envoyez un courriel à chris@mpdventures.com.

Guirlande

Le Garland School District met un outil à la disposition de la communauté pour des services de santé gratuits. Les gens peuvent même obtenir des ordonnances et passer des tests COVID-19. Le programme dispose d’un personnel bilingue. Vous pouvez cliquer ici pour prendre votre rendez-vous.

Comté de Collin

Les résidents du comté de Collin, qui n’ont pas d’assurance maladie, peuvent désormais obtenir gratuitement des tests physiques et des évaluations par COVID-19 via un système de bons, où les fournisseurs de soins de santé locaux factureront directement le comté. Le service de test comprend ceux de COVID-19, qui ont été approuvés par la FDA, et une évaluation médicale uniquement lors des visites au bureau ou dans la voiture. Le coupon ne couvre aucune prescription. De plus, seuls les résidents du comté de Collin sans assurance maladie sont éligibles.

D’un autre côté, PrimaCare Urgent Care (1-855-750-2544) et Soins urgents CommunityMed (972-808-6761) a accepté d’accepter le coupon du comté de Collin. Les autorités sanitaires exhortent également les résidents à appeler les prestataires pour voir s’ils acceptent les coupons Collin CARES. Des formulaires en ligne et de plus amples informations sont disponibles sur le site Web de Collin CARES. Pour ceux qui ne peuvent pas accéder ou imprimer les formulaires en ligne, il est recommandé de vérifier leur disponibilité auprès du prestataire de test.

Comté de Johnson

550 Summercrest Blvd Burleson, Texas: rendez-vous chez le médecin et ordonnance requise. Les tests sont administrés du lundi au vendredi à partir de 9 h. m. à 5 p. m. Pour plus de détails, vous pouvez appeler le 817-295-1121.

Une chose que les responsables du comté de Dallas veulent que vous preniez en compte est que les tests ne seront effectués sur personne. Ci-dessous, nous partageons les exigences:

Difficulté à respirer Fièvre de la toux 99,6 ou supérieure

S’ils ne répondent pas aux exigences, ils ne pourront pas effectuer le test pour détecter le COVID-19, selon les autorités.

Les autorités de Dallas ont également partagé les informations suivantes après les préoccupations de la communauté:

Où puis-je me faire tester si je me sens malade?

S’ils sont des patients de Parkland, ils peuvent utiliser l’installation de test de style drive-through. Si vous n’êtes pas un patient de Parkland, vous pouvez utiliser le service de test au volant à l’American Airlines Center (AAC; 2500 Victory Plaza) ou à Ellis Davis Field House (EDFH; 9191 S Polk Street). Les personnes devraient présenter les symptômes suivants pour être testées dans l’établissement de Dallas: (1) essoufflement; (2) toux; et (3) fièvre de 99,6 ou plus. Ces installations sont ouvertes à partir de 8 heures du matin. à 20 heures.

Pour rappel, tout employé qui travaille 80 heures dans les limites de la ville de Dallas en un an a droit à un congé de maladie. Il n’y a aucune exception. Nous vous encourageons à prendre le temps de vous faire tester si vous présentez des symptômes.

J’ai peur parce que je suis sans papiers. Serai-je considéré comme une charge publique si je passe le test?

Les informations sur votre statut d’immigration ne sont pas collectées sur ces sites de test. L’USCIS encourage toutes les personnes, y compris les étrangers, qui présentent des symptômes similaires à la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) (fièvre, toux, détresse respiratoire) à rechercher le traitement médical ou les services de prévention nécessaires. Ces services de traitement médical ou de prévention n’affecteront pas les étrangers dans le cadre de la future analyse de la charge publique. Selon l’USCIS, le recours à l’assistance publique pour vos enfants en raison de l’ordonnance Stay at Home, Stay Safe ne compterait pas contre vous en vertu de la règle des frais publics.

Ai-je besoin d’une pièce d’identité pour me faire tester? Si oui, quel type? Peut-il s’agir d’une identification non gouvernementale?

Une pièce d’identité avec photo est requise sur les sites d’essai. L’identification ne doit pas nécessairement être une pièce d’identité émise par les États-Unis. Par conséquent, les passeports et autres identifications gouvernementales émises par d’autres pays seront acceptés.

L’American Airlines Center (AAC; 2500 Victory Plaza) ou Ellis Davis Field House (EDFH; 9191 S Polk Street) accepteront également d’autres formes d’identification, par exemple celles émises par le travail ou par une église.

La base de données sur les soins de santé est-elle fournie aux autorités d’immigration?

Les informations médicales sont privées en vertu de la loi fédérale. Les informations ne seront partagées qu’avec le laboratoire de santé local et le service de santé afin qu’ils puissent faire un suivi si un test revient positif. Les informations sur votre statut juridique ne sont pas collectées sur ces sites de test.

Les soins médicaux concernant le virus sont-ils gratuits?

Le test effectué à Parkland et dans les deux installations de la ville de Dallas est gratuit. Tous les soins de suivi avec un fournisseur de soins médicaux peuvent être fournis à un coût selon le fournisseur.

Que dois-je faire si mon employeur qui n’est pas une entreprise essentielle nous demande de venir travailler, malgré la commande Rester à la maison, rester en sécurité?

Le non-respect de l’ordonnance Stay at Home, Stay Safe pourrait entraîner des pénalités pour vous et votre employeur. Ces cas peuvent être signalés en appelant le 311 dans la ville de Dallas ou le service d’application des codes de votre service de police local dans d’autres villes.

Où puis-je demander plus d’informations?

Appelez le 211: pour plus d’informations sur COVID et pour trouver des ressources.