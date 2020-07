COVID-19 : COVID-19 : F1 | La Formule 1 revient entre les germes

CORONAVIRUS –









Il Monde de Formule 1 Il était prêt à commencer la deuxième semaine de mars, déjà déplacé à Melbourne, malgré les mauvaises nouvelles qui enchaînaient sur la planète. Le virus progressait. Les événements ont été suspendus: NBA, LaLiga, MotoGP, Giro, Libertadores, Euroligue … « Je suis très surpris que nous soyons ici », a-t-il déclaré. Lewis Hamilton, érigée en porte-parole du grill. McLaren elle avait abandonné la compétition après avoir détecté un positif dans son sein. La F1 Il conduisait dans la direction opposée. Et le même vendredi 13, avec les pilotes déjà en Parc Albert, a été annulée avec l’énigme de sa reprise. « On se voit en Bakou« Ils ont dit par Australie. Mais la chose s’est allongée davantage. Ce dimanche, 114 jours plus tard de cette première ratée, le championnat revient en L’Autriche, après avoir surmonté beaucoup de souffrances.

La scène sportive a peu changé: Mercedes occupe les deux premières places. Mais le monde d’aujourd’hui est très différent. La Formule 1 revient sans public, avec un calendrier de huit courses réduit à L’Europe  et avec un protocole de sécurité strict. le 4032 personnes présent dans le Anneau de taureau rouge ils ont donné des résultats négatifs dans les tests. Une autre démonstration que les promoteurs sportifs, à l’exception d’exceptions capricieuses telles que Djokovic, ils prennent leur avenir au sérieux. Nous l’avons déjà vu dans La Ligue et dans le ACB. La F1 C’est un plus grand défi, car c’est le premier événement international à reprendre. Il y a de nombreux yeux sur Spielberg. La discipline du sport, la capacité d’organisation et le désir de normalité se heurtent cependant à des comportements sociaux qui provoquent choux. Ce samedi, il y a eu plusieurs exemples, comme le confinement de Lleida, ce qui a contraint Ligue MAPFRE tennis, ou la croissance inquiétante de États Unis, qui a suspendu les soirées UFC et remet en question le retour de grandes dates comme NBA et le US Open. Il n’y a pas de place pour la confiance.