COVID-19 : COVID-19 : La fermeture d’une entreprise affecte les entrepreneurs de Miami Beach

CORONAVIRUS –

L’augmentation des cas positifs de COVID-19

promu la décision du maire Carlos Giménez, pour une nouvelle fermeture de

entreprises, qui seront à partir de demain, comme les restaurants, bien que

Ils peuvent vendre des plats à emporter.

Annonces :

Eli Piedra, responsable d’un café de plage

dit que « Ce sera le même ou pire qu’il y a 3 mois quand nous avons dû fermer la salle

et les ventes ont chuté de 90%. Vous pouvez donc imaginer. «

La déclaration publiée dans ce document du

le comté prévoit également de fermer les salles de danse et de fête, les gymnases

et centres de formation, salles de banquet et location

logement de courte durée.

María Altes, femme d’affaires gastronomique, assure

que «nous pensons que la réouverture qui a été effectuée ici n’a pas été aussi efficace qu’en

d’autres pays qui ont été traités très différemment du virus, et ici en

Les États-Unis nous touchent plus que dans trois pays. «

Le secteur du tourisme de Miami Beach sera l’un des

le plus durement touché par cette nouvelle fermeture. Certains entrepreneurs gastronomiques disent

qui ne se sont pas encore remis de l’impact économique de la clôture précédente et qui

Cela les touche à nouveau.

Luis Hernández, directeur général d’un

restaurant à Miami Beach, assure que « heure que nous avons endurée pour beaucoup

semaines, revenir à la même situation est un impact très négatif car

les ressources diminuent. «

Jorge Peña n’est pas concerné par cette fermeture.

Il est styliste et pourra garder son salon ouvert, même s’il dit comprendre la nouvelle

mesure, et est prêt à fermer s’il le fallait, pour le bien de tous.

«Nous allons tous surmonter cela. Dommage que nous ayons

que d’en souffrir, mais ce sont les conséquences de ne pas avoir respecté les règles « ,

Il dit.

En ce moment, les plages de Miami Dade

ils rouvriront demain. Mais le maire Giménez a été décisif. Dans sa déclaration

Aujourd’hui, a déclaré que s’il y a surpopulation et que les gens ne respectent pas les

la santé publique, les fermera à nouveau.

Vous pouvez faire des activités de plein air et

piscines d’hôtel et de condo, les camps seront ouverts

écoles d’été et maternelles, mais avec des limites de capacité strictes.

Gardez toujours la distance et portez un masque sur une base obligatoire.