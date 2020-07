COVID-19 : COVID-19 : La Floride établit un record avec près de 11 500 cas de coronavirus en une journée

CORONAVIRUS –

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 190 052 samedi après un record de 11 468 nouveaux positifs et 18 décès supplémentaires ont été signalés dans l’État, a rapporté le ministère de la Santé de la Floride.

Il s’agit du plus grand nombre d’infections en un jour depuis le début de la pandémie.

La semaine dernière, quelque 55 724 nouveaux cas ont été signalés: 11 458 ce samedi; 9 488 vendredi; 10 109 jeudi; 6 563 mercredi; 6 093 mardi; 5 356 lundi; et 8 530 dimanche. Le nombre moyen de cas au cours de la dernière semaine est de 8 215 cas par jour.

Miami-Dade compte désormais 44 729 cas et Broward 19 575. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées dans l’État, où 3 803 personnes sont déjà décédées de COVID-19.

En outre, le comté de Palm Beach compte 16 149 cas positifs et Monroe 337. Au total, 15 735 personnes ont été hospitalisées dans l’État au cours de cette épidémie, ce qui ne signifie pas que toutes sont hospitalisées en ce moment.

Au centre de l’État, le comté de Hillsborough enregistre 13 700 cas et Orange a 13 262 cas confirmés de COVID-19.

Dans le sud-ouest, Lee County enregistre 7 215 positifs et Collier County 4 880.

4 juillet sans foule

Carlos Giménez, maire de Miami-Dade, a annoncé que toutes les plages du comté seront fermées au public du 3 au 7 juillet, pour éviter que les célébrations du 4 juillet, jour de l’indépendance des États-Unis, ne donnent lieu à plus les infections Il a noté qu’il est obligé de le faire parce qu’il y a des gens qui ne sont pas responsables.

« Lorsqu’il y a des gens qui ne seront pas responsables et qui ne se protégeront pas ainsi que les autres contre cette pandémie, le gouvernement doit agir et rétablir le bon sens pour sauver des vies », a-t-elle déclaré.

Le maire du comté a rappelé que non seulement les personnes, mais les entreprises qui ne respectent pas les « nouvelles règles normales » risquent des amendes et la suspension temporaire des licences d’exploitation, tout comme dans le comté voisin de Broward.

En plus de la fermeture des plages, les réunions et défilés de plus de 50 personnes ne seront pas autorisés à Miami-Dade pour une raison quelconque entre le 3 et le 7 juillet. Les réunions de cinq groupes de 10 personnes maximum chacune sont autorisées, avec des masques et en gardant les distances entre chacun.