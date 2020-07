COVID-19 : COVID-19 : Le Mexique grimpe à la sixième place mondiale pour le nombre de décès dus à une pandémie imparable

CORONAVIRUS –

MEXIQUE – Avec un record de 28 510 décès dus à COVID-19, le Mexique dépasse l’Espagne en nombre de décès et a grimpé ce jeudi à la sixième place mondiale de la mortalité due à la pandémie, ce qui, selon les experts consultés, semble incontrôlé.

Selon les données les plus récentes, le Mexique a atteint 231 770 infections et différends avec l’Iran, qui sont passés à 232 863 jeudi, pour être le dixième pays au monde dans les cas confirmés.

Le directeur de l’épidémiologie du gouvernement du Mexique, José Luis Alomía, a expliqué lors d’une conférence de presse que les cas cumulés reflétaient une augmentation quotidienne de 2,5% par rapport aux statistiques de la veille et que les décès avaient une croissance de 2,6%.

Sur cette base, il a commenté que l’augmentation des cas cumulés confirme une « tendance au ralentissement de la transmission ».

Cependant, pour les experts consultés, la pandémie n’est pas contenue dans le pays et n’a pas été « apprivoisée » non plus, comme l’a déclaré à plusieurs reprises le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador.

« Au cours des quatre dernières semaines, nous avons localisé une pandémie incontrôlée », a déclaré l’épidémiologiste Carolina Gómez, de la Société mexicaine de santé publique, en parlant de la « nouvelle normalité », dans laquelle le pays vit depuis le 1er juin.

Rosmary Vieras se souvient encore avec douleur de ses jours à Carabobo, au Venezuela.

Dans cette nouvelle normalité, qui a marqué le début de la réactivation économique du pays, au Mexique, il y a eu 138 335 infections et 18 343 décès.

Au 1er juin, il y avait 93 435 cas au Mexique et 10 167 décès dus à COVID-19; la première infection a été signalée le 28 février et le premier décès le 18 mars.

Le Mexique a souffert à ce stade de l’épidémie du peu d’application des tests pour détecter les cas asymptomatiques de coronavirus, trouver ses contacts et diffuser l’utilisation de masques faciaux et d’un masque, ont convenu les épidémiologistes mexicains.

LA NOUVELLE NORMALITÉ

Pour Carolina Gómez, les autorités mexicaines « auraient dû retarder les décisions » qui ont conduit à la reprise des activités économiques, même si elle a admis que la séquestration laissait de nombreux Mexicains dans une situation financière difficile.

L’expert a qualifié la communication du gouvernement avec la population de « peu affirmée », notamment sur l’utilisation du feu tricolore épidémiologique qui permet de savoir quelles activités peuvent être menées et les limites de l’occupation des espaces publics.

À cet égard, il a critiqué le comportement des personnes qui, selon lui, ont fait preuve de « peu de responsabilité sociale et de peu d’empathie lors de la répression de leurs activités », ce qui a contribué à une augmentation malheureuse des décès.

À Mexico, ils s’adressent aux citoyens vulnérables présentant des symptômes.

Il a insisté sur le fait que la meilleure façon de stopper la propagation du virus reste la distanciation sociale et les mesures d’hygiène, il a donc sans aucun doute été nécessaire d’insister sur l’utilisation d’un masque et de tests supplémentaires pour détecter la maladie.

« Vous devez surveiller tous les cas symptomatiques et asymptomatiques de ceux qui étaient en contact avec des personnes contagieuses », a-t-il déclaré.

Gómez a indiqué comme exemple idéal de cette vigilance nécessaire le cas de la directrice infectée de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo. « Je pense qu’il est la seule personne au Mexique à avoir fait l’objet d’un suivi aussi strict », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les gens devraient être vigilants car la pandémie au Mexique sera toujours « très longue » et parce qu’à ce jour, bien que « nous n’avons pas de vaccin, nous avons d’autres mesures que nous pourrions prendre en considération qui ne sont pas si coûteuses, en termes d’argent ».

À son tour, l’épidémiologiste Rogelio Navarrete a déclaré que le pays avait besoin d’un système de surveillance épidémiologique adéquat pour que « pas un seul cas ne s’échappe et un seul contact n’échappe », car sinon, on sera sans but.

Selon lui, il a fallu « une évaluation correcte » par des experts en santé publique, des épidémiologistes et des virologues, pour convaincre et avoir une réponse sociale optimale qui « est difficile dans une société aussi hétérogène ».

Jazive Pérez a l’information.

Navarrete a estimé que dans la situation actuelle pour gérer la pandémie et, surtout, une infection émergente telle que le coronavirus, il est nécessaire « de prendre en compte les informations correctes dans la prise de décision et de ne pas se baser sur des spéculations ».

LE PARI POUR L’ATTÉNUATION

Pour Alejandro Macías Corona, épidémiologiste et ancien commissaire à la grippe, au Mexique, « nous avons beaucoup misé sur l’atténuation » pendant la pandémie, bien qu’il ait fallu détecter les cas plus tôt grâce à des tests.

Il a décrit la stratégie d’atténuation comme positive car cela a permis au système de santé de ne pas s’effondrer malgré une activité intense dans certaines villes du pays.

« Les hôpitaux ont été poussés au maximum de leurs capacités mais ne se sont pas effondrés, et la gouvernance dans certaines villes du pays ne s’est pas effondrée jusqu’à présent », a-t-il expliqué.

LE PROBLÈME DE LA PREUVE

« Nous insistons: l’approche de faire des tests généralisés pour diagnostiquer le COVID-19 est inadmissible », a déclaré mercredi sur Twitter le sous-secrétaire Hugo López-Gatell, chargé de la stratégie contre la pandémie au Mexique.

Mais pour Macías, il est toujours nécessaire d’avoir fait plus de détection précoce et plus de tests pour rechercher des infections. Et en fait, le Mexique est le pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avec le moins de tests.

En outre, Macías a jugé important d’isoler les contacts des personnes affectées et de promouvoir l’utilisation générale de masques faciaux et d’un masque.