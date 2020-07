COVID-19 : COVID-19 : Le président hondurien quitte l’hôpital après avoir été traité par COVID

CORONAVIRUS –

Le président hondurien Juan Orlando Hernández a quitté l’hôpital où il était sous traitement depuis le 14 juin jeudi, après avoir été testé positif au COVID-19.

« Mes pas en quittant l’hôpital militaire ont été fermes, sûrs (…) Merci pour vos messages de soutien! », A écrit le gouverneur sur Facebook.

«Mon engagement envers le Honduras est plus fort que jamais. Au travail! Qui a dit peur? », A-t-il déclaré sur Twitter.

Hernández, 51 ans, a été admise dans un hôpital de Tegucigalpa. Les médecins qui l’ont libéré ont précisé qu’il devait rester isolé pendant quelques jours à son domicile, où il devait poursuivre le traitement pour se remettre complètement. Par la suite, le président doit subir un nouveau test PCR – qui détecte la présence du virus – pour savoir s’il souffre toujours ou non de la maladie.

Le président a annoncé mardi 14 juin que lui et sa femme Ana García Carías avaient été diagnostiqués avec le virus. Quelques heures plus tard, il a été hospitalisé après que les médecins ont déterminé qu’il avait une pneumonie.

Hernández se considère comme un allié du président américain Donald Trump dans ses efforts pour freiner l’immigration illégale. Cependant, les procureurs fédéraux de New York ont ​​poursuivi le frère du président et ont clairement indiqué qu’ils mettaient en place un dossier contre lui. Il n’a pas encore été inculpé, mais le parquet fédéral américain l’a accusé d’avoir accepté de l’argent de la drogue pour promouvoir sa carrière politique en échange de leur permettre de transférer des drogues via le Honduras. Hernández a rejeté ces allégations.

Le président a été réélu lors d’élections contestées en novembre 2017, malgré le fait que la Constitution interdit explicitement la réélection.