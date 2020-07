COVID-19 : COVID-19 : Les services funéraires s’effondrent dans une ville de Bolivie

CORONAVIRUS –

LA PAIX –

Les services funéraires de Cochabamba sont au bord de l’effondrement et la

les cadavres s’accumulent pour être incinérés ou enterrés par la montée rapide de

la propagation du nouveau coronavirus dans l’une des villes les plus touchées par

la pandémie en Bolivie.

«Avant la pandémie, la police avait collecté quatre ou

cinq cadavres de la rue en raison d’accidents, de vols ou de suicides, il y a maintenant 16 cadavres

tous les jours et la plupart soupçonnés de COVID. L’entrepôt de police n’est plus

fournitures « , a déclaré la porte-parole de la police anti-criminalité de la ville,

Capitaine Rocío Olivera.

Dans une interview au quotidien Opinion, il a ajouté

que « nous savons qu’il y a plus de personnes qui meurent chez elles mais elles ne se dénoncent pas ».

Le corps de Cristóbal Huanca Mendoza, un

marchand décédé seul dimanche à la maison avec des symptômes compatibles

avec le coronavirus, il a été voilé mercredi soir dans la rue et jeudi

son cercueil attendait d’être enterré.

Le crématorium obsolète du cimetière municipal

-avec la capacité d’incinérer quatre corps par jour-, il est débordé.

La liste est remplie jusqu’à dimanche et il y a

plusieurs corps en instance, a déclaré un responsable qui a demandé l’anonymat car

Il n’était pas autorisé à faire des déclarations à la presse.

Jeudi, un tracteur creusait des fossés dans un coin

du cimetière de Cochabamba pour augmenter le nombre de tombes.

Procédures pour enterrer ou incinérer

décédé par la pandémie complique la situation.

« Un cadavre trouvé dans la rue doit être maîtrisé

à une autopsie pour déterminer la cause du décès, mais l’Institut médico-légal

il est encombré de morts », a expliqué Olivera.

Les maisons funéraires de la ville – de près d’un

millions d’habitants – ont déclaré une urgence parce qu’ils reçoivent des cadavres

sans autopsie et ne savent pas quelles procédures de biosécurité utiliser, a déclaré le

officiel.

La Bolivie a signalé 1 008 nouvelles infections la veille, totalisant 34 227 cas et 1 201 décès. « La pandémie bat son plein », a déclaré le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Virgilio Prieto.

Des neuf régions du pays, Santa Cruz,

Cochabamba et Beni concentrent 79% des cas et des services médicaux et

Les laboratoires de diagnostic sont débordés.

La presse locale a enregistré des cas de décès

dans les halls des hôpitaux en raison du manque d’espace.

Dans une grande partie du pays, la quarantaine était

levée le 1er juin par la pression des secteurs informels qui représentent le

70% de l’économie. Les collèges, écoles et universités sont toujours fermés et

les spectacles et les voyages entre les régions sont suspendus.

Mais les marchés de rue, où ils sont vendus

Les aliments à bas prix sont devenus des sources de contagion en raison de la

la foule et le manque de distance, selon les autorités.