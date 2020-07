COVID-19 : COVID-19 : L’Etat industriel mexicain de Nuevo León arrête sa réouverture

CORONAVIRUS –

MONTERREY, Nuevo León – L’État nord-mexicain de Nuevo León, le moteur industriel du pays, a mis en place ce samedi de nouvelles restrictions à la mobilité des citoyens en raison de l’escalade rapide des infections, des décès et des hospitalisations en raison de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement de l’Etat, dirigé par Jaime Rodríguez « El Bronco », a établi la restriction des horaires dans les restaurants, les entreprises et les magasins, ainsi que dans les transports publics, afin que « la société ne soit pas tentée de partir », a déclaré le gouverneur. Jeudi.

Rodríguez a déclaré que les activités économiques autorisées depuis le début de la réouverture le 1er juin n’ont pas été suspendues, cependant, il est nécessaire de « réduire la mobilité » en raison de l’augmentation des infections.

Il n’y a pas de couvre-feu, mais si les choses continuent, je devrai prendre la décision du couvre-feu, clairement je vous le dis Jaime Rodríguez, gouverneur de Nuevo León

Ces mesures s’ajoutent au décret du gouvernement de Nuevo León, avec une capitale à Monterrey, qui établit des sanctions économiques et jusqu’à trois ans de prison pour les patients diagnostiqués avec COVID-19 qui violent leur isolement.

« Il n’y a pas de couvre-feu, mais si les choses continuent, je devrai prendre la décision du couvre-feu, je vous le dis clairement », a-t-il prévenu.

Selon les données officielles, Nuevo León accumule 13 039 cas confirmés de COVID-19, 438 décès et 1 015 patients admis pour le coronavirus SARS-CoV-2.

La capitale de Nuevo León anticipe les mesures annoncées par le gouvernement mexicain.

Ce vendredi, 24 nouveaux décès ont été ajoutés, le nombre le plus élevé de l’Etat depuis le début de la pandémie.

Lorsque la réouverture économique a commencé il y a un mois, les infections ont atteint 2 898, le nombre de décès 116 et les patients hospitalisés n’étaient que de 24.

Les prévisions du gouvernement mexicain prévoient que Nuevo León sera l’État du pays où l’épidémie durera le plus longtemps, ce qui pourrait se terminer en octobre.

LA CAPITALE FERME LE CENTRE HISTORIQUE

Dans le même temps, Mexico a ordonné la fermeture des magasins dans le centre historique ce week-end après que plusieurs entreprises aient violé les restrictions de capacité et les horaires établies cette semaine.

« Au cours de la semaine, des établissements du centre historique ont été ouverts, malheureusement beaucoup ne respectaient pas les règles sanitaires. Pour cette raison, nous avons pris la décision de fermer ces commerces aujourd’hui et demain et de renouer avec les commerçants des règles plus strictes pour éviter les épidémies », a indiqué le maire. Claudia Sheinbaum sur Twitter.

Dans la semaine, les établissements du centre historique ont été ouverts, malheureusement beaucoup ne respectaient pas les règles de santé. Pour cette raison, nous avons pris la décision de fermer ces entreprises aujourd’hui et demain et de convenir de règles plus strictes avec les commerçants pour éviter les repousses. pic.twitter.com/qRA55fbWM9 – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 4 juillet 2020

La capitale mexicaine a autorisé cette semaine la réouverture de restaurants à 30% et de salons de coiffure, mais a reporté la réouverture des centres commerciaux qui était prévue.

La capitale, centre de la pandémie dans le pays, accumule 50 592 cas confirmés et 6 848 décès, mais est en baisse depuis plusieurs semaines dans l’hospitalisation.

En juin, le Mexique a entamé un plan de réouverture à des vitesses différentes dans chacun des 32 États, bien que la pandémie continue de progresser et jeudi, il y avait un record d’infections avec 6 741 nouveaux cas en une journée et ce samedi, une autre a été imposée, avec 6 914.