COVID-19 : COVID-19 : L’ONU prévient que les décès dus au sida pourraient monter en flèche à la suite de la pandémie de COVID-19

GENÈVE – Quelque 690 000 personnes sont décédées du sida et des maladies apparentées en 2019, le nombre le plus bas de la dernière décennie selon un rapport publié lundi par les Nations Unies, cependant, prévient que le nombre de morts pourrait monter en flèche cette année en conséquence indirecte de la Pandémie de covid19.

La perturbation des traitements et l’accès plus difficile aux antirétroviraux en raison des confinements et des fermetures de frontières pendant la pandémie pourraient provoquer jusqu’à un demi-million de décès supplémentaires par an, prévient le rapport publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / sida ( ONUSIDA)

L’Afrique subsaharienne, où se concentrent près des trois quarts des personnes touchées par le VIH, pourrait être la région où se concentrent la plupart de ces décès supplémentaires, en raison de facteurs tels qu’une augmentation prévue des prix des médicaments pouvant atteindre 25%. les antirétroviraux exportés de l’Inde.

PRES DE 40 MILLIONS D’INFECTIONS DANS LE MONDE

Le rapport indique qu’en 2019, il y avait 1,7 million de nouvelles infections à VIH, un chiffre similaire à celui de 2018, de sorte que le nombre total de personnes vivant avec le virus qui cause le sida s’élevait à 38 millions, dont plus de 25 millions Ce sont des habitants du continent africain.

Parmi les nouveaux cas diagnostiqués, 730 000 sont survenus en Afrique orientale et australe, 300 000 en Asie-Pacifique, 240 000 en Afrique de l’Ouest et du Centre et 120 000 en Amérique latine, où le nombre de personnes vivant avec le VIH s’élève actuellement à 2,1 millions.

Alors qu’en Afrique australe et orientale, la région la plus touchée par le sida, les infections annuelles au VIH ont diminué de 38% au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation alarmante de 72% des infections en Europe orientale et en Asie centrale, et aussi une croissance remarquable de 21% en Amérique latine.

Concernant les décès en 2019, 440 000 ont été enregistrés en Afrique subsaharienne, 160 000 en Asie-Pacifique, 37 000 en Amérique latine et 35 000 en Europe de l’Est et en Asie centrale, tandis qu’en Europe occidentale et en Amérique du Nord, où 2,2 millions de personnes vivent avec le VIH, 12 000 décès sont survenus.

LE POINT DE L’ÉPIDÉMIE A ÉTÉ ENREGISTRÉ IL Y A DEUX DÉCENNIES

Les statistiques montrent que les nouvelles infections annuelles à VIH ont diminué de 40% par rapport au pic atteint en 1998, où les cas annuels étaient d’environ 2,8 millions, tandis que les décès ont chuté de 60% par rapport à l’année avec les décès les plus élevés, qui était de 2004 avec 1,7 million.

Le rapport fait état de « progrès notables mais inégaux » dans l’accès aux thérapies antirétrovirales, auxquelles environ 25,4 millions de personnes ont accès (deux sur trois vivant avec le VIH).

« Une action décisive est nécessaire chaque jour au cours de la prochaine décennie pour remettre le monde sur la bonne voie et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030 », a conclu la directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, en présentant le rapport.

LES GROUPES À RISQUES N’ONT PAS VARIÉ

Des groupes à risque tels que le groupe homosexuel masculin, les professionnel (le) s du sexe, les prisonniers ou les personnes qui consomment de l’héroïne et d’autres drogues par le sang continuent de concentrer environ 62% des nouvelles infections, indique l’étude annuelle.

Il est également noté que la tuberculose continue d’être la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH, représentant environ un décès sur trois chez ces personnes, tandis que près d’un décès sur 10 par tuberculose est porteur du virus.

L’ONUSIDA prévient en revanche que le financement mondial contre cette épidémie a baissé de 7% (il s’élève actuellement à 18,6 milliards de dollars) et est désormais inférieur de 30% au minimum nécessaire pour répondre efficacement à cette maladie, une situation qui pourrait s’aggraver avec la pandémie. .

« Nous ne pouvons pas retirer de l’argent de la lutte contre une maladie pour en traiter une autre. Les efforts en matière de VIH et de COVID-19 doivent être entièrement financés si nous voulons éviter des pertes de vie importantes », a déclaré Byanyima.

L’agence des Nations Unies estime que depuis le début de l’épidémie de VIH / SIDA, 75,7 millions de personnes ont contracté le virus et quelque 32,7 millions sont décédées de maladies apparentées.