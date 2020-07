COVID-19 : COVID-19 : Par avion? Craintes pour plus de « supercontags » COVID-19 malgré la distance de sécurité

CORONAVIRUS –

Washington.- Un groupe de plus de 200 scientifiques a publié lundi une lettre dans laquelle ils assurent que les normes de distance sociale face à la pandémie de COVID-19 sont « insuffisantes » et demande à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de Prenez plus au sérieux les recherches sur la transmission aérienne du virus.

La lettre, avancée ce week-end aux journaux The New York Times et The Washington Post et publiée dans la revue scientifique « Clinical Infectious Diseases », demande à la communauté médicale et aux organisations internationales de reconnaître les risques de transmission de COVID-19 au-delà de 6 pieds établie comme distance de sécurité dans la plupart des pays.

« Nous appelons la communauté médicale et les organisations internationales et nationales à reconnaître le potentiel d’extension de l’air du COVID-19 », ont déclaré les experts, qui ont spécifiquement signalé à l’OMS de ne pas « reconnaître la transmission de l’air », sauf dans certaines procédures dans les hôpitaux.

« Des études menées par des signataires et d’autres scientifiques ont montré au-delà de tout doute raisonnable que les virus sont libérés à l’expiration, parlent et toussent en gouttelettes suffisamment petites pour rester dans l’air et présentent un risque d’exposition à des distances supérieures à 3 ou 6 pieds », indiquent les 239 scientifiques signataires.

L’avertissement collectif, dirigé par la professeure Lidia Morawska, directrice du Laboratoire international de la qualité de l’air et de la santé, garantit que «à des vitesses intérieures typiques, une goutte de cinq microns (un micron équivaut à un millionième de mètre) parcourt des dizaines de mètres », Couvrant ainsi l’intégralité d’une pièce de taille moyenne.

Les scientifiques, qui comprennent des experts en épidémiologie, virologie ou physique des fluides, s’appuient sur des recherches sur des cas de «supercontamination» du virus du SRAS-CoV-1, responsable de l’épidémie de SRAS de 2003, mais aussi du SARS-CoV-2 , à l’origine de la pandémie actuelle de COVID-19 et responsable de plus d’un demi-million de décès dans le monde.

« Le problème est particulièrement aigu à l’intérieur ou dans des espaces fermés, en particulier dans ceux avec des foules et une ventilation inadéquate par rapport au nombre d’occupants et pour de longues périodes d’exposition », expliquent les experts.

« Il existe un potentiel important d’exposition par inhalation à des virus provenant de gouttes respiratoires microscopiques. Comprendre la transmission des maladies respiratoires infectieuses à l’intérieur nécessite des experts dans différents domaines de la science et de l’ingénierie « , ajoutent-ils.