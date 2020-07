COVID-19 : COVID-19 : Poursuite intentée contre Abbott pour ordonnance exigeant le port de masques

CORONAVIRUS –









TEXAS – Le gouverneur Greg Abbott a publié un ordre exécutif Jeudi 2 juillet, ce qui nécessite l’utilisation de masques dans les lieux publics de l’Etat, sauf dans les comtés avec moins de 20 cas confirmés par COVID-19.

L’ordonnance est entrée en vigueur à 12 h 01. Vendredi 3 juillet 2020, mais quelques heures plus tard, un groupe de conservateurs a déposé une plainte en faisant valoir que l’ordonnance du gouverneur était inconstitutionnelle.

Le procès soutient que l’ordre « va à l’encontre de l’esprit du Texas et envahit les libertés que les gens ont sous la protection de la constitution ».

Jusqu’à présent, le gouverneur Abbott n’a publié aucune déclaration à ce sujet.

Jeudi, Abbott a également signé un proclamation ce qui permet aux maires et aux juges de comté d’imposer des restrictions à certains rassemblements en plein air de plus de 10 personnes.

De plus, le gouverneur a rendu obligatoire que, à quelques exceptions près, les gens ne puissent pas marcher en groupe de plus de 10 personnes et doivent maintenir une distance minimale saine de six pieds.