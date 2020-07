COVID-19 : COVID-19 : Un couple dort dans la voiture après avoir été dans la rue et sans travail à cause de la pandémie

CORONAVIRUS –

La vie de cet homme s’est transformée en enfer après que la crise des coronavirus a montré son pire visage à ces résidents du sud de la Floride.

Javier Bulit habite dans un parking. « J’ai perdu mon appartement il y a 3 semaines et je vis dans la voiture avec ma femme … Je suis très triste à cause de la façon dont ils l’ont fait, me jetant au milieu du virus, ce n’est pas bien. »

Javier travaillait dans une entreprise de plomberie qui a fermé en raison de la pandémie et a manqué un sou à louer.

« Le propriétaire m’a dit que j’avais deux jours pour déménager, il y a des lois qui ne peuvent pas … quand ils m’ont jeté dehors, j’ai jeté un canapé, une salle à manger, une télévision, tout, maintenant je n’ai rien. »

Maintenant, sa chambre est le parking d’un Home Depot à North Miami.

« Nous restons ici, et la nuit je vois un tas de voitures et quand je viens voir qu’il y a plus de 50 voitures, les gens vivent dans les voitures, ce n’est pas seulement moi. »

« Je suis ici parce que la police ne me fait pas sortir d’ici … on enlève le siège arrière pour dormir comme par terre, il y a de la chaleur, on ne peut pas démarrer la voiture car il n’y a pas d’essence, on transpire, les moustiques, une chose métallique «

« Je suis allé, je lui ai acheté de la nourriture et quand je suis revenu, je lui ai dit ce qui se passait », a déclaré Axel Bages, un bon Samaritain qui lui a offert son aide et l’a payé de sa poche pour une nuit d’hôtel afin qu’il puisse se baigner, mais demain il devra retourner à son cauchemar .

« Si pour quelqu’un en bonne santé qui a un toit et que la santé est difficile, imaginez vivre dans une voiture dans la rue quand vous aviez un toit il y a un mois », a déclaré Bages avec inquiétude.

Javier Bulit affirme: « Je suis citoyen, j’ai des papiers, j’ai payé les impôts, je n’ai pas reçu de stimulus ou de chômage (aide chômage) … ils donnent de la nourriture, mais ce que je veux c’est travailler, je ne veux pas que les choses soient données ».