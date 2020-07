COVID-19 : de quoi il s’agit, comment il se propage, qui il affecte et comment il est évité

CORONAVIRUS –

(. espagnol) – Fin 2019, des informations ont fait état d’une mystérieuse maladie en Chine. Il a été identifié comme un nouveau type de coronavirus, censé provenir d’un marché de fruits de mer à Wuhan, la capitale de la province centrale du Hubei en Chine.

Depuis lors, des millions de cas dans le monde et des milliers de décès ont été confirmés. Les autorités tentent désormais de stopper la propagation du virus, restreignant les déplacements de millions de personnes et instaurant des quarantaines strictes.

À partir du lundi 9 mars, . a commencé à utiliser le terme pandémie pour décrire l’épidémie actuelle de coronavirus car de nombreux épidémiologistes et experts en santé publique ont fait valoir que le monde connaissait déjà une pandémie due au nouveau coronavirus. Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la nouvelle éclosion de coronavirus était une pandémie.

Symptômes | Comment il se propage | Comment l’empêcher | La mutation | La carte de la contagion | Ce qui ne fonctionne pas | Animaux domestiques | Foire aux questions | La différence entre coronavirus, allergie et grippe

Qu’est-ce qu’un coronavirus?

Les coronavirus sont un grand groupe de virus communs aux animaux. Dans de rares cas, ils sont ce que les scientifiques appellent zoonotiques, ce qui signifie qu’ils peuvent être transmis des animaux aux humains, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, CDC. Le nouveau coronavirus a été désigné par l’OMS comme COVID-19.

Symptômes d’un coronavirus

Les virus peuvent rendre les gens malades, généralement atteints d’une maladie légère à modérée des voies respiratoires supérieures, semblable à un rhume. Les symptômes du coronavirus comprennent un nez qui coule, une toux, un mal de gorge, peut-être un mal de tête et peut-être de la fièvre, qui peut durer quelques jours.

Pour ceux dont le système immunitaire est affaibli, les personnes âgées et les très jeunes, il est possible que le virus provoque des maladies des voies respiratoires inférieures et beaucoup plus graves, telles que la pneumonie ou la bronchite.

Il existe une poignée de coronavirus humains connus pour être mortels.

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, également connu sous le nom de virus MERS, a été signalé pour la première fois au Moyen-Orient en 2012 et provoque également des problèmes respiratoires, mais ces symptômes sont beaucoup plus graves. Selon le CDC, trois à quatre patients sur 10 infectés par le MERS sont décédés.

Le syndrome respiratoire aigu sévère, également appelé SRAS, est l’autre coronavirus qui peut provoquer des symptômes plus graves. Identifiée pour la première fois dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, selon l’OMS, elle provoque des problèmes respiratoires mais peut également provoquer des diarrhées, de la fatigue, un essoufflement, une détresse respiratoire et une insuffisance rénale.

Selon l’âge du patient, le taux de mortalité lié au SRAS variait de 0 à 50% des cas, les personnes âgées étant les plus vulnérables.

On pense actuellement que le nouveau coronavirus est plus doux que le SRAS et le MERS et met plus de temps à développer des symptômes. Les patients à ce jour ont connu une toux légère pendant une semaine suivie d’un essoufflement, les obligeant à visiter l’hôpital, explique Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes et de santé mondiale à l’Université d’Oxford. Jusqu’à présent, environ 15% à 20% des cas sont devenus graves et nécessitent, par exemple, une ventilation à l’hôpital.

LIRE PLUS DES SYMPTÔMES

Comment cela se propage

Les virus peuvent se propager par contact humain avec des animaux. Les scientifiques pensent que le MERS a commencé sur les chameaux, selon l’OMS. Avec le SRAS, les scientifiques soupçonnaient que les chats civettes étaient à blâmer.

En ce qui concerne la transmission du virus de personne à personne, cela se produit souvent lorsque quelqu’un entre en contact avec les sécrétions d’une personne infectée, comme les gouttes contre la toux.

Selon la virulence du virus, une toux, un éternuement ou une poignée de main peut provoquer une exposition. Le virus peut également se propager en touchant quelque chose qu’une personne infectée a touché, puis en touchant sa bouche, son nez ou ses yeux. Les soignants peuvent parfois être exposés en manipulant les déchets d’un patient, selon le CDC.

La transmission de personne à personne du nouveau coronavirus a été confirmée, mais les experts tentent maintenant de comprendre qui le transmet le plus, qui est le plus à risque et si la transmission se produit principalement dans les hôpitaux ou dans la communauté. Le SRAS et le MERS ont été largement transmis dans les hôpitaux, a déclaré Horby. Certaines personnes se considèrent également comme des «superprocesseurs», terme que l’OMS demande de ne pas utiliser.

Traitements possibles

On a beaucoup parlé récemment des résultats encourageants d’une étude clinique sur le remdesivir, un médicament antiviral qui pourrait être utilisé pour combattre les symptômes du coronavirus, mais qui n’a pas si bien fonctionné dans d’autres études. La vérité est qu’il n’y a toujours pas de vaccin ou de traitement définitif contre le virus qui a alerté le monde. Alors que des centaines d’équipes médicales à travers le monde mènent une bataille contre le temps pour empêcher une nouvelle augmentation des cas et des décès dus à Covid-19, nous vous expliquons en quoi consistent certains traitements possibles et quels résultats ils ont obtenus.

Remdesivir

Il s’agit d’un médicament expérimental produit par la société Gilead Sciences. La société le décrit comme un « analogue nucléotidique doté d’une activité antivirale à large spectre ».

Le mot clé ici est expérimental, car comme la société le précise, le remdesivir n’a été approuvé pour aucune utilisation par aucun pays dans le monde.

La Food and Drug Administration (FDA) n’a encore approuvé aucun médicament pour le traitement du coronavirus. Mais il prévoit d’annoncer une autorisation d’utilisation d’urgence pour le remdesivir, selon le New York Times. L’autorisation pourrait venir bientôt, a rapporté le journal, citant un haut responsable de l’administration.

REGARDEZ: Le fabricant de remdesivir dit qu’il a suffisamment d’approvisionnement pour traiter au moins 140 000 patients

Dans un communiqué à ., la FDA a déclaré qu’elle était en pourparlers avec Gilead Sciences, le fabricant du remdesivir, pour mettre le médicament à la disposition des patients.

Gilead Sciences a déclaré mercredi que les patients de Covid-19 qui ont pris le remdesivir antiviral expérimental pendant 5 à 10 jours ont vu des résultats similaires dans une étude dirigée par l’entreprise.

Cependant, une petite étude en Chine a montré que le remdesivir n’a pas aidé les gens à se remettre plus rapidement des infections à coronavirus.

REGARDEZ: Qu’est-ce que le remdesivir, le médicament qui pourrait aider les patients de covid-19?

L’étude peut avoir été trop petite pour montrer clairement si le médicament aide.

Les experts disent qu’il faudra beaucoup plus de tests et un peu plus de temps avant qu’il ne devienne clair si le remdesivir peut aider les patients à se remettre des infections à covid-19.

Hydroxychloroquine

L’hydroxychloroquine, également connue sous le nom de marque Plaquenil, et son analogue, la chloroquine, dérivent de la quinine, que les chimistes français ont isolée en 1820 de l’écorce du quinquina, selon Medicines for Malaria Venture. En 1934, les scientifiques allemands ont créé la chloroquine synthétique dans le cadre d’une classe d’antipaludiques, a déclaré MMV. L’hydroxychloroquine est la version la moins toxique de la chloroquine.

Le président américain Donald Trump estime que la drogue peut être une arme puissante contre Covid-19, dit-il, « et il y a des signes que cela fonctionne, des signes très forts ». Il pense également que la prise du médicament pourrait être utile comme mesure préventive pour les agents de santé, a-t-il déclaré.

Le Conseil médical fédéral brésilien (CFM) a autorisé la semaine dernière l’utilisation de chloroquine et d’hydroxychloroquine chez des patients chez qui le diagnostic de covid-19 a été confirmé dans trois cas seulement et à condition qu’il y ait accord entre le médecin et le patient.

REGARD: Covid-19: un conseiller de Trump ignore les experts et suggère l’utilisation de l’hydroxychloroquine

Cependant, on a montré que les patients atteints de cornavirus prenant de l’hydroxychloroquine avaient la même propension à nécessiter une ventilation mécanique et avaient des taux de mortalité plus élevés que ceux qui ne prenaient pas le médicament, selon une étude de centaines de patients de la Health Administration. des vétérans des États-Unis.

Des études au Brésil et en Suède ont détecté des effets secondaires chez les patients: ils ont développé des problèmes cardiaques. Et une étude en France a révélé qu’il ne combattait pas le covid-19 et était également associé à des complications cardiaques.

Famotidine

La famotidine est utilisée dans le traitement des ulcères d’estomac, de l’indigestion, des brûlures d’estomac et du reflux, explique la clinique Mayo.

C’est le composant principal de médicaments comme Pepcid et Fluxid et fait partie du groupe de substances connues sous le nom de bloqueurs H2. « Cela fonctionne en diminuant la quantité d’acide dans l’estomac », explique la Clinique Mayo.

MIRA: Qu’est-ce que la famotidine? Un médicament contre les brûlures d’estomac pourrait combattre Covid-19

Jusqu’à présent, 187 patients se sont inscrits à l’essai clinique, et Northwell s’attend enfin à environ 1200, a déclaré à . le Dr Kevin Tracey, président des Feinstein Institutes of Medical Research de Northwell Health, qui gère 23 hôpitaux dans la ville. New York.

Tracey et ses collègues ont eu l’idée d’étudier la famotidine après avoir noté que certains patients en Chine qui prenaient le médicament s’en sortaient mieux que les patients qui n’en prenaient pas.

Les patients de l’étude hospitalière prennent des mégadoses par voie intraveineuse, environ neuf fois plus que quelqu’un ne prendrait normalement pour des brûlures d’estomac.

Plasma convalescent

La US Food and Drug Administration a demandé à des patients récupérés de la covid-19 de donner du plasma sanguin qui pourrait potentiellement être utilisé pour aider des patients malades ou combattre une maladie.

MIRA: Ils chercheront des donneurs de plasma à partir de covid-19 récupéré: un scientifique argentin explique le projet pour les cas critiques

L’idée est que le plasma convalescent des patients récupérés – la partie liquide du sang – contient des anticorps qui pourraient aider à renforcer la réponse immunitaire d’autres patients qui luttent encore contre l’infection. Les patients qui ont été complètement rétablis de covid-19 pendant au moins deux semaines sont invités à envisager de donner du plasma, a déclaré la FDA.

Selon la FDA, plus de 1 040 sites et 950 chercheurs médicaux à travers le pays se sont inscrits pour participer à un effort mené par la Mayo Clinic pour étendre l’accès au plasma. La FDA a également noté dans son annonce que plusieurs essais cliniques sont en cours pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du plasma convalescent, et a également attribué plusieurs nouvelles applications de médicaments dans la recherche d’urgence pour un seul patient.

Comment pouvez-vous l’empêcher?

Il n’y a pas de vaccin pour se protéger contre cette famille de virus, du moins pas encore.

Vous pourrez peut-être réduire votre risque d’infection en évitant les personnes malades. Essayez d’éviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon et pendant au moins 20 secondes.

La conscience est la clé. Si vous êtes malade et avez des raisons de croire qu’il peut s’agir du nouveau coronavirus en raison d’un voyage dans la région ou d’un contact avec une personne qui y a séjourné, vous devez en informer un professionnel de la santé et rechercher un traitement précoce.

Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez et désinfectez les objets et les surfaces que vous touchez.

Si vous voyagez en Chine, soyez conscient des symptômes et évitez les marchés d’animaux vivants, c’est là que la dernière épidémie à Wuhan a commencé.

Nouvelle version mutante du coronavirus: se propage plus rapidement, mais ne vous rend pas plus malade

Une étude mondiale a trouvé des preuves convaincantes qu’une nouvelle forme de coronavirus s’est propagée d’Europe aux États-Unis. La nouvelle mutation rend le virus plus susceptible d’infecter les gens, mais ne semble pas les rendre plus malades que les variantes précédentes du virus Une équipe internationale d’enquêteurs a rapporté jeudi.

→ En savoir plus

7 mythes qui alimentent de nouveaux pics de coronavirus: les éviter sauvera des vies

Il est facile de tomber dans un faux sentiment de sécurité maintenant que les États américains ont rouvert. Et beaucoup en paient déjà le prix.

Lorsque les États ont rouvert pour tenter de sauver l’économie, le sort de cette pandémie est passé des mains du gouvernement à la responsabilité individuelle.

Mais beaucoup ne respectent pas cette responsabilité, mais ont baissé la garde trop tôt à cause des mythes: GARDER LA LECTURE

Mesures qui ne fonctionnent pas contre le coronavirus (et qui seraient contre-productives)

Face à l’épidémie de coronavirus, beaucoup recherchent des mesures efficaces pour prévenir la maladie. Cependant, certaines de ces pratiques pourraient même être contre-productives.

Quelles sont les recommandations pour éviter de contracter le nouveau coronavirus si vous quittez la maison?

Devez-vous quitter la maison mais avez-vous peur de contracter un coronavirus? Partout dans le monde, certains pays ont déjà entamé la nouvelle normalité et d’autres sont toujours en quarantaine ou viennent de commencer la désescalade. La réintégration dans la société s’accompagne de doutes pour certains et de stress ou d’anxiété pour d’autres.

Le Dr Elmer Huerta rafraîchit ses connaissances sur la façon dont la transmission de la covid-19 se produit ou sur ce que nous pouvons faire pour éviter de contracter la maladie.

Continue de lire

La carte de la contagion dans le monde

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus évolue rapidement. Une carte de suivi en temps réel nous montre à quelle vitesse.

La carte du Centre de science et d’ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins suit les cas de coronavirus dans le monde entier.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, de l’Organisation mondiale de la santé, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC. Les résultats fournissent un aperçu global des cas de coronavirus en temps réel.

Voir la carte en temps réel ici

Qu’est-ce qu’une pandémie?

La pandémie mortelle du nouveau coronavirus a mis en évidence la science de la maladie, soulevant la question: qu’est-ce qu’une pandémie exactement?

Une épidémie est l’apparition de cas de maladies qui dépassent ce qui est normalement attendu, selon l’Organisation mondiale de la santé. Une épidémie représente plus qu’un nombre normal de cas de maladie, de comportements spécifiques liés à la santé ou d’autres événements liés à la santé dans une communauté ou une région.

Cependant, une pandémie est définie comme la «propagation mondiale» d’une nouvelle maladie.

La pandémie précédente signalée dans le monde était la pandémie de grippe H1N1 en 2009, qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le monde.

Continue de lire

Le coronavirus peut flotter dans les airs, et les experts disent que l’OMS et le CDC devraient le dire aux gens.

Questions fréquemment posées

Si je voyage en avion, comment puis-je rester en sécurité? Puisque la cabine d’un avion continue de faire circuler de l’air, vais-je tomber malade si un autre passager est malade? Que signifie exactement «personnes âgées»? Quel est le seuil d’âge? Dois-je éviter les Chinois, les Coréens ou les Italiens? Les lecteurs de . posent chaque jour de vives questions sur le coronavirus. Ici, nous donnons les réponses.

Est-ce une allergie, une grippe ou un coronavirus? Comment sais-tu la différence?

Bien que le coronavirus soit quelque chose à prendre au sérieux, les chances qu’une personne le contracte sont encore faibles. Mais si vous vous demandez si ce nez bouché pourrait finir par être le pire des cas, . a parlé au Dr Greg Poland, professeur de médecine et des maladies infectieuses à la Mayo Clinic et directeur du Vaccine Research Group à la Mayo Clinic, à propos des différences entre les symptômes typiques d’allergie, de rhume et de grippe et ceux associés au coronavirus.

→ En savoir plus

Le coronavirus peut flotter dans les airs

Le coronavirus peut flotter dans les gouttelettes d’air et est susceptible d’être transmis de cette façon, a déclaré un groupe d’experts dans une lettre ouverte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à d’autres agences de santé, leur demandant d’être plus directs en expliquant comment le virus peut être transmis dans l’air.

→ En savoir plus

Au milieu de ce panorama, où le nombre de cas continue et continue d’augmenter, se trouvent les médecins et les professionnels de santé qui doivent soigner les personnes atteintes de coronavirus ou en cours d’évaluation pour en souffrir. Mais comment sont-ils soignés et protégés? Quelles mesures de sécurité doivent-ils héler pour éviter la contagion? Les mesures qui ont été déterminées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis sont très larges.

→ Ici, nous vous indiquons les principales mesures.

Les animaux de compagnie peuvent-ils propager le coronavirus?

Il est votre meilleur ami à quatre pattes et quelque chose de fixe dans votre maison, mais votre chat ou chien bien-aimé pourrait-il vous infecter avec le coronavirus? Les experts sont d’accord, certainement pas.

Il y avait des craintes similaires concernant la propagation du coronavirus aux animaux de compagnie lors de l’épidémie de SRAS en 2003, lorsque plus de 280 personnes sont décédées à Hong Kong. Les experts estiment que le SRAS et le Covid-19 proviennent probablement de chauves-souris.

Les chiens et les chats contractent certains coronavirus, mais pas le même que le virus associé à cette épidémie actuelle, a déclaré Jane Gray, vétérinaire en chef à la SPCA de Hong Kong. Ces souches sont d’un type complètement différent et ne causent pas de problèmes respiratoires.

En 2003, les scientifiques ont déclaré que la possibilité d’attraper le SRAS, qui est également un type de coronavirus, d’un chat était extrêmement faible.

Gray, qui travaillait à Hong Kong pendant le SRAS, a déclaré que le virus avait été trouvé chez un petit nombre de chats, mais il n’y avait aucune preuve qu’ils pouvaient le transmettre à l’homme.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la principale façon dont la maladie se propage est de personne à personne, soit lorsque les gens sont ensemble, soit à partir de gouttes respiratoires lorsqu’une personne infectée toux et éternuements.

Lire la suite

La bataille pour la guérison du coronavirus est entrée dans le domaine des droits de brevet

Des chercheurs chinois du Wuhan Institute of Virology, l’épicentre de l’épidémie mondiale de coronavirus, ont déposé une demande de droits de brevet pour un médicament expérimental développé par Gilead Sciences Inc., un pharmacien américain, qui, selon lui, a demandé le brevet mondial, y compris la Chine, en 2016. Échange avec Ricardo Antequera, directeur du département des brevets et de la protection internationale d’Estudio Antequera Parilli & Rodríguez.

Avec des informations de Jen Christensen, Maggie Fox, Holly Yan, Meera Senthilingam, Kristie Lu Stout, Elmer Huerta