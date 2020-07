COVID-19 : Des centaines de milliers de personnes pourraient mourir de la convoitise 19 en Amérique latine et dans les Caraïbes, prévient l’OPS

CORONAVIRUS –

L’Argentine essaie de contenir la pandémie 4:20

(.) – À ce jour, plus de 121 000 personnes sont décédées des coronavirus en Amérique latine et dans les Caraïbes. Au 1er octobre, ce nombre pourrait augmenter de plus de 300 000.

C’était le titre lors de la conférence de presse de cette semaine avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), qui a cité des modèles de l’Université de Washington qui prédisent un total de plus de 438 000 décès dans la région d’ici fin septembre. Cela signifie qu’en moyenne, environ 3 500 personnes pourraient mourir du virus chaque jour d’ici là.

Les créateurs du modèle affirment qu’ils ont supposé que les pays de la projection suivraient les lignes directrices de l’éloignement social. Si les mesures de prévention sont affaiblies, les décès pourraient être encore plus élevés.

Ce ne sont que les dernières mauvaises nouvelles de la partie du monde qui sont susceptibles de faire face aux perspectives les plus sombres à la suite de cette pandémie.

Grandes populations, gros problèmes

Les huit pays les plus peuplés d’Amérique latine et des Caraïbes – Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Pérou, Venezuela, Chili et Équateur – représentent plus de 82% de la population de la région.

Il n’est donc pas surprenant que ces pays entraînent une croissance exponentielle à la fois des cas de coronavirus et des décès.

Le Christ Rédempteur rend hommage aux victimes de Covid-19 0:32

Sur un total de 33 pays de la région, ces huit pays représentent 94% du total des cas et 96% du total des décès.

Le Brésil est de loin le pire délinquant. Leurs cas et décès enregistrés – respectivement 1 496 858 et 61 884, jusqu’à jeudi – continuent d’augmenter. Sa moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas confirmés est la plus élevée de tous les temps. Un rapport de plus de 40 000 nouveaux cas en une journée n’est plus inhabituel.

Malgré cela, l’économie a commencé à rouvrir de manière significative dans de nombreuses régions du pays où elle avait précédemment fermé. À Rio de Janeiro, jeudi, les bars et restaurants ont été autorisés à ouvrir à 50% de leur capacité.

Au Mexique, la réouverture de l’économie a également pris le devant de la scène. À Mexico, de loin la partie la plus touchée du pays, les clients ont pu déguster des cocktails et des collations dans les restaurants cette semaine pour la première fois depuis le 23 mars. Les hôtels, salons de beauté et marchés sont désormais autorisés à ouvrir.

Et cela malgré le fait que le nombre de morts était de 21 189 jeudi soir. Ce nombre de morts est environ le double de ce qu’il était il y a un mois et est maintenant supérieur à celui de l’Espagne.

Trafic ambulancier sans précédent à la frontière américano-mexicaine. 1:05

Les décès réels dus au virus sont probablement plus élevés. Dans une interview accordée au Washington Post, le sous-secrétaire d’État à la Santé du Mexique, Hugo López-Gatell, a déclaré qu’un rapport du gouvernement qui serait bientôt publié suggérait qu’il y avait trois fois plus de décès à Mexico de mars à mai que prévu. dans une année normale. Lópe-Gatell a déclaré au journal que, parmi ces décès supplémentaires, « il est probable que la plupart proviennent du coronavirus ».

Les petits pays de la région ont beaucoup mieux réussi à contenir leurs flambées. L’Uruguay et le Paraguay font au total moins de 50 morts. Le Belize n’a enregistré au total que 28 cas depuis le début de l’épidémie.

Mais les responsables de la santé sont préoccupés par certains des autres petits pays comme le Costa Rica, où le nombre total de cas a plus que doublé au cours du mois dernier. L’OPS indique que les nouveaux cas pourraient ne pas atteindre leur maximum avant octobre.

Le Costa Rica reporte sa réouverture en raison du nombre élevé de covid-19 3:10

Le grand nombre de victimes de l’épidémie

Les perspectives économiques en Amérique latine et dans les Caraïbes n’étaient pas très bonnes avant la pandémie. Et ils ont empiré depuis.

Le Fonds monétaire international prévoit que le PIB combiné de la région et des Caraïbes baissera de 9,4% en 2020. Cette prévision est pire de quatre points que sa prévision d’avril et marquerait la pire récession depuis le début des records.

Même les pays qui ont largement échappé aux pires effets de la pandémie sur la santé ne pourront pas en éviter les conséquences.

De nombreuses îles des Caraïbes ont un nombre limité de cas, mais subiront des impacts majeurs sur les économies de la chute précipitée du tourisme, l’activité principale de beaucoup de ces pays.

La pandémie affecte la génération Z 1:12 de manière plus économique

Peut-être alors, sans surprise, que l’Amérique latine et les Caraïbes enregistrent des chiffres de chômage record en raison de la pandémie. Plus de 41 millions de personnes pourraient être au chômage en 2020, selon un nouveau rapport de l’Organisation internationale du travail, soit une augmentation de près de 60% par rapport à 2019.

Une partie de ces chômeurs proviendra de l’industrie du transport aérien, car les entreprises de la région sont parmi les plus touchées au monde.

La compagnie aérienne mexicaine Aeroméxico a déposé son bilan cette semaine et est la troisième de la région à le faire depuis le début de l’épidémie, rejoignant LatAm Airlines et Avianca Airlines.

L’avenir d’Aeroméxico après le dépôt de bilan aux États-Unis 7:28

Et passant de l’économie à l’environnement, l’Institut national brésilien de recherche spatiale a enregistré plus d’incendies en Amazonie en juin qu’en aucun autre mois de juin depuis 2007.

Les incendies de forêt peuvent ne pas sembler directement liés à ce virus mortel. Mais les militants écologistes ont averti que les bûcherons et les éleveurs illégaux ont profité des ressources officielles limitées pendant la pandémie, brûlant de vastes zones de forêt pour un gain financier.

Les incendies dans la jungle amazonienne pourraient 0:57

Des signes d’espoir

Le Pérou et le Chili se classent sixième et septième des cas les plus confirmés dans le monde, avec un total combiné de près de 600 000.

Mais après des mois de mauvaises nouvelles, les deux pays ont eu un ton plus optimiste cette semaine.

Le Chili a enregistré la plus faible augmentation de nouveaux cas en une seule journée mercredi depuis le 19 mai. La moyenne sur sept jours du pays a également considérablement diminué depuis son sommet du 21 juin.

Environ 940 000 Chiliens ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de 1:23

« Au niveau national, les données sont bonnes », a déclaré le ministre chilien de la Santé, Enrique Paris. « Le pays a encore de la fièvre, mais la fièvre est beaucoup plus faible », a-t-il ajouté, faisant référence à l’amélioration du nombre d’infections.

Le Pérou a enregistré jeudi le sixième jour consécutif que le nombre de personnes sorties des hôpitaux était supérieur au nombre de nouveaux cas.

Le ministère péruvien de la Santé a déclaré dans un communiqué jeudi que c’était « l’une de ses meilleures dates dans la lutte contre la pandémie ».