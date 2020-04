COVID-19: épidémie mondiale de canulars (XVIII)

Ceci est la dix-huitième partie d’une section dans laquelle nous collectons certains des canulars les plus viraux qui ont émergé au cours de cette urgence de coronavirus. Vous pouvez voir les précédents ici:

Dans un faux précédent, nous avions nié un canular dans lequel Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, était accusée de dire que “les personnes âgées vivent trop longtemps”. Ce canular est revenu accompagné de phrases similaires attribuées aux ex-dirigeants du parti populaire Mariano Rajoy et Esperanza Aguirre. Ces attributions sont toutes fausses: ni l’ex-président du gouvernement n’a déclaré que “les retraités ont trop bien vécu jusqu’à présent”, ni l’ex-leader du PP de Madrid n’a déclaré que “si tous les retraités mouraient, cela économiserait beaucoup d’argent”.

En fait, pendant la législature de Rajoy, la mise à jour des pensions a été l’un des sujets auxquels il a le plus prêté attention. Dans une interview accordée à Antena 3 en 2018, le Galicien a déclaré: “Les pensions ne devraient pas augmenter en fonction de l’IPC” mais “de la croissance économique et de l’emploi”.

Une image, avec différents textes, de Pablo Casado, président du Parti populaire, circule en réseau avec le livre 21 leçons pour le 21e siècle de l’écrivain israélien Yuval Noah Harari à l’envers. Mais l’image est fausse, elle est manipulée.

Comme certains utilisateurs l’indiquent, vous remarquez que c’est faux parce que le couvercle doit être à votre droite et non à votre gauche. L’image originale a été prise de l’article du 7 avril dans El País Chained à la vidéoconférence, qui montre comment certains politiciens, y compris Casado, mènent l’internement.

Un article circulant à travers des réseaux qui attribue au journal américain The Washington Post la paternité d’un éditorial présumé intitulé “Soit le capitalisme sauvage meurt, soit la civilisation humaine meurt”, qui aurait traduit en espagnol un certain Desmond Brown. Tout cela est faux.

L’éditorial du 25 mars du Washington Post était “Notre démocratie fonctionnera-t-elle toujours avec le coronavirus?” En espagnol, “Notre démocratie continuera-t-elle de fonctionner avec le coronavirus?” En fait, pendant tout le mois de mars, le WaPo n’a publié que 3 contenus avec le mot «capitalisme», dont aucun n’a résulté de cette traduction.

Vous nous avez posé des questions sur une photo qui a été partagée en lien avec l’inactivité présumée du ministère espagnol de l’Intérieur en raison du fait que de nombreuses personnes exécutent la salat musulmane dans divers coups de fouet, ce qui implique qu’elle s’est produite sur le territoire espagnol. Eh bien, la photo n’est ni fabriquée en Espagne ni la preuve qu’elle est actuelle.

Une recherche d’image inversée nous mène à un site Web arabe appelé HowiyaPress qui utilise la photographie dans un article du 13 avril de cette année. Selon le texte, il aurait été pris dans la ville de Jleeb Al-Shuyoukh au Koweït. Cependant, différentes publications sur les réseaux le localisent à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le membre de l’IFCN, Alt News, confirme cet emplacement.

Avec la publication dans divers médias, le 14 avril, de plusieurs images de l’ancien président Mariano Rajoy sautant le confinement en faisant du sport, différents messages circulent qui tentent de nier la date à laquelle ils ont été pris. Ces messages sont faux: les photos datent d’avril et non de décembre de l’année dernière.

Ceci est confirmé par les métadonnées des photographies prises avec un appareil photo professionnel. De plus, l’une des photographies montre l’intérieur du taxi qui a été pris pour le voyage, y compris un compteur – daté du 14 avril – et le chauffeur de taxi, que l’on peut voir portant un masque.

Un message circule à travers les réseaux qui assure que le journal américain The Washington Post a confirmé l’origine du patient zéro du coronavirus dans le “célèbre laboratoire de virologie” de Wuhan. Cependant, l’article dit plutôt le contraire, il est donc établi que ce message est faux.

Le 17 avril, le WaPo a publié une chronique d’opinion signée par Josh Rogin qui, dans son premier paragraphe, a déclaré: “Les câbles ont alimenté le débat au sein du gouvernement américain sur la question de savoir si ce laboratoire ou tout autre laboratoire de Wuhan était à l’origine du virus, même si aucune preuve concluante pour le moment a propos”. Par «câbles», il désigne un type de communication politique.

Une vidéo est en cours de diffusion montrant des personnes s’approchant d’un poste de police laissant des boîtes de fournitures médicales. Le document est accompagné d’un texte qui identifie ces derniers comme des politiciens qui notifient «le sixième pour l’enregistrement de l’événement». C’est un canular, ce ne sont pas des politiciens.

La confrérie Fraternité des étudiants d’Oviedo a fait don de produits sanitaires au commissariat de police de la même ville, comme en témoigne une nouvelle publiée par le journal El Comercio le 14 avril. Dans cette publication, vous pouvez comparer les photos avec les images de la vidéo.

Une image circule d’une pile de chaises longues vides dans l’un des pavillons d’IFEMA mis en place pour les sans-abri par COVID-19. La photo est accompagnée d’un texte qui garantit que cet écart est dû à la condition imposée par le maire de Madrid d’être inscrit dans la capitale pour avoir le droit d’être servi. C’est faux, cette condition n’existe pas.

Du bureau du maire, ils confirment que, bien que l’on demande aux patients s’ils sont enregistrés ou non dans la capitale, cela ne permet pas de voir qui entre ou non, c’est seulement d’avoir un «routine du travail social avec les sans-abri“

Il y a un reportage sur deux cyclistes qui ont été arrêtés pour avoir sauté le confinement à Cordoue. Cette nouvelle est accompagnée d’une vidéo dans laquelle ils se vantent d’avoir circulé entre deux zones de Cordoue. Plus tard, la vidéo montre son arrestation et un tiers de la vidéo nous montre son départ de la caserne. Le fait qu’ils aient été détenus pour avoir ignoré la séquestration est vrai, mais la première scène de la vidéo date de 2016, bien que la leur. Comme cette vidéo mélange des images actuelles et anciennes, elle est classée comme trompeuse.

Le conseil municipal de Villanueva de Córdoba, une municipalité où résident ces hommes, confirme le fait qu’ils ont été arrêtés pour être sortis avec leurs familles «en excursion» en pleine quarantaine. Cependant, le fragment qui les montre se vantant avec leurs vélos coïncide avec une vidéo téléchargée sur Facebook il y a 4 ans.

Plusieurs versions d’un message circulent qui assurent que les autopsies réalisées par des Italiens sur 50 décès de coronavirus ont montré que la maladie “s’est mal attaquée” car “ce n’est pas une pneumonie” mais plutôt une thrombose. Tout cela est faux.

Ce que les études italiennes ont déterminé, c’est que la thrombose est une maladie qui peut rendre difficile le traitement du virus, mais pas qu’il s’agit d’une telle pathologie.