Covid-19 et prêt obligatoire

Au Congrès, un projet de loi complémentaire (PLP 34/2020) est envisagé, qui vise à instituer un prêt obligatoire pour couvrir les dépenses occasionnées par le coronavirus. Il est donc naturel de se demander si le PLP est constitutionnel. La réponse est non, pour les raisons suivantes.

D’abord parce qu’il permet au taux de varier de zéro à 10%, tel que défini par le gouvernement. Une telle disposition viole l’exigence de légalité selon laquelle les éléments essentiels de l’obligation, tels que le taux, doivent être prévus par la loi elle-même et ne peuvent jamais être fixés par l’exécutif, sauf dans les cas prévus par la Constitution.

Deuxièmement, parce que le prêt concerne le revenu net déterminé au cours des 12 mois précédant la publication de la loi. Il est prévu de taxer aujourd’hui ce qui a été obtenu hier. Cette disposition viole l’interdiction de rétroactivité, selon laquelle il est interdit aux entités fédérales de facturer des impôts en relation avec des événements imposables survenus avant le début de la loi qui les a institués, comme c’est le cas.

Troisièmement, parce que le projet, en facturant aujourd’hui ce qui a été obtenu hier, oblige les contribuables à payer une taxe en fonction de leur capacité économique passée et abstraite, même s’ils n’ont pas l’argent pour le faire. Cette procédure ne respecte pas le principe de la capacité contributive, d’où découle le devoir que les taxes n’atteignent que les manifestations actuelles et concrètes de la capacité économique.

Quatrièmement, parce que le projet essaie d’imposer ceux qui ont des actifs égaux ou supérieurs à 1 milliard de reais, mais qui n’ont pas de bénéfices pour le moment, à défaut d’imposer ceux qui ont des bénéfices pour le moment, même s’ils ont ces capitaux propres. Cette manière d’agir viole le principe d’égalité, qui requiert à la fois une relation de congruence entre la finalité de la loi et le critère de différenciation qui vise à la promouvoir et une relation de cohérence entre ce que le législateur dit de faire et ce qu’il fait réellement fait. Le devoir de congruence est violé parce que le législateur choisit qui va payer en fonction d’un élément (équité), mais définit le montant qui sera payé par rapport à un autre (profit), favorisant l’inégalité, dans la mesure où il impose à ceux qui ont l’équité, mais il ne fait aucun profit, ne taxe pas qui a ceci, mais pas cela. Le devoir de cohérence est violé parce que le législateur n’agit pas de manière cohérente, car il taxe ceux qui n’ont pas de profit et arrête de taxer ceux qui en ont, en violant les critères applicables à l’imposition des bénéfices: généralité, universalité et disponibilité nette.

Cinquièmement, parce que le projet, en prévoyant la mise en place d’un taux pouvant aller jusqu’à 10%, permet que l’imposition totale de l’entité juridique, lorsque le nouveau taux s’ajoute aux taux existants, approche les 50%. Elle oblige également les contribuables qui ne réalisent actuellement aucun bénéfice à disposer de leurs actifs pour payer. Ce faisant, il viole l’interdiction de confiscation, en vertu de laquelle aucune loi fiscale ne peut restreindre l’essentiel des droits de propriété et de la liberté.

Sixièmement, parce que le projet prévoit que les sommes “effectivement dépensées aux fins auxquelles elles sont destinées” seront remboursées dans un délai de quatre ans à compter de la “fin de la situation de catastrophe publique”, “selon les disponibilités budgétaires actuelles”. Le libellé permet d’interpréter que seuls les montants “effectivement dépensés aux fins pour lesquelles ils étaient destinés” devraient être restitués, et non ceux détournés. Il tolère également la lecture selon laquelle, s’il n’y a pas de «disponibilité budgétaire actuelle», les montants n’auraient même pas besoin d’être restitués. Ces prévisions violent le devoir de rembourser les montants perçus dans un délai déterminé.

Comme celui-ci, d’autres projets similaires apparaîtront dans le but de financer les dépenses avec la situation actuelle de calamité. C’est pourquoi il est bon de se rappeler que, même dans des cas extraordinaires, la Constitution est la source et la limite du pouvoir, y compris la fiscalité.

* PROFESSEUR DE DROIT FISCAL, USP

Voir aussi:

Coronavirus: les Américains défient également l’isolement et accusent la «conspiration»

.