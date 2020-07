COVID-19 : La banane ne bloque pas « l’entrée cellulaire de COVID-19 »

CORONAVIRUS –

Vous nous avez demandé via notre service de vérification WhatsApp une image, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux tels que Facebook, qui garantit que « la banane bloque l’entrée cellulaire du coronavirus ». Les informations présumées précisent que c’est grâce à la «lectine, un puissant anti-COVID19 qui bloque l’entrée du virus dans le corps». Cet « antigène » aurait été découvert dans le potassium et serait résistant au virus qui le retire du corps. Ils recommandent également de consommer une banane par jour. C’est faux, c’est un nouveau canular.

Le texte est censé être « Signé » par le docteur Sudhansu Bhattacharyya, du « Mumbai and Lilavati Hospital and Research Center », un centre situé dans la ville de Mumbai, sur la côte ouest de l’Inde. Sur le site de l’hôpital, vous pouvez trouver, dans le service cardiovasculaire et chirurgie thoracique, un professionnel avec ce nom. Sur Internet, aucune étude ou publication scientifique ne le relie à l’étude de COVID19 ou de la banane. Nous avons essayé de contacter le centre mais n’avons pas reçu de réponse.

Quoi qu’il en soit, l’Organisation mondiale de la santé n’a pas signalé qu’il existe des aliments qui servent à «prévenir» ou «guérir» le coronavirus. Sur leur site Web, ils soulignent que «bien que certaines solutions de la médecine occidentale et traditionnelle, ou rLes médias faits maison peuvent être confortables et atténuer les symptômes bénins de COVID-19, jusqu’à présent aucun médicament n’a été démontré pour prévenir ou guérir la maladie. » L’OMS confirme également que plusieurs essais cliniques sont en cours, à la fois sur les médicaments et sur le développement de vaccins pour prévenir et traiter le virus.

Les moyens les plus efficaces de vous protéger, vous et les autres, de COVID-19 sont les suivants: lavez-vous les mains soigneusement et fréquemment, évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, couvrez votre bouche avec votre coude ou votre tissu et gardez votre distance d’au moins un mètre avec d’autres personnes.

Antonio Blanes, directeur des services techniques du Conseil général des collèges de pharmaciens Il explique que les coronavirus sont des virus zoonotiques qui « se transmettent principalement par contact direct direct avec les sécrétions respiratoires ou avec les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux d’une personne et qui commencent leur réplication lorsqu’ils déposent le matériel génétique du virus dans notre cellules « . Il ajoute qu’aujourd’hui, « il n’y a aucune preuve qu’un traitement, y compris la prise de certains aliments, puisse empêcher le virus de pénétrer dans les cellules »

En revanche, il nous assure que » Il n’a pas été démontré que la lectine (un type de protéine) a un effet sur ce virus ou sur tout autre virus«Puisqu’ils ne sont pas antiviraux malgré leurs propriétés antioxydantes qui peuvent renforcer notre système immunitaire. Il explique également ce que sont les antigènes: « toute substance qui fait que le système immunitaire produit des anticorps contre lui-même ». Cependant, les antigènes sont des structures du même virus, ils ne peuvent donc pas être résistants à eux-mêmes ni être présents dans le potassium. »

De plus, selon Blanes, le potassium « est un minéral présent dans de nombreux aliments, nécessaire au fonctionnement de l’organisme, mais il ne produit pas d’antigènes résistants au COVID-19, car aucune étude ne démontre cette affirmation ».

Ce même message a également été viralisé par des pays d’Amérique latine comme la Colombie, où nos collègues de l’. Factual ont démenti ce contenu, ou en Bolivie, par des journalistes boliviens Verifica.

