COVID-19 : La vie et la mort à l’époque de la pandémie de Covid-19

CORONAVIRUS –

La pandémie mondiale de Covid-19 a changé la vie que nous vivions jusqu’au début de 2020. Au Nicaragua, trois maux se sont conjugués: une dictature, un système de santé médiocre et la pauvreté. Le photojournaliste Óscar Navarrete, dépeint la nouvelle vie quotidienne au Nicaragua depuis ses débuts, où les masques, les maladies, la vie et la mort se sont rapprochés un peu du nouveau coronavirus.

Il s’agit d’une exposition photographique qui se terminera selon Navarrete, lorsque la pandémie passera, ou lorsqu’un vaccin arrivera au Nicaragua ou jusqu’à ce que le nouveau coronavirus apparaisse à l’arrière-plan. Pour le moment, il y a chaque jour plus de photographies dont il espère sortir un ouvrage plus large qui servira de témoignage et de mémoire future, du passage de ce fléau à travers le Nicaragua.

La semaine dernière, le journal espagnol El Mundo a souligné le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo, faisant partie d’un groupe de dirigeants qui ont géré la pire crise sanitaire dans leurs pays respectifs. Le journal espagnol a souligné les activités menées par la dictature avant d’enregistrer le premier cas positif et qui se poursuivent encore aujourd’hui. Cette semaine, selon l’Observatoire des citoyens de Covid-19, les cas suspects à travers le pays pourraient atteindre 7 000. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Beaucoup l’ont appelée « fièvre d’eucalyptus », elle a commencé avec quelques vendeurs de rue dans certaines rues animées de Managua et a progressivement augmenté jusqu’à ce qu’elle se termine par des arrestations par la police. Parmi les remèdes maison pour traiter Covid-19, la perfusion d’eucalyptus était l’une des méthodes les plus populaires. Bien que certains médecins indiquent qu’il ne guérit pas la maladie. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Ce n’est pas une scène d’un film sur un accident nucléaire. Il est un employé de cimetière privé après avoir enterré une personne soupçonnée de mourir de Covid-19. Ils sont baignés de produits chimiques très puissants à usage industriel. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Les salons funéraires ont vu des dizaines et des dizaines de demandes de deux cercueils par semaine pendant la nuit. Le phénomène était le plus notable à Managua, où de petits camions arpentaient les rues transportant diverses caisses. Ces entreprises ont dû embaucher plus de personnes et faire des heures supplémentaires pour terminer les commandes. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Les réseaux sociaux sont devenus l’un des principaux canaux d’information, notamment de la part des jeunes au début de cette pandémie. Une jeune femme lit sur son téléphone portable à la gare routière du marché El Mayoreo. Avec les premiers cas de la maladie au Nicaragua, l’utilisation de masques dans les espaces publics est progressivement devenue courante. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Les menuiseries ont commencé à proposer des cercueils compacts, non doublés et sans fenêtre bon marché. « Les boîtes mortes ne passent que quelques heures ici, nous les fabriquons et après un certain temps, elles les emportent », a déclaré l’un des charpentiers. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Après avoir fabriqué deux boîtes par jour, ils en ont fabriqué une douzaine en une journée. LA PRENSA / NAVARRETE

Les vendeurs ont noté que les gens n’achetaient leurs produits qu’à ceux qui portaient des masques, mais au début de la pandémie, peu étaient préoccupés par l’utilisation de cette protection, qui est pratiquement un vêtement de plus au jour le jour. LA PRENSA / O.Navarrete

Transpirant sous l’impitoyable soleil de Managua, une femme vend des fleurs artificielles. La photographie a été prise le 20 mai, près de la fête des mères, qui cette année, contrairement à d’autres, a eu lieu à huis clos. LA PRENSA / O. NAVARRETE