COVID-19 : L’Amérique latine voit la moitié de toutes les nouvelles infections à Covid-19 alors que les systèmes de santé faiblissent

CORONAVIRUS –

Le Brésil dépasse 1,5 million de cas de coronavirus 0:49

(.) – Fin avril, une vidéo de l’hôpital principal de Manaus montrait des corps alignés dans des couloirs, victimes d’une soudaine augmentation du coronavirus. Dans le même temps, cette population brésilienne a commencé à creuser des fosses communes pour des centaines de personnes qui n’avaient même pas eu la possibilité de se faire soigner.

Des scènes similaires ont depuis été vues en Amérique latine, qui a été témoin d’une propagation explosive du coronavirus. À Guayaquil, la plus grande ville d’Équateur, les cercueils ont été fabriqués à partir de boîtes en carton tandis que les corps non récupérés ont été laissés dans la rue. À Santiago, la capitale chilienne, les hôpitaux publics ont été submergés car les restrictions se sont assouplies trop tôt.

Au cours de la dernière semaine de juin, les décès dus aux coronavirus ont été en moyenne de plus de 2 000 par jour en Amérique latine et dans les Caraïbes, la moitié de tous les décès enregistrés dans le monde, selon un décompte . des données de l’OMS. La plupart des prévisions suggèrent que l’image deviendra beaucoup plus sombre, avec près de 440 000 décès projetés dans la région d’ici octobre, selon l’Université de Washington.

Le chef de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Dr Carissa Etienne, a déclaré cette semaine: « La région des Amériques est clairement l’épicentre actuel de la pandémie de Covid-19. »

Inégalité et volonté politique

Il existe de nombreuses raisons au grand impact de la covid-19 en Amérique latine: des niveaux élevés d’inégalité, la vaste économie «grise» des travailleurs informels, le manque d’assainissement dans les bidonvilles urbains surpeuplés, ainsi que la réponse lente et inégale des les gouvernements.

Alejandro Gaviria, ancien ministre colombien de la Santé, a déclaré à .: «L’Amérique latine est très hétérogène. Dans certaines villes, l’infrastructure sanitaire est similaire à celle que l’on trouve dans les pays développés; Dans les zones rurales, l’infrastructure est généralement médiocre. C’est comme avoir l’Europe et l’Afrique sur le même continent. »

Souvent, cette disparité existe au sein d’une ville, l’une des raisons pour lesquelles le virus s’est propagé de manière si spectaculaire à Santiago.

Les pays d’Amérique latine ont eu des expériences différentes avec covid-19. L’Uruguay, qui dispose d’un système de santé publique bien financé, a lancé un programme agressif de surveillance et de test lorsque la pandémie a frappé. Malgré un changement de gouvernement au milieu de la crise, il a eu une politique cohérente de confinement. Près de 20% de la population a téléchargé une application gouvernementale contenant des conseils sur le virus.

L’Uruguay, inséré entre le Brésil et l’Argentine, bat le coronavirus. La question est: comment? L’Uruguay, inséré entre le Brésil et l’Argentine, commence en juillet plongé pleinement dans la « nouvelle normalité ». Sans imposer une quarantaine obligatoire, pourtant largement observée, le petit pays a réussi à avoir l’un des taux d’infection les plus faibles, les personnes en soins intensifs et les décès par coronavirus en Amérique latine. Au point que c’est le seul pays de la région vers lequel l’Union européenne a ouvert ses frontières. Quelle a été la stratégie? Et quels impacts se cachent derrière le succès au niveau de la santé? Publié par . en espagnol le vendredi 3 juillet 2020

Le Paraguay, beaucoup plus pauvre que l’Uruguay, semble avoir bénéficié d’une fermeture anticipée. Il a également imposé des mesures de quarantaine aux personnes entrant dans le pays en provenance du Brésil, l’épicentre des infections sur le continent.

Ailleurs, l’histoire est beaucoup moins optimiste, en particulier dans les pays à grande économie informelle. Au Mexique, en Colombie et au Pérou, près des deux tiers des travailleurs n’ont pas de filet de sécurité sous eux. Et leurs revenus ont probablement diminué de 80% pendant la pandémie, selon l’Organisation internationale du Travail, mettant même les soins médicaux de base hors de portée.

Les conditions de vie surpeuplées dans les zones urbaines les plus pauvres, où l’hygiène de base et la distanciation sociale sont presque impossibles, menacent la région d’une vague croissante d’infections. Comme le Dr Marcos Espinal, chef du Département des maladies transmissibles et de l’analyse de la santé de l’OPS, l’a souligné à .: « Dans les quartiers de Lima, il sera très difficile de prendre des distances sociales. »

Espinal a souligné que dans certains pays, seulement un tiers de la population a un réfrigérateur, ce qui signifie que les gens doivent acheter quotidiennement.

Faible investissement

Dans les deux décennies à 2015, de nombreux pays d’Amérique latine ont investi dans la santé publique à mesure que leurs économies se développaient. On a réussi, par exemple, à réduire la mortalité infantile et la tuberculose. La Colombie a décuplé ses lits de soins intensifs.

Gaviria dit qu’il existe de nombreuses différences entre les pays, «mais la plupart des gens ont accès à un certain type de soins. En Colombie, par exemple, la couverture est proche de 100% ».

Cependant, la qualité est une question différente, explique-t-il (un point qu’Espinal a également souligné à l’OPS.) Tous les gouvernements sauf cinq ou six sont bien en deçà de l’objectif de l’OMS de consacrer 6% du PIB à la santé, dit-il. Le Pérou, par exemple, dépense 3,3%.

De multiples études ont montré que les pauvres, et en particulier les pauvres des zones rurales, ont moins accès aux soins de santé. Les zones frontalières sont souvent mal desservies.

Certaines villes amazoniennes du Brésil se trouvent à plus de 500 kilomètres du lit de soins intensifs le plus proche. En 2016, il y avait moins de trois lits pour 100 000 habitants dans certains États du nord du Brésil, mais plus de 20 lits pour 100 000 habitants dans le sud-est le plus riche. L’OPS a averti que la région ne vaincra le virus que si des soins sont prodigués aux communautés marginalisées, comme les peuples autochtones d’Amazonie. . a signalé une augmentation des infections cette semaine parmi les communautés Xavante dans le nord-est de l’État brésilien du Mato Grosso.

D’un autre côté, de nouvelles études suggèrent que les minorités ethniques dans les zones urbaines du Brésil sont également plus à risque. Une enquête de l’Université de Sao Paulo publiée cette semaine a révélé que le coronavirus avait infecté 2,5 fois plus de résidents noirs que de blancs.

Le coronavirus n’est qu’une des multiples crises sanitaires en Amérique latine. Des études ont montré que les personnes les plus pauvres de la région ont des niveaux plus élevés de diabète, d’obésité, d’hypertension et de maladies cardiaques, ce qui les rend plus vulnérables à la covid-19. Cela est particulièrement problématique au Mexique et au Brésil.

Fabiana Ribeiro, une chercheuse brésilienne actuellement à l’Université du Luxembourg, a déclaré à . qu’une étude récente a révélé que les taux de survie les plus bas étaient pour les patients ruraux de 68 ans ou plus, et pour les patients noirs, analphabètes ou précédemment malades, comme les maladies cardiaques et le diabète.

Les mois d’hiver dans l’hémisphère sud apportent d’autres maladies, comme la grippe et la pneumonie. Francesco Rocca, président de la Croix-Rouge internationale, a assuré cette semaine que l’urgence sanitaire en Amérique latine pourrait s’aggraver « avec l’arrivée de l’hiver dans le sud, la saison de la grippe en Amérique du Sud et surtout la saison des ouragans dans les Caraïbes ».

Certains gouvernements, par exemple le Chili, ont averti les prestataires privés qu’ils pouvaient prendre des lits car les hôpitaux publics doublaient de tension. Gaviria souligne qu’en Colombie, le gouvernement contrôle désormais l’accès aux lits de soins intensifs dans les secteurs public et privé », et décide où chaque nouveau patient doit se rendre. Ils veulent éviter le rationnement en fonction du type d’assurance ou de considérations financières. »

L’Organisation panaméricaine de la santé a déclaré que de solides programmes de dépistage et de dépistage seront essentiels au cours des prochains mois. Il existe des signes prometteurs, tels que des équipes mobiles au Costa Rica qui vérifient les infections et la quarantaine. Et dans une grande partie de la région, il existe déjà un vaste réseau de laboratoires mis en place pour détecter la grippe en cours de mobilisation.

Mais la capacité de test est très variable à travers la région. Au 29 juin, le Chili avait effectué près de 5 800 tests pour 100 000 habitants, selon l’OPS. Le Panama en avait fait un peu moins de 3 000. Mais le Brésil en avait 230 et le Guatemala 45.

« Au Nicaragua, nous ne savons même pas combien de tests sont effectués », explique Espinal.

L’impact du coronavirus en Amérique latine devrait laisser des cicatrices profondes. La Banque mondiale estime que plus de 50 millions de personnes verront leurs revenus sous le seuil de pauvreté de 5,50 dollars par jour. Certains économistes craignent que les dommages économiques ne soient à la hauteur de la «décennie perdue» des années 80.

Au milieu d’une profonde récession qui pourrait réduire d’un dixième l’économie de la région cette année, l’investissement nécessaire dans la santé publique pourrait ne pas se matérialiser. Espinal pense que ce serait une grosse erreur. « Il n’y a aucun moyen », a-t-il déclaré à ., « les pays peuvent justifier de continuer à investir au même niveau même si l’économie souffre ».

Le Pérou ferme la quarantaine avec de petits chiffres pleins d’espoir Après plus de 100 jours de quarantaine, le Pérou est le cinquième pays avec le plus grand nombre d’infection au monde, selon l’Université Johns Hopkins. . a constaté qu’il y avait des décès supplémentaires au Pérou par rapport aux années passées et que ces chiffres étaient jusqu’à cinq fois plus élevés que le nombre de décès dus à covid-19 enregistrés par le ministère de la Santé. Le virus a également frappé l’économie: la moitié des emplois officiels à Lima ont été perdus. Jimena de la Quintana nous raconte le panorama que la pandémie a laissé dans ce pays. Publié par . en espagnol le vendredi 3 juillet 2020

Sans cela, les troubles sociaux qui ont éclaté au Chili et en Équateur l’année dernière pourraient revenir au fur et à mesure que les populations sortent de l’isolement. Le consultant en risques politiques Verisk Maplecroft prévient: « Les émeutes devraient s’intensifier au second semestre 2020 car les problèmes cumulatifs qui se sont étendus aux manifestations fin 2019 ne sont toujours pas résolus ».

Alejandro Gaviria, ancien ministre de la Santé de Colombie et maintenant recteur de l’Universidad de los Andes, s’inquiète de ce que le reste de 2020 apportera. « Trois problèmes se chevauchent », dit-il, « une pandémie croissante, une dévastation sociale et une fatigue croissante. avec confinement. Les nouvelles restrictions ne seront possibles qu’avec des mesures strictes et répressives. »