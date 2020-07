COVID-19 : L’Australie va isoler 6,6 millions de personnes dans un État touché par l’aggravation d’une épidémie de coronavirus

CORONAVIRUS –

(.) – L’Australie isolera 6,6 millions de personnes dans l’État de Victoria du reste du pays à partir de 23 h 59. m. Mardi, alors que les autorités répriment une épidémie de coronavirus dans la ville de Melbourne.

La frontière entre Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, les deux États australiens les plus peuplés, sera fermée pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé lundi le Premier ministre victorien Daniel Andrews.

Des militaires et des policiers feront la queue à la frontière de l’État, permettant à très peu de personnes de traverser, selon l’affilié de . 7NEWS.

Victoria a eu du mal à contenir une deuxième vague de cas de coronavirus, craignant que le taux d’infection puisse bientôt augmenter à travers le pays. La semaine dernière, il est apparu que certains contractuels de Melbourne ne suivaient pas les protocoles d’un hôtel utilisé pour mettre en quarantaine ceux qui arrivaient de l’étranger vers l’État, y compris avoir des relations sexuelles avec des personnes en détention.

L’augmentation du nombre de cas a contraint les autorités à imposer des ordonnances de confinement des maisons dans des dizaines de banlieues et samedi 3 000 habitants de neuf lotissements densément peuplés ont subitement été soumis à un confinement total.

Ce dimanche, Victoria a enregistré son plus haut pic quotidien de 127 nouveaux cas, dont 16 dans les neuf tours de logements sociaux.

Le coronavirus a infecté 2 663 personnes et en a tué 22 à Victoria. En Australie, plus de 8 500 personnes ont été infectées et 106 sont décédées, selon le décompte de l’Université Johns Hokpins.

« C’est l’appel intelligent, le bon appel pour le moment, étant donné les défis importants auxquels nous sommes confrontés pour contenir ce virus », a déclaré Andrews à propos de la décision de fermer Victoria.

Il y a 55 passages terrestres entre Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, dont quatre routes principales, 33 ponts et deux voies navigables. Les personnes qui ont besoin de les traverser, comme celles qui travaillent dans un État différent, pourront demander des permis pour le faire, a ajouté Andrews.

Selon une déclaration publiée par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, tous les voyageurs revenant de Melbourne et de l’État de Victoria devront passer 14 jours d’auto-isolement ou encourir de lourdes sanctions et amendes.

On ne sait pas comment cela affectera les nombreuses communautés frontalières entre les deux États, ou la constitutionnalité de la fermeture de la frontière. L’article 92 de la Constitution australienne stipule que « les affaires, le commerce et les relations entre les États, que ce soit par transport interne ou par voie maritime, seront absolument gratuits ».

« Fermeture totale »

La fermeture totale imposée aux 3 000 habitants des logements sociaux de Melbourne devait à l’origine durer cinq jours, mais pourrait être prolongée si davantage de cas sont découverts ou si des personnes refusent de se faire dépister, a déclaré Andrews.

Tous les résidents des tours font l’objet d’un dépistage du virus. Jusqu’à présent, 398 tests ont été effectués et 53 cas positifs ont été trouvés. Les locataires des blocs densément peuplés ne peuvent quitter leur domicile pour aucune raison, et la police s’est garée devant les tours pour faire respecter l’ordre.

Pendant ce temps, les résidents sous ordonnance de séquestration dans d’autres parties de Melbourne peuvent toujours faire leurs courses, faire de l’exercice, travailler et aller à l’école s’ils ne peuvent pas le faire à distance.

Emma King, directrice exécutive du Victoria Social Services Council, a déclaré que le confinement dur dans les tours « effrayerait de nombreuses personnes et ramènerait des souvenirs de traumatismes passés ».

«Certains locataires de logements sociaux ont fui la guerre ou la violence familiale. Certains sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Beaucoup ne parlent pas l’anglais comme première langue. Beaucoup d’autres ont des emplois occasionnels ou précaires « , a déclaré King.

Dimanche matin, heure locale, Andrews a déclaré que les résidents recevraient un loyer et un soutien financier gratuits. Il a reconnu que de nombreux résidents des logements sociaux étaient « en mauvaise santé » et a déclaré que « cela ne va pas être une expérience agréable ».

Des milliers de repas ainsi que d’autres produits essentiels ont été livrés dans le cadre d’un « exercice logistique massif » pour soutenir les résidents des logements sociaux, a déclaré Andrews, ajoutant qu’il existe un soutien « substantiel » pour la santé mentale et la pharmacothérapie pour ceux qui en ont besoin.

Enquête judiciaire

La semaine dernière, des responsables australiens ont lancé une enquête judiciaire sur la base d’allégations selon lesquelles la nouvelle épidémie de coronavirus dans l’État de Victoria a été causée par des contractuels qui ne suivaient pas les protocoles d’un hôtel utilisé pour mettre en quarantaine les arrivées internationales.

Andrews a annoncé jeudi que le gouvernement de l’État fournirait 3 millions de dollars australiens pour soutenir l’enquête. Il avait précédemment indiqué que plusieurs cas, fin mai et début juin, pouvaient être liés à « une violation du contrôle des infections dans le programme de quarantaine de l’hôtel ».

Les autorités australiennes ont saisi plusieurs hôtels à travers le pays dans le cadre de contrôles frontaliers stricts visant à ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Toute personne arrivant en Australie doit effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours dans l’installation, qui est administrée par le gouvernement.

Seuls les citoyens australiens et les résidents permanents peuvent entrer dans le pays, à quelques exceptions près.

La station de radio nationale ABC a signalé que 31 cas étaient liés à l’hôtel Stamford Plaza de Melbourne, tandis que d’autres infections étaient liées à l’hôtel Rydges on Swanston, également situé dans la capitale de l’État. . a contacté les deux hôtels pour commentaires.

« Il est très clair que ce qui s’est passé ici est totalement inacceptable et nous devons savoir exactement ce qui s’est passé », a déclaré Andrews dans le communiqué.

Selon l’affilié de ., 9 News, les violations présumées comprennent des allégations selon lesquelles certains travailleurs auraient eu des relations sexuelles avec des invités de manière isolée et également en raison du manque de formation des gardiens. Un agent de sécurité engagé a déclaré au programme « Today » de 9 News qu’il n’avait reçu que cinq minutes de formation avant le début des travaux.

Les autorités n’ont pas confirmé les allégations et . a contacté le ministère de la Santé et des Services sociaux de Victoria, qui gère les quarantaines dans l’État, pour obtenir des commentaires. Jeudi, dans une interview accordée à Channel Seven, affiliée à ., le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a déclaré: « Il y a deux cas où il semble y avoir eu des violations manifestes avec des ramifications importantes. »