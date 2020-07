COVID-19 : le candidat de l’opposition Luis Abinader en tête du scrutin pour les élections présidentielles en République dominicaine

CORONAVIRUS –

Le candidat de l’opposition, Luis Abinader, du Parti révolutionnaire moderne (PRM), se profile ce dimanche comme le vainqueur des élections présidentielles en République dominicaine, les premières à se tenir sur le continent en période de coronavirus.

Selon les données de la Commission électorale centrale, avec près de 30% des votes comptés, Abinader a obtenu environ 53% des voix, tandis que le candidat du Parti dominicain de libération (PLD), Gonzalo Castillo, était d’environ 37%. .

Pendant ce temps, l’ancien président Leonel Fernández, qui a rompu avec le PLD et créé un nouveau parti pour se présenter à nouveau à ces élections, a à peine atteint 8% des suffrages.

Pour éviter un second tour, certains candidats doivent obtenir au moins 50% des voix, conformément à la loi électorale.

Quelque 7,5 millions de personnes ont été appelées aux urnes ce dimanche au milieu de la pandémie, pour décider qui remplacera l’actuel président Danilo Medina, qui termine son deuxième mandat et qui, selon la loi, ne peut se présenter à un tiers.

Ce sont des élections considérées comme extraordinaires dans le pays, dans lesquelles il a été décidé si la République dominicaine pariait sur la continuité ou le changement, puisque le PLD a gouverné 16 des 20 dernières années.

Les élections, qui devaient initialement avoir lieu le 17 mai, ont été annulées à la suite de la pandémie de coronavirus, devenant ainsi les premières élections depuis 1970 qui n’ont pas eu lieu en mai.

Le nouveau président prendra ses fonctions le 16 août pour une période de quatre ans.

Qui est Luis Abinader?

Né à Saint-Domingue en 1967 dans une riche famille d’hommes d’affaires, Abinader est le fils d’un autre politicien dominicain, José Rafael Abinader, qui était vice-président du Parti révolutionnaire dominicain et fondateur et recteur de l’Université dominicaine O&M.

Il a obtenu un diplôme en économie de son pays avant de déménager aux États-Unis pendant un certain temps, où il s’est inscrit à divers cours de troisième cycle dans des centres d’études renommés tels que l’Université Harvard et le Dartmouth College.

Ce sont les premières élections à se tenir en période de pandémie sur le continent. BBC WORLD / .

Après son retour en République dominicaine, il a commencé ses errances en politique qu’il a partagées avec divers projets commerciaux, notamment dans le secteur du tourisme et la production de matériaux de construction.

Il est président exécutif d’une entreprise de développement touristique appelée Grupo ABICOR et vice-président de l’entreprise Cementos Santo Domingo, qui a été interrogée par divers groupes environnementaux.

En tant que colistier de Mejía, il a été candidat à la vice-présidence du pays pour le PRD en 2012, bien qu’il ait perdu face au gouvernement désormais sortant de Danilo Medina.

En vertu des pouvoirs du PRM, il s’est présenté comme candidat à la présidence en 2016 et bien qu’il ait perdu à ce moment-là, la deuxième place, avec environ 35% des voix, a fait que beaucoup le considéraient comme un candidat potentiel pour les élections de 2020.

Parmi les principales propositions qui ont marqué sa campagne figurent la création de plus de 600 000 emplois, l’autonomisation des femmes dominicaines, la lutte contre l’informalité dans le secteur du travail et la création d’une agence pour réduire les dépenses de transport public et la circulation dans les villes.

Et bien que dans des questions controversées telles que l’avortement et le mariage homosexuel, il n’ait pas proposé de positions claires, il a exprimé son soutien à l’interruption de grossesse « pour trois raisons » et que le PRM est un « parti tolérant avec lequel chacun a ses inclinations ».

