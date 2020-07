COVID-19 : le modèle qui montre comment éviter un demi-million de décès par covid-19 dans la région

CORONAVIRUS –

Rafael Lozano insiste sur le fait que le message est les vies qui peuvent être sauvées.

Annonces :

L’éminent médecin mexicain est directeur des systèmes de santé à l’Institute for Health Metrics and Assessment (IHME) de l’Université de Washington, aux États-Unis, où ils ont développé un modèle qui prédit la propagation de covid-19 dans tous les pays du monde.

Ce qui est nouveau, c’est que fin juin, le modèle a été mis à jour avec trois scénarios possibles.

Autrement dit, selon les mesures prises, on peut voir combien de personnes seront infectées ou mourront de la maladie causée par le nouveau coronavirus le 1er octobre, date jusqu’à laquelle leurs projections atteignent actuellement.

Regardez les projections de la pandémie de Covid-19 par pays selon le modèle IHME ici (en anglais)

«Les scénarios plutôt que de compter les morts, essayez de quantifier combien de vies sont sauvées. Cela change beaucoup le message « , a déclaré Lozano à la BBC Mundo lors d’un appel vidéo depuis Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis.

L’insistance de Lozano sur une approche optimiste est logique.

Selon les calculs de l’IHME, au 1er octobre Amérique latine et Caraïbes(en comptant les Caraïbes anglaises) dépassera 438 000 décès.

Spécifique, Le Brésil dépassera 166 000 décès et le Mexique 88 000, tandis que six autres pays passeront la barre des 10 000 décès: Argentine, Chili, Colombie, Équateur, Guatemala et Pérou.

Et ces chiffres ne proviennent même pas du scénario le plus fataliste.

Modèle

L’IHME n’est pas le premier ni le seul institut à mesurer le cours de la pandémie de la covid-19 en prenant le nombre de la population susceptible de tomber malade, le nombre exposé au virus, le nombre infecté et récupéré.

Pourquoi le modèle mathématique le plus populaire pour prédire la courbe des coronavirus considère que les morts sont « récupérés »

Cependant, cette équipe a été en contact avec les gouvernements de Colombie et du Pérou, les ministères de la santé au Brésil et au Costa Rica, avec des équipes techniques au Chili et dans les îles des Caraïbes, ainsi qu’avec des décideurs aux États-Unis, l’Union européenne et plus encore.

«Le grand avantage du modèle que nous utilisons est que nous utilisons une série de déterminants qui aident non seulement à établir des données concrètes telles que le moment où la demande de lits d’hôpital sera la plus importante, mais aussi le projeter dans le futur« Dit Lozano.

Pour cela, poursuit-il, « des éléments tels que le nombre de personnes en mobilité, le moment où les mandats de distanciation sociale sont entrés en vigueur et leur niveau d’acceptation, ou la proportion de la population qui utilise un masque ou un masque facial » sont pris en compte.

En outre, prend en compte d’autres déterminants « moins traditionnels », elle assure, comme la densité démographique, les profils de mortalité dans le pays ou les schémas saisonniers de pneumonie, qui est actuellement à son point culminant dans l’hémisphère sud.

Mais peut-être le plus intéressant est de savoir comment sa carte interactive montre de manière simple l’effet que différentes décisions politiques et individuelles ont sur le chemin de cette maladie.

Les 3 scénarios

Lozano dit que lors de la construction du modèle, ils ont parlé avec des dirigeants, des équipes techniques, des gestionnaires des secteurs de la santé publique et plus de différentes parties du monde.

Le médecin mexicain Rafael Lozano est directeur des systèmes de santé à l’IHME de l’Université de Washington. UNIVERSITÉ DE WASHINGTON

« D’abord, ils voulaient savoir quand ils allaient avoir la pression de lit la plus élevée » dans les hôpitaux, à la fois en thérapie générale et intensive, et la demande de respirateurs artificiels.

« Ensuite, on nous a demandé de comprendre quand a été la meilleure chance de sortir de l’atténuation, de distanciation », poursuit-il.

«Et maintenant nous sommes avec le débat entre ne rien faire ou trop forcer l’ouverture, et il est toujours bon pour l’homme politique et la population en général d’avoir des scénarios », affirme-t-il.

Le premier des trois scénarios est « Le pessimiste », explique le médecin qui, bien qu’il travaille actuellement aux États-Unis, possède le plus haut degré de recherche de la National Academy of Medicine du Mexique.

Ce scénario suppose que les mesures de quarantaine (obligation de rester dans les maisons, fermeture des écoles et des services non essentiels, interdiction des événements massifs, etc.) sont assouplies en permanence et en permanence.

Selon Lozano, « si les mesures préventives sont assouplies, Nous estimons que pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, il y aura environ 900 000 décès au 1er octobre « , explique-t-il.

« Il n’y a pas de gouvernement qui va accepter ce type de scénario », estime-t-il, « mais sans dire qu’il ne rapporte rien ».

Dans les deux autres scénarios, les projections reposent sur l’idée que les mesures deviennent également plus flexibles, mais si un taux de mortalité journalier de 8 par million était atteint, elles seront à nouveau imposées pendant six semaines.

La différence réside dans utilisation ou non de masques.

Dans le scénario que l’IHME appelle la projection ou tendance actuelle, la population ne porte pas beaucoup de masques faciaux. En conséquence, l’estimation des décès dus à covid-19 pour l’ensemble de la région s’élève à 438 000.

« Ce est à dire, ce simple fait sauverait un demi-million de vies et c’est un message« Dit Lozano.

« Le message suivant est ce qui se passerait si, en plus de ce retour aux mesures d’atténuation, généraliser l’utilisation des masques. Cela ramènerait les décès à 389 000.« , Explique.

« C’est très important car, plutôt que de compter les événements négatifs, nous voulons montrer l’effet de sauver des vies en agissant en conséquence », explique le médecin.

Et continue: « C’est une action qui mélange la responsabilité des individus à chaque fois que nous sortons dans la rue et des dirigeants, qui sont ceux qui génèrent ces vannes d’échappement pour rouvrir l’économie«.

Le cas de l’Équateur

Lors de l’analyse des graphiques, les scénarios ne semblaient pas offrir de solutions simples à tous les gouvernements de la région.

L’exemple le plus dramatique est celui de Équateur, où l’IHME projette une deuxième vague d’août.

Selon le modèle, si les mesures d’assouplissement progressaient sans jamais reculer, le pays sud-américain passerait des 4781 décès enregistrés le 6 juillet à plus de 21300 le 1er octobre.

Les manifestations massives en Equateur par les mesures économiques drastiques et les coupures de Lenín Moreno

Mais même avec un retour à une mise en quarantaine stricte, les décès seraient supérieurs à 20 200 et, en ajoutant l’utilisation universelle des masques, ils seraient encore plus de 19 500.

« L’épidémie en Équateur est complètement différente de l’épidémie au Brésil, au Mexique, en Colombie », explique Lozano. .

« L’épidémie en Équateur est complètement différente de l’épidémie au Brésil, au Mexique et en Colombie »Dit Lozano.

« Il est très similaire à celui européen », poursuit-il. « Il a connu son augmentation en mars et avril, puis un plateau plat pendant plusieurs mois ».

Selon le médecin, l’explication de la petite différence dans le nombre total de décès estimé pour les trois scénarios est que, lorsque les niveaux de propagation du virus sont très élevés, les interventions perdent de leur efficacité.

Les succès du Paraguay et de l’Uruguay

D’un autre côté, les projections prévoient une croissance énorme des cas et des décès pour les pays qui ont été loués dans le monde entier pour leurs stratégies efficaces pour contenir le coronavirus.

Tel est le cas de Paraguay qu’au 6 juillet, a enregistré 20 décès. Cependant, il y aurait 271 décès au 1er octobre, selon l’IHME.

3 clés pour comprendre comment le Paraguay a réussi à contenir la propagation du coronavirus en dépit d’être à « l’épicentre mondial » de la pandémie

Uruguay, en même temps, passerait des 28 décès actuels à 340 en trois mois.

Stratégie unique et réussie de l’Uruguay pour contenir la pandémie de coronavirus sans quarantaine obligatoire

Dans ce cas, Lozano dit que l’explication réside dans la saisonnalité et la prévalence de la pneumonie.

L’utilisation généralisée des masques est l’une des clés du succès durable de la stratégie uruguayenne dans la lutte contre le coronavirus. .

« L’hiver dans le sud est à l’intérieur et à l’extérieur des maisons, et pas seulement à l’extérieur, comme cela se produit dans les pays européens », dit-il. « Cela fait une grosse différence ».

« Probablement faible »

Il existe également des cas spéciaux qui ne sont pas reflétés dans les graphiques pour le moment, mais qui seront incorporés dans les futures versions.

Enquête de la BBC: quel est le nombre réel de morts de la pandémie de coronavirus?

Au Pérou et en Équateur, par exemple, le modèle IHME prend en compte d’autres variables supplémentaires car les décès signalés par les gouvernements et les systèmes de santé étaient « Improbablement bas ».

Mais selon Lozano, ce n’est pas le seul cas dans la région.

« Là où il y a aussi un problème d’enregistrement, c’est au Chili, avec une sous-estimation du nombre de décès d’au moins 40% », il assure.

Les données proviennent du contraste de la mortalité totale des années précédentes avec celle de cette année 2020 et au Chili, il y a un excès qui est largement expliqué par covid-19.

Le Mexique et le Brésil sont d’autres pays où ils étudieront également prochainement s’il y a ou non un nombre excessif de décès et, par conséquent, une sous-déclaration.

Prendre des décisions

Selon Lozano, «Le récit de la pandémie doit commencer à aller à la recherche d’espoir, de sortie».

Pour cela, il estime qu’il est important de fournir des données qui permettent aux gouvernements de prendre des mesures en connaissance de cause, mais aussi que les gens puissent évaluer et décider de rendre visite à grand-mère ou de rencontrer des amis.

Découvrez quelle est la prévalence des cas dans la région, si la réunion aura lieu dans un espace ouvert ou fermé et combien de temps elle durera, par exemple, «permet avoir un comportement plus collaboratif pour ralentir la propagation du virus«, Assure le médecin.

« Comme il n’y a pas de vaccin ou de remède, parce qu’on a peur », dit-il. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’améliorer nos indicateurs les gens peuvent évaluer la situation jour après jour et se sentir en confiance en sortant. «