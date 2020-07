COVID-19 : Les États-Unis atteignent 129 000 904 décès dus au COVID-19 et 2 millions 879 000 830 cas

CORONAVIRUS –

Selon l’Université Johns Hopkins, les États-Unis totalisent 2 millions 879 000 830 infections à coronavirus et 129 000 904 décès

États Unis ajouté ce dimanche 40 000 030 nouvelles infections à COVID-19, contre 43 000 091 hier et 60 000 383 vendredi, bien que le décompte ralentisse généralement le week-end, car il existe des États et des comtés qui prennent en savoir plus sur le rapport de vos statistiques.

Selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins, le pays a atteint un total de 20 à 20h00 heure locale. 2 millions 879 milliers 830 d’infections à coronavirus et 129 000 904 décès.

Aux États-Unis, les chiffres quotidiens ont grimpé en flèche le mois dernier à la suite de la flambée d’infections dans les États du sud et de l’ouest tels que la Floride, le Texas, la Californie, l’Arizona, la Géorgie et les Carolines.

New York, cependant, reste toujours l’État le plus touché aux États-Unis par la pandémie avec 397 mille 131 cas confirmés et 32 ​​000 206 décès, un chiffre inférieur au Brésil, au Royaume-Uni et à l’Italie.

New York est suivi par le voisin Nouveau pull avec 15 mille 211 morts, Massachusetts, avec 8 mille 183; et l’Illinois, avec 7 020.

Autres États avec grand nombre de défunts ils sont la Pennsylvanie avec 6 753; Californie, avec 6 mille 336; Michigan, avec 6 218; ou Connecticut, avec 4 mille 335.

Quant aux infections, Californie c’est le deuxième état après New York, avec 254 mille 408.

Floride, avec 200 000 111 infectés, et le Texas, avec 194 000 932, se classent troisième et quatrième dans les statistiques des cas confirmés, à un moment où ces États connaissent une reprise de la propagation du virus.

Il solde provisoire du défunt129 991 ont déjà dépassé le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald TrumpIl a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait davantage entre 50 000 et 60 000 décès, bien que dans ses derniers calculs il ait déjà prédit jusqu’à 110 000 décès, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, l’Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) du Université de Washington, dont la Maison Blanche fixe souvent les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie, calcule que les États-Unis arriveront au mois d’octobre avec quelques 175 mille morts.

