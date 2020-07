COVID-19 : Les stations de métro Zócalo, Allende et Isabel la Católica fermeront samedi et dimanche

CORONAVIRUS –

Les utilisateurs du Metro Collective Transport System (STC) portent des masques pour empêcher le COVID-19 dans une station de métro de Mexico (Mexique). Photo . / José Pazos

Pour réduire le flux de personnes dans le centre historique, les stations de métro Zócalo, Allende et Isabel la Católica resteront fermées

Il Métro de Mexico rapporte que le samedi 4 juillet et le dimanche 5 juillet, les stations de Socle et Allende, de la Ligne 2, en plus de Isabelle la catholique, de la Ligne 1.

Le métro CDMX rapporte que, ce samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet, les stations Zócalo et Allende sur la ligne 2 et Isabel La Católica sur la ligne 1 resteront fermées pour diminuer le flux et la concentration de personnes dans le centre-ville de la ville. # ProtegeYYProtegeALosDemasás pic.twitter.com/ZqBJiqcWdZ – MetroCDMX (@MetroCDMX) 4 juillet 2020

L’objectif des fermetures est de réduire le flux de personnes dans le centre historique de la capitale, qui est de couleur orange feu de signalisation à risque épidémiologique avant COVID-19.

Le métro de Mexico encourage les utilisateurs à respecter les mesures d’autosoins et de prévention, l’appel est à la coresponsabilité des citoyens, à rester à la maison s’il n’est pas nécessaire de sortir et à utilisation de masques faciaux et de masques en cas de transport dans le Métro de Mexico, l’objectif est sauver des vies, le défi n’est pas de se propager et de ne pas être infecté « , a-t-il déclaré.

Le centre historique fermera ses portes aux congrégations

Pour éviter les foules, le gouvernement des citoyens du Mexique fermera le centre historique ce samedi et dimanche « pour générer un nouveau schéma d’ouverture qui sera convenu aujourd’hui avec les marchands établis ».

L’administration a annoncé de nouvelles dispositions pour protéger à la fois les clients et les travailleurs; car cette semaine des anomalies ont été détectées dans l’exécution des mesures sanitaires dans les entreprises.

De plus, la décision a été prise de reporter l’ouverture des centres commerciaux et des grands magasins au mercredi 8 juillet pour éviter une éventuelle flambée des infections à coronavirus.

Avec des informations de López-Dóriga Digital