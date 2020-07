COVID-19 : nous pouvons avoir plus d’immunité que nous ne le pensions

CORONAVIRUS –

À l’hôpital Mount Sinai de New York, ils ont décidé fin avril de tester les anticorps sanguins de plus de 1 300 personnes. Ces essais à la recherche d’infections antérieures au SRAS-CoV-2 ont inclus le personnel du centre, comme le Dr Carles Cordón-Carbó ou son collègue Florian Kramer.

Parmi ceux qui ont donné quelques millilitres de leur sang pour l’expérience, nombreux étaient ceux qui étaient convaincus que cette La grippe froide ou rare de février avait été COVID-19. D’autres, comme le Dr Cordón-Carbó, n’avaient pas eu le moindre symptôme.

Il s’est avéré que parmi les symptomatique, le nombre n’a pas atteint 40% des personnes qui avaient leurs propres anticorps qui ont surmonté la maladie. Le froid avait été aussi … froid. Étonnamment, au contraire, le médecin l’a fait. Peu d’anticorps oui. Bien que, lorsque cela a été répété dans l’analyse deux semaines plus tard, « je les ai fait virer ». Que se passe-t-il ici avec les anticorps?

2) Les données décrivent les résultats de la PCR et de la sérologie chez les 1343 premiers donneurs de plasma dépistés au Mont Sinaï. Initialement, il y avait deux groupes de donneurs: les personnes qui avaient à un moment donné confirmé la PCR par COVID19 et les personnes qui avaient soupçonné COVID19 (mais qui n’avaient jamais été confirmées par PCR). – Florian Krammer (@florian_krammer) 6 mai 2020

« Il n’est pas clair s’il y a une différence dans les réponses en anticorps trouvées chez les individus avec COVID-19 sévère, léger et asymptomatique et Combien de temps durent-ils les réponses en anticorps », explique Krammer, qui a publié début juin une lettre dans Science relatant l’expérience des tests sanguins dans son hôpital.

Un autre travail, dans Nature, cette fois avec seulement 37 patients en provenance de Chine, a montré que la quantité (techniquement, les titres) d’anticorps chez les personnes asymptomatiques ou très douces baisser fortement vers le deuxième ou le troisième mois, une fois l’infection terminée.

Directement ils sont devenus négatifs dans les anticorps IgG à mémoire 40% des personnes au cours de leur convalescence précoce, avant trois mois après l’infection.

« Il est également difficile de savoir si les titres d’anticorps (de liaison ou de neutralisation) sont en corrélation avec la protection contre la réinfection », ajoute Kramer. Autrement dit, les anticorps nous donnent des informations précieuses. Mais peut-être il n’est pas non plus nécessaire de tout confier aux anticorps. Il y a une protection au-delà.

La mémoire de nos cellules contre le rhume et le COVID-19

Pour commencer, nous avons toujours « quelques immunité formée, il n’y a pas de preuves concluantes mais il y a un courant d’opinion [entre expertos]», Comme Jorge Carrillo, qui parle ainsi pour Newtral.es de l’Institut de recherche sur le sida de Barcelone (IrisiCaixa).

Lorsque nous souffrons d’infections virales, notre répertoire de cellules de défense vous pouvez vous souvenir de l’agent pathogène dans les rencontres suivantes avec lui. Mais aussi avec de nouvelles qui lui ressemblent. C’est peut-être le cas des coronavirus.

Autres quatre coronavirus circulent actuellement dans la population humaine. Ils provoquent généralement des symptômes bénins et, ensemble, ils sont responsables d’environ un quart de tous les rhumes saisonniers.

Une théorie, non prouvée mais avec des indications, est qu’une certaine protection est générée contre le SRAS-CoV-2 après avoir traversé des rhumes généré par les anciens coronavirus. Cela ne nous rend pas complètement immunisés, mais quelque chose reste.

Le coronavirus a une certaine ressemblance. Vous pouvez avoir un certain degré d’immunité humorale (par exemple, qui est donnée par des anticorps), mais aussi de tes petits pieds »Carrillo explique.

Cela, qui peut se produire avec d’autres coronavirus et même d’autres agents pathogènes, serait encore plus clair après l’infection par le SRAS-CoV-2 lui-même. Autrement dit, certains lymphocytes, qui sont des cellules de l’armée de défense, permettra d’économiser de la mémoire et d’attaquer la capacité futur, qu’il y ait ou non des anticorps dans le sang.

L’équipe T a de la mémoire

En Californie, au sein du laboratoire du Dr Alessandro Sette, au La Jolla Institute Vaccine and Infectious Research Center, ils ont décidé de voir ce qui se passait dans les corps des dix patients atteints de COVID-19 sévère de Rotterdam (Pays-Bas).

Ils ont tous développé des anticorps, mais les chercheurs ont examiné la T. Ces cellules avaient été mises en place pour combattre le SRAS-CoV-2, ce qui est normal pour la plupart des infections. Le fait est que ces forces spéciales spéciales direct pour attaquer la clé avec lequel le virus s’introduit: la protéine S de ses brochettes.

Vous pouvez avoir peu ou pas d’anticorps et toujours avoir une protection de la mémoire contre le coronavirus.

« Des données solides suggèrent que la réponse des lymphocytes T est également importante pour la protection et l’immunité contre le SRAS-CoV-2 et indépendamment de la réponse des anticorps « , Sydney Ramirez, de l’équipe de Sette et co-auteur de l’étude publiée dans Cell, explique à Newtral.es de Californie.

En d’autres termes, dans une analyse, vous pouvez avoir un indice d’anticorps très faible – peut-être parce que vous avez passé un COVID-19 très doux ou il y a longtemps – et avoir une certaine protection malgré tout. Merci aux cellules T et à d’autres qui ils servent de rappel. Parce qu’ils s’entraînent et ont toujours sous la main la liste la plus recherchée.

Certaines des cellules qui nous défendent contre les pathogènes | M.V.

Ils sont, après tout, la première ligne de défense spécifique et nous empêchent souvent de tomber malade lorsque l’agent pathogène commence à se multiplier dans les cellules. Il existe des lymphocytes T auxiliaires (CD4 +) qui n’attaquent pas, mais alertent. Et les lymphocytes T cytotoxiques, forces spéciales qui tuent les cellules infectées. Et les cellules T mémoire, comme les patrouilles.

Dans d’autres travaux préliminaires, le groupe d’étude Karolinska COVID-19 (Suède) a constaté qu’il y avait des lymphocytes T spécifiques au SRAS-CoV-2 chez des parents et des individus dont le test d’anticorps était négatif, mais avec des antécédents de COVID-19 léger ou asymptomatique.

Cette autre étude, également en attente d’examen, a observé que les patients qui avaient été infectés dans le passé étaient négatifs aux tests d’anticorps, en avaient très peu. Mais, s’ils fouillaient leurs lymphocytes, il y avait une protection.

Plus frappant encore, 8 sur 10 non infectés avaient également des défenses entraînées contre le SRAS-CoV-2. Peut-être pas le meilleur, mais ils avaient une certaine protection. Encore une fois, l’hypothèse de l’immunité croisée des vieux rhumes, selon Ramírez.

Si nous ne regardons que les anticorps, nous pourrions manquer une partie importante de ce qui constitue l’immunité protectrice Alba Grifoni, Institut La Jolla (Californie)

« Chez les souris de laboratoire, il a été démontré que les réponses des lymphocytes T (en particulier le type CD4 collaboratif) sont importantes pour la protection indépendante des réponses en anticorps », explique Ramirez dans le même sens que son collègue Alba Grifoni: « Si seulement nous regardons les anticorps, nous pouvons manquer une partie importante de ce qui constitue l’immunité protection contre le SRAS-CoV-2, qui est la réponse des cellules T. «

Nous pourrions penser que nous grattons un chiffre face à l’immunité tant attendue du groupe naturel. Mais comment le mesure-t-on? Ici ne vaut pas une piqûre et un test sanguin.

«Le problème avec ces techniques [para medir respuestas de linfocitos] c’est que nous n’avons pas de test rapide –a dit Jorge Carrillo–. Vous devez les cultiver et les stimuler, faire plusieurs répliques, et le nombre que vous pouvez obtenir est limité ».

Alors … pouvons-nous nous faire confiance?

Définitivement pas. Notre connaissance du SARS-CoV-2 est encore limitée. Il est vrai que plus de sept mois après les premiers cas connus de ce coronavirus, aucune réinfection n’a été observée (oui réactivations).

« Il ne serait pas déraisonnable de penser qu’une personne peut avoir un certain niveau d’immunité au SRAS-CoV-2 pendant plusieurs mois (par exemple, sept). Cependant, ce qui est nécessaire n’est pas clair pour se protéger de la réinfection en ce moment « , explique Sydney Ramirez.

« Les réponses immunitaires que nous (et d’autres équipes) avons détectées chez des personnes récupérées de COVID-19 peuvent ne pas stériliser l’immunité ». En d’autres termes, ils peuvent retomber malades, mais peut-être d’une manière plus douce.

Comme nous ne savons pas s’il existe un certain titre d’anticorps qui garantit la protection, il serait difficile de dire que tout le monde est en sécurité pendant une période de temps spécifique. « Pour de nombreux vaccins, il existe des données qui indiquent quel titre d’anticorps après immunisation est protecteur », explique Jorge Carrillo.

C’est là que tous les efforts sont concentrés puisque, comme l’a expliqué ici le vaccinologue Carlos Martín Montañés, du groupe de génétique des mycobactéries de l’Université de Saragosse, le premier vaccin que nous avons n’est peut-être pas le meilleur. Mais s’il protège efficacement un nombre important de personnes, nous aurons déjà parcouru un long chemin.

Et, du point de vue épidémiologique, non seulement hNous avons ouvert un nombre réduit de personnes susceptibles de devenir contagieuses. Ils rejoindront ceux qui sont également protégés en silence pour une raison ou une autre.