COVID-19 : Nouvelle souche de coronavirus en Corée du Sud, six fois plus infectieuse que l’originale

Selon les médias sud-coréens, la nouvelle souche de coronavirus a pu arriver dans le pays début mars et avril, depuis les États-Unis ou l’Europe.

Selon les médias sud-coréens, une nouvelle souche du coronavirus des États-Unis et d'Europe se répand dans tout le pays asiatique. Selon les informations, cette mutation du virus qui a émergé en Chine est six fois plus infectieuse.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il classe SARS-VOC-2 en six souches: S, V, L, G, GH et GR. En Chine, où le nouveau coronavirus est originaire, les clades identifiés appartiennent aux S et V.

Les Centres sud-coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ont procédé à l’échantillonnage des personnes infectées par le virus SARS-COV-2. Et il a trouvé une variante du clade GH, qui a circulé aux États-Unis et en Europe.

C’est pourquoi les spécialistes soulignent que la variante de ce virus aurait pu arriver dans le pays asiatique entre mars et avril. Avant Séoul, il a renforcé ses mesures d’isolement pour contrôler la pandémie.

Le directeur du KCDC, Jeong Eun-kyeong, a déclaré que le virus appartient au clade GH et que le clade se propage à travers la Corée du Sud, ce qui est à l’origine des émissions communautaires.

Les premières souches de GH ont été identifiées début avril dans des cas enregistrés dans la province du Nord Gyeongsang.

Les premiers rapports de Covid-19 dans le pays entre février et mars appartenaient aux clades S et V.