COVID-19 : « Personne ne peut se croire plus important que le Nicaragua »

CORONAVIRUS –

Le 8 mars, Monseigneur Silvio Báez est venu à Miami pour rendre visite à des proches et est resté depuis dans cette ville américaine. Il y a été pris par la fermeture des frontières dans le monde, les quarantaines et le « séjour à la maison » qui ont provoqué la pandémie de Covid-19.

Báez a quitté le Nicaragua le 23 avril 2019 par décision du pape François et a depuis vécu dans sa famille religieuse, les Carmes, et a déménagé entre l’Italie, l’Irlande, le Pérou et l’Espagne. Il insiste sur le fait qu’il ne parle pas en tant que politicien.

Dans cette interview, il raconte l’origine de l’actuelle opposition Civic Alliance, un groupe que les évêques nicaraguayens ont choisi de « mettre Daniel Ortega en opposition de l’autre côté de la table » lors du dialogue national qui a débuté le 16 mai 2018. » L’opposition a été absolument détruite! », Explique Báez. «C’était une dictature qui demande à dialoguer avec l’opposition lorsqu’il n’y avait pas d’opposition. Nous avons dû construire une opposition d’urgence parce qu’elle n’existait pas. «

Malgré le fait que son départ brutal ait eu lieu il y a plus d’un an, il précise qu’il n’a jamais travaillé au Vatican, comme cela a été insisté, ni qu’il a cessé d’être l’évêque auxiliaire de Managua.

Il y avait ceux qui ont interprété son départ du Nicaragua comme le régime a tordu le bras du Vatican. Vous étiez une pierre à la place d’Ortega et vous avez réussi à faire sortir le pape François du pays.

En particulier, ils ne m’ont pas du tout conditionné, car, bien que je ne sois pas physiquement au Nicaragua, je suis toujours présent avec mon cœur, mon esprit et ma voix. Le pape ne m’a jamais demandé de me taire et n’a jamais apporté une seule correction à propos de mon ministère. Je le verrais comme un bras croisé s’il m’avait sorti et dit: « Ecoute, je te sors, mais ne parle pas, ne t’implique pas. »

Que fais-tu au Vatican?

Je vais clarifier. Le saint père m’a demandé de quitter le Nicaragua pour sauver ma vie, car il y avait des menaces de mort explicites qui étaient plus que prouvées. Il m’a demandé, m’a presque supplié de sortir. Qu’il ne voulait pas d’un autre évêque martyr en Amérique centrale. C’est la raison pour laquelle je quitte le pays. Le pape ne m’a jamais proposé de mission alternative ni m’a demandé d’aller au Vatican. Il m’a simplement demandé de quitter le Nicaragua. Et l’alternative qu’il m’a donnée était de vivre dans une communauté de ma famille religieuse, les Carmélites. Je n’ai pas cessé d’être évêque auxiliaire de Managua. Et le pape n’a jamais voulu que je quitte ce titre et cette position. Il ne m’a donc pas donné un autre poste ni une autre mission.

Photo Oscar Navarrete / LA PRENSA.

Avez-vous parlé au pape du Nicaragua? Que dit-il de ce qui se passe ici?

Il y a trois jours, j’ai parlé au téléphone d’ici à Miami avec le pape. Il sait que la situation au Nicaragua est risquée, non seulement pour moi en tant que pasteur, mais pour la grande majorité de la population. Il m’a posé des questions sur des questions qui ne lui sont peut-être pas tout à fait claires. Il m’a clairement dit: « Je ne veux pas que vous retourniez au Nicaragua pendant que ce régime est en place parce que vous vous exposez à des campagnes de diffamation et de diffamation moralement ou à vous mettre physiquement à mort. » Je crois, dit-il, « qu’ils feraient le premier, car avec le second ils feraient de vous un héros ».

N’y a-t-il pas de date pour un éventuel retour au Nicaragua? Cette possibilité a-t-elle été évaluée?

Il n’y a pas de date fixe. La dernière chose dont je me souviens avoir demandé au saint pape, c’est que si mon retour dépend de la chute de Daniel Ortega. « Au moins, ce régime est assez affaibli », m’a-t-il dit. Il pense que cela ne prendra pas longtemps.

Lisez aussi: Les opposants signent la proclamation de la Coalition nationale

Comment avez-vous vécu ces mois de pandémie?

Je suis à Miami. Le 8 mars, je suis venu rendre visite à des parents et je ne pouvais plus retourner en Italie. Dès le début, j’ai été choqué et irrité par la réponse qui a été faite au Nicaragua. Marches d’amour à l’époque de Covid, et toutes ces folies. Cela ne devrait pas nous surprendre comment cette dictature a fait face à la pandémie. Ils l’ont affronté avec leur même style politique comme toujours. Politisez tout en votre faveur. La bigoterie idéologique même au-dessus de la science. Arrogance. Irrationalité. Irresponsabilité. Secret et mensonges.

Quel serait votre diagnostic du régime Daniel Ortega en ce moment?

Je le vois désespéré de survivre. Elle a progressivement perdu sa légitimité, son autorité morale, son respect. Je pense que c’est un régime qui n’a rien à offrir. La seule chose qu’il peut offrir, c’est le mensonge et la répression. Cela implique que c’est un moment délicat, car lorsque vous luttez pour survivre, vous êtes capable de tout.

Vous continuez d’être mentionné comme candidat à la présidentielle pour faire face à Ortega lors d’élections possibles. Y a-t-il une possibilité que Mgr Silvio Báez quitte à un moment donné la soutane et assume un tel engagement?

Pas du tout. Je ne vois pas cela comme une possibilité, je ne me sens pas appelé, je ne pense pas non plus qu’il soit capable. C’est une option totalement exclue. Le Nicaragua a suffisamment de personnes prêtes à faire face au changement. Je ne le vois pas possible pour des raisons très personnelles. Ce qui est en jeu, c’est ma cohérence devant Dieu. Le Seigneur m’a appelé à être pasteur du peuple, comme témoin de l’Évangile et je ne vais pas renoncer à cette grâce que Dieu m’a accordée.

Techniquement c’est possible oui. C’est déjà arrivé.

Il devrait quitter le ministère. C’est déjà arrivé. Il y avait un évêque au Paraguay (Fernando Lugo) qui a démissionné, s’est présenté à la présidence de la République et a gagné. Je respecte ces décisions, mais dans mon cas, je n’envisage pas du tout.

Au Nicaragua, l’opposition n’a pas encore réussi à se présenter unie pour affronter Daniel Ortega.

L’une des grandes lacunes du Nicaragua en ce moment est le leadership. Il y a un grand vide. Nous avons besoin de dirigeants qui font du mal au peuple. Au lieu de parler aux médias, ils parlent au peuple. Avec la vérité, avec compassion, avec affection. Je vois le Nicaragua comme une phrase très puissante dans l’Évangile: « Jésus a vu cette foule, il en a éprouvé de la compassion, car c’était des moutons sans berger. »

Il y a beaucoup de disqualification parmi les adversaires. Parfois, on a même l’impression que c’est Daniel Ortega qui tire les ficelles.

Je pense que le moment est venu non seulement de changer un gouvernement, mais de changer radicalement la façon d’exercer le pouvoir et la façon de pratiquer la politique partisane. Mais cela s’accompagne également d’un changement, et c’est à la population, d’exercer le droit à la citoyenneté. Les dirigeants doivent apprendre à exercer la politique différemment, mais la population doit également apprendre à exercer ses droits et ses devoirs. Je suis préoccupé, comme tous les Nicaraguayens, par ce type de suspicion réciproque qui existe entre les différents chefs de l’opposition. Mais, ce qui est curieux, et c’est le plus grave, c’est que cette suspicion réciproque, cette méfiance féroce, ce n’est pas à cause de projets idéologiques, de propositions de nation, mais que les poursuites sont pour des boîtes électorales, pour qui décide en premier, comme pour qui prend les décisions.

Après avril 2018, l’Église catholique est chargée de gérer un dialogue entre le gouvernement et les non-conformistes. Vous ne trouvez pas d’opposition organisée et choisissez un groupe comme contrepartie. C’est ainsi qu’est née l’Alliance civique. Avec quels critères avez-vous choisi ces personnes?

Vous devez vous placer dans le contexte difficile dans lequel cette décision a dû être prise. L’idée du dialogue est venue de la dictature. Lors de l’acceptation de la proposition, nous avons dû nous engager à mettre quelqu’un devant eux afin qu’ils puissent dialoguer. L’opposition a été absolument détruite! C’était une dictature qui demande à dialoguer avec l’opposition lorsqu’il n’y avait pas d’opposition. Nous avons dû construire une opposition d’urgence parce qu’elle n’existait pas. A cette époque où les gens mouraient, tout devait être fait le plus tôt possible, sans possibilité de nombreuses consultations, les évêques, sans grande expérience politique, le mieux que nous puissions faire était de créer un groupe de nature sectorielle qui était devant le gouvernement. Qu’il était un peu représentatif de tous les secteurs du pays. Il y avait des paysans, des étudiants, et étaient les principaux protagonistes, les universités, le secteur privé, les organisations de la société civile, différents secteurs … Ce qui est curieux, c’est qu’il ne nous est pas venu à l’esprit de penser aux partis politiques, car nous étions clairs que les partis politiques existants ont été complice de la dictature. A cette époque, une véritable opposition devait être choisie. C’est ainsi qu’est née l’Alliance civique.

L’actuelle Civic Alliance reconnaît-elle ce groupe que vous avez formé?

Non. Le groupe que nous avons formé pour être de l’autre côté de la table de la dictature n’est pas le groupe actuel appelé l’Alliance civique. Je pense qu’il a été démembré beaucoup. Elle a perdu son esprit charismatique, sa représentativité nationale. Je ne vois plus tous les secteurs qui étaient présents à l’époque représentés. Il a changé. Je ne juge pas si c’est mieux ou pire. Mais l’actuelle Civic Alliance n’est pas celle de mai 2018.

Et pour la Coalition nationale, voyez-vous la possibilité d’affronter avec succès Daniel Ortega?

La Coalition est un événement historique qui ne doit pas être minimisé. Elle doit être valorisée dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec toutes ses limites, mais aussi avec les possibilités qu’elle ouvre. Mais l’importance excessive qu’ils ont accordée à la signature des statuts, ce genre de préoccupation bureaucratique, est frappante. Il faut aller plus loin, où le souci du bien du peuple, ce sont des projets sociaux qui impliquent un changement radical dans la construction du pays. Le livre de l’Exode de la Bible est l’histoire de la libération d’un peuple soumis à la répression, l’esclavage, le travail forcé, la volonté d’un pharaon qui est presque un dieu qui s’impose aux gens. Le grand chef de l’exode est Moïse, et Moïse gagne non seulement la confiance du peuple, mais travaille à rendre le peuple plus confiant. C’est quelque chose que l’opposition ou les dirigeants du Nicaragua devraient avoir à leur ordre du jour. Donnez le protagonisme au peuple. Il me semble que de nombreux dirigeants ne voient les gens que comme une masse pour voter.

Qu’attendrait Mgr Silvio Báez d’une coalition d’opposition?

Une priorité devrait être de se rapprocher des gens. Je veux dire, salir vos chaussures. Soyez présent dans les quartiers, sur les marchés, dans les fermes, à la campagne. Écoutez les gens. Plus que des sorties, les gens doivent être entendus. L’avenir de la Coalition n’est pas d’imposer un chemin et une stratégie au peuple, mais d’écouter le peuple, et à partir de là, montrer la voie. Ils doivent oublier les discussions stériles qui pour le moment ne provoquent que le rejet populaire: bureaux de vote, alliances électorales, candidats … Que tout le monde renonce aux bureaux de vote actuels. C’est que je ne vois pas de boîte courante qui n’a pas d’historique nuageux. Je ne vois pas de boîte actuelle sûre pour les futures élections.

Il y a également une méfiance à l’égard des élections.

Il y a une phrase qui se répète beaucoup au Nicaragua: « Il n’y a pas de conditions pour les élections en 2021 ». Et je pense que nous sommes tous d’accord là-dessus. Le grand travail d’une coalition qui veut être le porte-parole des aspirations du peuple est de créer ces conditions. Demande. Favoriser la voie à des élections justes et transparentes. Surmonter la suspicion réciproque, le désir de proéminence. Personne ne peut se croire plus important que le Nicaragua. Surmonter aussi une sorte de complexe d’infériorité contre la dictature. Ils doivent se rendre compte que la dictature est un projet en cours de décomposition. Il n’est pas nécessaire d’avoir un complexe d’infériorité face à un projet politique sur le point de mourir.

Voyez-vous une solution électorale à la crise au Nicaragua?

Je vois ça très difficile. Pour la dictature, le pouvoir signifie survivre. Le pouvoir du jeu s’abandonne à la mort. Remettre le pouvoir, c’est être protégé contre la justice. Je ne vois pas cette dictature accorder des élections libres, honnêtes et démocratiques. Je pense que la sortie devrait être celle-là. Nous devons promouvoir la voie, faire les réformes électorales nécessaires pour sauver la démocratie au Nicaragua et, surtout, pour une solution constitutionnelle et pacifique, qui sont les solutions durables.

À quoi servirait-il donc de promouvoir des élections équitables qui, nous le savons, n’auront pas lieu parce que le régime d’Ortega sait qu’elles seraient sa mort?

Une opposition dans ce sens va être une opposition habilitée à exiger de nouvelles mesures au niveau international face à la situation que vous mentionnez. Une opposition qui ne se contente pas des miettes qui peuvent être données, une opposition qui est de changer le pays et non d’être deuxième. À l’heure actuelle, le grand dilemme est le Nicaragua ou la dictature. Ce n’est pas un problème économique, social, politique. Il ne s’agit même pas de gagner les élections. Il s’agit de sauver le Nicaragua. Il y a une personne enlevée, impuissante et irrespectueuse. Le pire qui puisse arriver, c’est qu’on s’y habitue. Que nous acceptons ce genre de normalité qu’ils veulent nous imposer avec des mensonges et des armes.