COVID-19 : Quelles sont les maladies les plus courantes causées par Covid-19 chez les Nicaraguayens sur le plan psychologique

CORONAVIRUS –

L’anxiété, la peur de mourir et l’insomnie sont les principales conséquences négatives que la pandémie Covid-19 provoque dans la psyché des Nicaraguayens, comme l’a déterminé un groupe de psychologues, appelés Psychologists for Nicaragua, qui depuis un mois et demi ont été Soins gratuits pour une cinquantaine de patients dont les émotions ont été altérées par la nouvelle de la pandémie.

L’une des psychologues du groupe, Ligia Martínez, a indiqué que son travail consiste à fournir les premiers soins psychologiques aux citoyens nicaraguayens touchés par Covid-19, qui sont pour la plupart des personnes mal informées qui ont consommé beaucoup de « des nouvelles rouges « sur la maladie, ou elles sont » sur-déclarées « ou totalement dépourvues d’informations.

Ligia Martínez, membre des psychologues du Nicaragua. LA PRESSE / COURTOISIE

Sortez l’angoisse

La tâche principale est de retirer aux gens tout ce qui les afflige et ne les laisse pas dormir et de déterminer si le patient a besoin d’une « psychothérapie soutenue », plus longue que les premiers soins, pour lesquels un autre groupe de psychologues effectue cette Si le patient doit être référé à un psychiatre, deux spécialistes dans ce domaine se sont portés volontaires.

Les psychologues ont découvert, indique Martínez, que ce qui affecte le plus les Nicaraguayens, à la suite de la pandémie de Covid-19, c’est d’abord l’anxiété, puis la peur de mourir et, troisièmement, l’insomnie. Ces patients, qui ont été traités gratuitement au moins trois fois au cours du dernier mois et demi, sont informés de « ce que Covid-19 consiste réellement, à quoi s’attendre, ce qui peut être fait » et reçoivent également des ressources pour des exercices de contrôle de la respiration et de relaxation sont recommandés pour qu’ils puissent dormir.

Affiche de psychologues pour le Nicaragua. LA PRESSE / COURTOISIE

Des difficultés

Parfois, commente Martínez, les psychologues ont rencontré des « situations malheureuses » pour des patients, qui ont perdu leur emploi et n’ont pas de ressources pour accéder aux médicaments, et des efforts ont été faits pour leur fournir plus de soins au-delà des premiers soins. psychologique.

Une autre difficulté, étant donné que les psychologues assistent exclusivement par appels vidéo sur WhatsApp, est que les patients n’ont pas accès à Internet et que les psychologues ont dû utiliser leurs propres ressources pour contacter les personnes touchées. Martínez et ses collègues rêvent qu’une entreprise Internet puisse soutenir cette initiative.

Au total, 14 psychologues se sont réunis pour effectuer le travail. L’un des psychologues, Jorge Navas, souligne qu’ils sont « plus de femmes que d’hommes » et « plus jeunes que vieux ». Pour attirer l’attention des citoyens, ils ont organisé les numéros WhatsApp suivants: 8730-4007, 8373-3891, 8560-0738 et 8852-3118.