COVID-19 : Une autre journée record pour le Mexique; au total il y a 252 mille 165 cas accumulés

Les habitants et les clients sont examinés dans une unité de triage temporaire, située à proximité du Central de Abastos à Mexico (Mexique). Photo . / José Pazos

Le ministère de la Santé a signalé qu’au cours des dernières heures, 6 mille 914 cas confirmés en une seule journée par COVID-19 ont été recensés.

Mexique enregistré un nouveau rdossier des infections en une journée pour coronavirus (COVID-19 ce samedi.

La Secrétaire de Santé rapporte qu’au cours des dernières heures, 6 000 914 cas confirmés ont été recensés en une seule journée, et il a accumulé 252 000 165 patients depuis l’arrivée du coronavirus SARS-CoV-2 dans le pays fin février.

Le précédent record datait du 2 juillet, lorsque les autorités fédérales ont détaillé 6 741 cas positifs en une seule journée.

Ce samedi, le Mexique a ajouté 523 nouveaux décès dus au COVID-19 pour atteindre 30366 décès, c’est pourquoi il a déjà dépassé 29896 en France et atteint la cinquième place mondiale des décès dus à la pandémie.

Les chiffres officiels au Mexique ont suscité la controverse car c’est le pays de Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) que moins de tests COVID-19 sont effectués, il est donc estimé que le nombre d’infections et de décès est beaucoup plus élevé.

Le sous-secrétaire mexicain à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a défendu ce samedi qu ‘ »il n’est pas nécessaire d’avoir une comptabilité complète » de ces chiffres pour concevoir la stratégie sanitaire du gouvernement.

Il a rappelé qu’une pandémie de cette nature est un « phénomène incommensurable », qui ne peut être pleinement mesuré, de sorte que les efforts doivent être concentrés sur l’observation de « modèles tels que la dispersion territoriale ou la vitesse du changement ».

Avec des informations de López-Dóriga Digital et .