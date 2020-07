COVID-19 : #Video Mexico, deuxième au monde pour les décès enregistrés aujourd’hui par COVID-19; au cours des dernières heures 4, 902 cas et 480 décès ont été signalés

CORONAVIRUS –

Le Mexique a enregistré 4 000 902 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières heures, en plus de 780 décès dus à la maladie

La Secrétaire de Santé a dévoilé ce lundi qui ajoutent 261 mille 750 cas confirmés accumulé de COVID-19[femininedans Mexiquetant qu’il y a 31119 morts pour cause de maladie.

Annonces :

Le dernier 24 heures Ils se sont inscrits 4 000 902 nouveaux cas de COVID-19en plus de 480 décès.

Le Mexique est le deuxième pays qui a enregistré le plus de décès par coronavirus dans le monde ce lundi, derrière le Brésil, qui a signalé 656 décès.

Ce jour, 73 035 cas de coronavirus sont suspectés et 317 446 personnes ont été testées négatives pour la maladie. On estime à 25 805 le nombre de cas actifs de coronavirus.

Jusqu’à présent, 159 mille 657 personnes ont rétabli de la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2.

Au niveau national, l’occupation de hospitalisation générale SARI (Infection respiratoire aiguë sévère) est de 45 pour cent, tandis que celle des lits avec ventilateur c’est 38 pour cent. Il existe actuellement 907 hôpitaux dédiés aux soins de COVID-19.

Il y a 6 212 cas de COVID-19 chez les enfants et les adolescents au Mexique

Emmanuel Isaías Sarmiento Hernández, patron de Service d’admission de l’hôpital psychiatrique pour enfants Dr Juan N. Navarro, a rapporté que 6 212 cas de COVID-19[feminine chez les filles, les garçons et les adolescents au Mexique; en plus de 109 décès.

Le spécialiste a rapporté que pendant l’épidémie de COVID-19, 2% des patients pédiatriques ont été déclarés atteints de la maladie, dont 5,9% pourraient compliquer et nécessiter des soins hospitaliers.

Sarmiento Hernández a affirmé que la majorité des filles, des garçons et des adolescents présenteront des répercussions psychologiques de plus ou moins grande intensité, ainsi que dans les familles.

recommandations

Le ministère de la santé recommande adopter les mesures suivantes pour éviter la propagation des maladies respiratoires:

Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon ou utilisez un gel à base d’alcool à 70%. Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez l’éternuement sur l’étiquette, ce qui implique de vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou le coin intérieur de votre bras. Ne touchez pas votre visage, votre nez, votre bouche et vos yeux avec des mains sales, nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets couramment utilisés dans les maisons, les bureaux, les lieux fermés, les transports, les centres de réunion, etc. Restez à la maison lorsque souffrez de troubles respiratoires et consultez un médecin si l’un des symptômes apparaît (fièvre supérieure à 38 ° C, maux de tête, mal de gorge, écoulement nasal, etc.)

Il Gouvernement du mexique recommande de suivre les mesures suivantes Distance saine Pour empêcher la propagation du coronavirus:

Protection et soins par la protection domiciliaire des les personnes âgées et d’autres groupes à haut risque.Suspension des cours dans tout le système éducatif national. événements de plus de 100 personnes Suspendre temporairement activités de travail qui impliquent la mobilisation des personnes dans tous les secteurs de la société. mesures de base de prévention.

Il a également émis les recommandations suivantes confinement du visage:

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une situation temporaire. Reconnaissez que rester le plus longtemps possible à la maison est bon pour les autres et pour vous-même. Concevez et maintenez une routine qui nous aide à avoir un certain sentiment de normalité et de contrôle. dormir régulièrement, ne pas rester trop longtemps devant le téléviseur, rester occupé et chercher des activités manuelles qui vous distraient (devoirs, lecture, casse-tête, exercice, danse, entre autres).

Avec des informations de López-Dóriga Digital