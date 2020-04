Créer un corps CARES pour diriger la récupération de Covid-19

Crédit: Leon Bennett / .

Note de l’éditeur: Eric Garcetti, démocrate, est le maire de Los Angeles. David Holt, républicain, est maire d’Oklahoma City. Mark McClellan, MD, est le directeur fondateur du Duke-Margolis Center for Health Policy à Duke University et a été commissaire de la FDA et administrateur des Centers for Medicare et Medicaid Services. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les leurs. Voir plus d’opinions sur CNNE.com/opinion

(. espagnol) – Les Américains entendent beaucoup de maires et de médecins en ce moment, dans le creuset d’une urgence de santé publique comme on n’en a jamais vu aux États-Unis depuis la pandémie de grippe de 1918 il y a un siècle.

Ce partenariat se développe dans les communautés à travers le pays: les médecins traitent les patients affectés par l’augmentation de la covid-19 et donnent des conseils sur la façon de faire mieux, et les dirigeants élus reçoivent ce guide dans l’espoir d’économiser plus. vit.

Les experts en santé publique se réunissent autour de la conviction qu’un retour à la normale nécessite un système robuste pour dépister les patients, suivre les contacts des personnes infectées et mettre en quarantaine ceux qui ont le virus ou qui ont été directement exposé. Une partie de cela est déjà en cours, mais pas à l’échelle nécessaire pour restaurer une version de nos vies antérieures.

Nous savons que certains des pires jours de cette crise sont encore à venir, alors que les cas et les décès continuent d’augmenter. Mais il y a des signes encourageants qu’une action rapide des dirigeants locaux, enracinée dans une étroite collaboration avec des experts de la santé, aplanit la courbe. Le mérite revient au peuple américain, qui embrasse la science, fait des sacrifices et demande maintenant: quelle est la prochaine étape? Comment pouvons-nous récupérer davantage de nos vies et de notre économie, d’une manière qui nous garde préparés et nous protège contre les futures vagues du coronavirus?

Le Congrès envisage de légiférer davantage pour aider le pays à répondre, avec une approche appropriée pour répondre à la dévastation économique et aux besoins de soins de santé auxquels sont confrontées nos communautés en ce moment. Les communautés locales s’efforcent également de lutter contre les effets économiques de covid-19, comme à Oklahoma City, où son programme de continuité des petites entreprises octroie 5,5 millions de dollars en subventions et prêts aux petites entreprises.

Mais en plus de ces étapes, nous avons besoin d’une approche plus forte et d’une toute nouvelle infrastructure pour faire face à ce moment et forger un avenir plus fort.

Pour mener cette mission, nous proposons la création d’un corps CARES: une coalition de gouvernements et de travailleurs locaux, d’agences de santé des villes et des comtés travaillant avec des professionnels de la santé et des entreprises, tous soutenus par des dirigeants et des fonds fédéraux, construits pour arrêter covid-19 et reconstruire notre économie. Il existe des précédents clairs pour cette approche audacieuse: de la guerre froide à la guerre contre la pauvreté, nos dirigeants nationaux nous ont enrôlés pour unir des causes plus grandes que nous avec des initiatives comme le Peace Corps et le Corps des enseignants.

Un corps CARES laisserait la marque de notre génération dans l’histoire en contribuant à rendre notre pays plus sûr et à accélérer la reprise économique des rues principales de l’Amérique.

Que nous parlions de 1918 ou de 2020, nous savons que le retour à une bonne santé et à la prospérité est pavé par une action rapide, une collaboration approfondie et une planification méthodique à un niveau que les gouvernements nationaux peuvent construire et les responsables locaux peuvent exécuter.

Avec l’histoire comme guide et la crise actuelle qui guide notre action, le Congrès devrait concentrer le Corps CARES sur trois éléments fondamentaux: doter les professionnels de la santé publique des outils nécessaires pour soutenir et étendre un système national de dépistage; lutter contre les déficits budgétaires dans nos villes afin d’éviter des réductions spectaculaires des services vitaux; et unir les représentants du gouvernement avec les travailleurs et les entreprises locales autour d’actions sur l’assurance-chômage, la formation professionnelle et les programmes de prêts, afin que chaque solution réponde aux besoins de chaque communauté.

Cette approche constituerait un véritable plan de relance, stimulant la réponse efficace à Covid-19 et la revitalisation économique à long terme dont notre pays a désespérément besoin. Et son travail serait basé sur six piliers:

1. Preuve. Nous devons effectuer des tests rapides et généralisés pour toutes les personnes présentant des symptômes de covid-19, ainsi que des tests pour les personnes asymptomatiques dans les environnements présentant des risques de transmission importants. Il doit y avoir des normes nationales strictes pour la qualité et la fiabilité des tests, ainsi qu’un soutien financier fédéral et des exigences de couverture pour garantir que les fournitures sont abordables et largement disponibles.

2. Surveillance en temps réel pour détecter et prévenir de nouvelles épidémies. Nous devons relier les résultats des tests à un réseau de surveillance, afin que covid-19 puisse être suivi en temps réel, et nous pouvons rapidement repérer de nouveaux points chauds, suivre le succès des interventions et tenir les Américains informés. Le soutien fédéral par le biais des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) devrait permettre que cela se produise, avec des fonds pour la surveillance nationale et locale ainsi que pour l’échange électronique de données.

3. Réponse rapide aux nouveaux cas. Il ne suffit pas de savoir où se trouvent les nouveaux cas. Nous avons besoin d’une capacité accrue pour isoler rapidement les cas, suivre et communiquer avec les contacts et mettre en quarantaine les personnes non immunisées qui ont été exposées à covid-19. Cela nécessitera une formation rapide et la réutilisation de certains travailleurs dans de nouveaux emplois urgents.

4. Capacité hospitalière. Depuis le début de cette épidémie, il est devenu clair que notre pays manque cruellement de lits d’hôpital. Des villes de Los Angeles et Seattle à la Nouvelle-Orléans et à New York ont ​​trouvé des moyens innovants d’alléger le fardeau des installations médicales, comme engager les fabricants locaux à réutiliser leurs installations de fabrication pour fabriquer des EPI et des revêtements faciaux, réutiliser les parcs et les centres de congrès comme les installations d’urgence, et demandez. Le gouvernement fédéral déploiera des navires-hôpitaux. Mais nous ne devrions pas avoir à nous battre comme ça. Nous avons besoin d’une poussée nationale pour augmenter la capacité des unités de soins intensifs, des salles d’urgence et des fournitures partout où la prochaine vague de coronavirus peut frapper.

5. Analyses sanguines. Les tests sanguins d’immunité peuvent aider à identifier les Américains qui pourraient servir dans les lieux de travail, les salles de classe et les rôles qui pourraient autrement créer un risque important de transmission. L’offre et la qualité des tests d’anticorps existants ne sont pas assez bonnes pour cet objectif critique. Nous avons besoin d’une meilleure capacité pour mesurer avec précision les anticorps dirigés contre le virus et comprendre comment les résultats des tests se traduisent par une réelle immunité. Et nous avons besoin d’accélérer la production de ces tests à travers le pays et de coordonner la distribution afin que les villes de toutes tailles puissent en bénéficier.

6. Recherche et développement en cours. Notre pays a fait à plusieurs reprises des découvertes révolutionnaires en combinant les connaissances des meilleurs scientifiques avec la force catalytique de la recherche et du développement soutenus par le gouvernement fédéral. Le CDC et d’autres agences devraient soutenir la collecte de données normalisées et travailler plus étroitement avec les États, les universités et les laboratoires pour en savoir plus sur les traitements et la façon de les utiliser dans la pratique, puis aider à diffuser ces informations auprès des professionnels de la santé. Les données devraient inclure des informations démographiques, raciales, ethniques, économiques et autres fiables qui nous permettent de nous concentrer plus efficacement sur la sensibilisation et les ressources pour ceux qui en ont le plus besoin.

Il existe des preuves en temps réel que cette approche peut faire une différence immédiate: à Los Angeles, un partenariat ville-comté aide les résidents, les organisations communautaires et les entreprises à accéder à des ressources essentielles qui peuvent faire la différence entre ruine et récupération.

Le maire de San Francisco, London Breed, mène une réponse agressive qui déploie des employés de la ville aux côtés d’étudiants en médecine pour aider à dépister et à suivre rapidement les cas et les contacts dans cette ville.

Ce type d’approche stratégique doit se produire dans les villes et les comtés du pays.

Répondre à toute urgence majeure aux États-Unis fonctionne mieux lorsque nous fusionnons l’échelle du leadership fédéral avec l’expertise en santé publique et en soins de santé, et la fourniture fiable de ressources qui définit la réponse des gouvernements locaux à cette épidémie. Nous ne l’avons pas encore fait, mais les pertes de vie que nous avons déjà vécues montrent l’urgence d’une action fédérale opportune et stratégique.

Lorsque notre nation a été confrontée à des chocs soudains dans le passé, que ce soit l’attaque de Pearl Harbor ou la terreur du 11 septembre, nous y avons fait face en mettant à profit toute la puissance de l’ingéniosité américaine et la force de nos communautés. dans la vie de notre peuple.

Si nos dirigeants nationaux regardent nos stratégies locales, ils trouveront des modèles pour le faire à nouveau, des exemples de la réforme importante et de la reprise durable que les Américains attendront une fois que nous serons de l’autre côté de cette crise.

