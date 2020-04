Cristiano Ronaldo surprend, envoie des cadeaux à Luan Santana et dit: “ J’espère que ça vous a plu ”

Lundi (20), Luan Santana a été surpris de son domicile, recevant des cadeaux de sa grande idole du football: Cristiano Ronaldo. Le chanteur, qui a rencontré la star en novembre, à Turin, en Italie, au stade de La Juventus, lors d’un voyage de vacances, a avoué sur ses réseaux sociaux qu’il était ravi lorsqu’il a reçu le kit complet de la marque du joueur.

La star de la Juventus s’est souvenue de son ami brésilien et a envoyé de nombreux cadeaux (Photo: Marco Bertorello / .)

Photo: Lance!

-Galera, je n’arrive pas à retenir l’émotion car j’ai reçu un cadeau auquel tu ne crois pas. Pour moi, c’est la plus grande idole du monde. L’un des gars que j’admire le plus, l’un des gars les plus talentueux du monde. Il m’a envoyé un cadeau et je veux l’ouvrir avec toi. Préparez-vous. Avec toi, Cristiano Ronaldo -, dit Luan, avant d’ouvrir la boîte.

Luan a partagé le moment de bonheur avec les fans et sa fiancée, Jade Magalhães, qui a tout filmé. Parmi les friandises, Luan a été présenté avec un jean, des parfums, des sous-vêtements, des rayures, des chaussettes et un sac personnalisé. En tant que fan, ami et admirateur du football de Cristiano, il l’a remercié.

– Merci vraiment. Quand cette boîte est rentrée, j’ai frissonné. Merci du fond du cœur. Je suis un grand admirateur, tu le sais. Grand fan de la vôtre. Embrassez pour vous et votre belle famille. Merci pour tout ce que vous faites pour notre football mondial – Luan a terminé.

Aujourd’hui (21), Cristiano Ronaldo a partagé sur ses réseaux sociaux personnels les vidéos postées par Luan et a même laissé un petit message au compatriote.

– J’espère que vous avez apprécié la surprise – a déclaré CR7.

