Critique de l’EFE par le titre avec triomphalisme que les morts “s’effondrent” avec la mort de seulement 268 Espagnols

L’agence publique EFE a triomphalement rapporté qu’au cours des dernières 24 heures, seulement 268 personnes sont mortes du coronavirus, selon des chiffres officiels du ministère de la Santé. «Le nombre de personnes décédées et de contagions chute en Espagne avec 268 décès et 1 309 cas»L’agence de presse publique a intitulé le rapport que le directeur de Pedro Sánchez publie chaque jour à cette heure.

C’est une lecture triomphaliste qui réduit les milliers de personnes tuées par COVID-19 à de simples chiffres ou statistiques, ainsi que ceux infectés par cette pandémie. Le titre de cette nouvelle a été diffusé à la fois sur les réseaux sociaux et sur son site Internet.

# DERNIERE HEURE | Le nombre de décès et d’infections chute en Espagne à 268 décès et 1 309 cas #coronavirus pic.twitter.com/wGUAiQ1peP – EFE News (@EFEnews) 30 avril 2020

«Le nombre de nouveaux décédés atteints de coronavirus s’est à nouveau effondré ce jeudi à 268, le plus bas depuis le 20 mars dernier, avec un total de 24 543, et il en est de même avec le nombre d’infections quotidiennes confirmées par PCR, qui tombent à 1 309, portant le total à 213 435 ″ , indique l’agence Efe dans le premier paragraphe de son actualité pour informer avec triomphalisme le nouveau défunt par le coronavirus.

“Pendant ce temps, les guéris doublent largement les nouveaux cas avec 3 103 autres personnes qui ont réussi à vaincre la maladie, qui totalisent 112 050, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé”, a ajouté dans cette première avancée.

Selon le ministère de la Santé, la pandémie a fait plus de 24 000 morts en Espagne et plus de 213 000 infectés à ce jour. Cependant, dans les données officielles du gouvernement Sánchez, des milliers de décès dans la Communauté de Madrid et la Catalogne ne sont pas inclus, donc le vrai nombre de morts il atteindrait près de 35 000.

Avis sur Twitter

Ce titre a provoqué une multitude de critiques sur les réseaux sociaux pour avoir rapporté triomphalement le nouveau nombre de morts de cette pandémie. La plupart des utilisateurs ont critiqué Efe pour avoir utilisé le verbe “Réduire” se référer à la dernière partie des décès par le coronavirus.

La #NewNormality, avec 268 vies, est un fait. Tout en ordre. – @ RadioCarmenaM21 (@ radiocarmena1) 30 avril 2020

Eh bien, regardez, ils disent “baisse significative” ou “significative”. Il semble que 268 morts, c’est peu, et non. – luisperezbus (@luisperezbus) 30 avril 2020

Ils s’effondrent ils s’effondrent …… .un effondrement serait nul – Anchois Wall Street 🐟 (@AnchovyofWS) 30 avril 2020

“Effondré” … ils n’avaient pas d’autre mot. C’est peut-être la bourse, qui étaient des gens. Ma mère. – Patty Gomez (@ pattyg1703) 30 avril 2020

Ça te semble peu

268 morts – ESPAGNE FORCE 🇪🇸🇪🇸 ⚽💚RBB (@injomaji) 30 avril 2020