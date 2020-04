Croissance des démonstrations contre le confinement des coronavirus – . Dallas (39)

De nouvelles manifestations, principalement appelées par des partisans du président Donald Trump, ont contesté samedi les mesures de confinement du coronavirus pour rejoindre l’appel aux gouverneurs des États à rouvrir l’économie dès que possible.

La capitale du Texas, Austin, a accueilli le plus grand rassemblement de la journée, alors que des dizaines de personnes se pressaient devant le Capitole, le siège du gouvernement local, pour exiger «Ouvrir maintenant».

“Ils ne peuvent pas fermer les États-Unis”, a crié l’un des participants, tandis que le chœur “USA, USA” a encouragé plusieurs des participants à une mobilisation dans laquelle ils ont entendu des bruits de cornes d’animaux et des exclamations de “Alléluia”.

Parmi les participants, des chapeaux se référant à la campagne du président Donald Trump ont été imposés, ainsi que des t-shirts ou des drapeaux avec le bleu, le blanc et le rouge avec la seule étoile du Texas et la bannière américaine.

Les manifestations, qui ont augmenté ces derniers jours, se sont répétées ce samedi dans d’autres États du pays, comme Indianapolis, New York et Maryland.

La manifestation à Austin, au cours de laquelle des personnes portant des armes ont été observées, a eu lieu malgré le fait que le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbot, a détaillé vendredi les lignes du processus de réouverture, qui comprend le retour aux activités de la magasins à partir du 24 avril, mais uniquement pour répondre aux commandes à emporter ou à domicile.

“Le Texas peut contenir la propagation du COVID-19 tout en adoptant des normes de sécurité pour commencer la partition de l’État”, a déclaré Abbot, qui a créé une “force” ou un groupe de travail, composé de médecins et de dirigeants des secteurs privé et public, d’entreprendre cette tâche.

Les dispositions, publiées ce vendredi, couvrent également la levée des restrictions sur les chirurgies et que les parcs d’État fonctionnent à nouveau, bien que les visiteurs ne puissent pas aller en groupes de plus de cinq personnes et doivent répondre aux exigences de distanciation sociale et d’utilisation des masques.

Tout comme l’annonce d’Abbott n’a pas retenu les manifestants au Texas, d’autres voix se sont jointes à la demande de réouverture à Indianapolis, où les manifestants se sont rassemblés devant le gouverneur résidentiel, le républicain Eric Holcomb, portant des pancartes indiquant que “Ouvrir Indianapolis maintenant” a été lu et tous les emplois ont été défendus comme “essentiels”.

La pression sociale a augmenté après les mesures de séquestration, quelque 22 millions de personnes ont dû demander leur allocation de chômage au cours du dernier mois aux États-Unis, plus de 5,2 millions de ces demandes correspondant à la semaine dernière.

À Annapolis, une ville de l’État du Maryland, voisine de la capitale américaine, de nombreux chauffeurs klaxonnant et agitant des drapeaux ont parcouru les rues pour exprimer leur mécontentement à l’égard de la quarantaine, une scène qui a été reproduite à Watertown, une ville située dans la partie supérieure de l’État de New York, l’un des plus durement touchés par la pandémie.

“Il ne s’agit pas de Trump, il s’agit de nourrir ma famille. Ouvrez l’État de New York”, a déclaré une femme sur une affiche.

Ce vendredi, Trump a tweeté “Free Minnesota”, “Free Michigan” et “Free Virginia”, dans une série de messages dans lesquels il a également évoqué le droit de porter des armes qui protège le deuxième amendement de la Constitution américaine.

