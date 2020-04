Cuca révèle que Gabriel Martinelli était dans le collimateur de São Paulo

Gabriel Martinelli, révélation du dernier Championnat Paulista, était en vue de Paul. Cependant, les plans de Cuca, alors entraîneur de Tricolor Paulista, ont été contrecarrés par le Arsenal, d’Angleterre, qui a offert six millions de livres (environ R $ 30 millions) et a conclu avec l’attaquant.

Gabriel Martinelli était dans le collimateur de São Paulo lors de la campagne Paulistão 2019 (Photo: Disclosure / Arsenal)

“En 2004, nous avons amené Grafite, Cicinho, Josué, Rodrigo. Aujourd’hui, où vous pouvez trouver des joueurs. Nous nous battions pour Paulista et surveillions Gabriel Martinelli. Mais le combat est inégal, vous ne pouvez pas le faire, vous êtes venu en Europe et vous l’avez pris”, a-t-il commenté. l’entraîneur, dans une interview avec ESPN Brasil.

Dans Paulistão 2019, Martinelli est allé aux filets six fois en 14 matchs et, malgré son élimination en huitièmes de finale, Ituano a terminé invaincu.

Cuca a également parlé de la stratégie adoptée par Flamengo pour constituer l’équipe, qui, sous le commandement de Jorge Jesus, a remporté les Libertadores de América, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro et Supercopa do Brasil.

“Le team building est différent. Flamengo a formé une équipe avec des joueurs établis et non émergents. La recherche de joueurs émergents est devenue beaucoup plus difficile, il y a des hommes d’affaires, ils partent beaucoup plus tôt”, a-t-il conclu.



