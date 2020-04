Cultiver la terre donne l’espérance de vie pendant la pandémie

Les agriculteurs de Unión Hidalgo à Oaxaca offrent leurs récoltes pendant l’urgence sanitaire pour Covid-19, ils assurent qu’ils préfèrent ne pas avoir de bénéfices que de se décomposer.

Diana Manzo

Unión Hidalgo, Oax.- Il y a des années, la récolte de melons de la famille Ruiz a atteint les consommateurs de Mexico, Chiapas, Veracruz et Oaxaca. Cette année, la pandémie de Covid-19 a interrompu la distribution nationale et maintenant la vente est faite sur le marché local, ce qu’ils cherchent, c’est à récupérer l’investissement pour continuer à cultiver le champ qui, selon eux, est l’espérance de vie.

Ils préfèrent le fruit pour finir plutôt que gâter. Lors de sa dernière récolte en 2019, la boîte de melons a coûté 450 pesos, maintenant ils la vendent pour 200 pesos, car leur objectif est d’aider les familles dans cette crise même si elles ne font pas de profit.

Ils sont originaires de la ville zapotèque d’Unión Hidalgo et depuis plus de 15 ans, ils travaillent la terre.Toutefois, pendant trois ans, ils ont décidé de cultiver des melons, mais ils n’ont jamais pensé qu’une pandémie les empêcherait de transporter leurs fruits comme il y a des années.

Ricky Ruiz et son père sont les promoteurs de ce projet, sa mère et sa sœur collaborent également, ce sont elles qui proposent des melons aux marchés locaux et qui vont également à la coupe tous les jours.

La famille Ruiz, pour parvenir à une distribution rapide, propose des melons au détail devant les marchés traditionnels mais aussi avec des acheteurs des communes voisines, mais tous à bas prix pour éviter qu’ils ne se décomposent.

«Nous ne nous attendions pas à cette pandémie, mais maintenant elle nous a touchés financièrement, cependant, pour nous aider et aider les familles, nous vendons nos fruits à bas prix pour obtenir l’investissement, nous ne parlons plus de bénéfices car cela ne sera pas possible, melon que nous proposons est de qualité et issu de l’agriculture biologique », a expliqué Ricky Ruiz.

Cette famille ne reçoit pas de soutien du gouvernement, la récolte a été cultivée par ses propres ressources et sa priorité est de continuer à labourer la terre car elle génère des aliments de base.

«Maintenant, avec Covid, nous pensons que le domaine devrait être encore plus priorisé. Espérons que le gouvernement nous soutienne dans cette pandémie. Heureusement, les gens ont acheté nos melons, la récolte progresse et nous continuons à cultiver, nous ne laisserons pas mourir le champ qui nous a tant donné », a-t-il déclaré.

Selon les données du mouvement paysan “Le champ appartient à tout le monde”, il a assuré que le produit intérieur brut (PIB) du Mexique subirait une contraction de 2%, ce qui affectera également les campagnes, également frappé par une crise climatique qui “provoquera de graves sécheresses dans les régions” de culture et de réduction de la production ».

De chez lui … il a créé un jardin familial

Jusqu’à présent, dans sa quarantaine, il a cultivé des piments, des patates douces, des radis, des tomates et même des fleurs ornementales. Siado ‘Guie’ Jiménez a construit un petit jardin dans la cour de sa maison parce qu’il croit que cultiver la terre, c’est la vie.

Chaque matin, sans aucun repos, elle prend ses outils de jardin et commence à sentir comment la terre crée la vie dans sa maison, avec ses mains coupant délicatement les tomates et préparant sa salade.

Il observe également et est ravi de voir comment sa menthe poivrée, sa menthe, son épazote, ses piments de diverses variétés et même certaines plantes médicinales telles que le staphylocoque et l’aloès ont grandi.

Bientôt, elle cultivera également des patates douces et des radis et invitera son groupe d’amis à essayer leur première récolte.

Elle assure que cette pandémie lui a redonné son amour pour les plantes, qu’elle avait en soi, mais qu’en raison du travail de bureau qu’elle effectue, elle ne l’a pas pleinement développé.

Il est content car ses yeux brillent quand il explique comment il a réussi à réaliser ces récoltes et qu’il espère partager la récolte prochainement.

Il a également réalisé la technique du vermicompost à partir de déchets solides, avec laquelle il assure une meilleure production car tout est 100% biologique.

Avoir un jardin confesse Siado ‘Guié’ a été une vitrine pour l’isolement et a assuré que lorsqu’une personne a une santé mentale consciente, elle pense à la vie naturelle, par exemple, le jardin dans le patio de sa maison.

De plus, elle utilise ses réseaux sociaux et partage des techniques de culture qui ont servi à motiver d’autres femmes à récolter.

De même, elle échange ou échange des plantes, car elle dit “qu’une plante n’est pas vendue, cédée ou échangée” et avec cette philosophie, elle entend que la vie naturelle continue de croître dans les patios des maisons de cette quarantaine.

“Les semailles vont de pair avec une signature de paix et une vie sans violence, donc je suis heureux que plus de femmes reproduisent cette technique, récoltant une aide émotionnelle, les plantes sont des alliées”, a-t-il déclaré.

Siado ‘Guie’ a indiqué que la quarantaine lui a permis de réfléchir sur la vie et les plantes, de comprendre les émotions et de les canaliser vers ces êtres naturels qui ne demandent rien mais donnent beaucoup.