Davantage de prêts approuvés pour que les entreprises puissent payer leurs employés – . Miami (51)

Le Sénat fédéral a approuvé cette semaine 310 milliards de dollars de prêts supplémentaires aux petites entreprises afin qu’ils puissent continuer à payer leurs employés.

Il est prévu que dès jeudi, la Chambre des représentants fera de même, et après que le président aura signé le paquet, les propriétaires de petites entreprises pourront commencer à demander de l’argent au Programme de protection des salaires, ou PPP.

Le financement du premier programme PPP s’est épuisé deux semaines après que le Sénat l’a approuvé début avril.

Un résumé de la Small Business Administration (SBA) montre que les 342 milliards de dollars approuvés à l’époque par le gouvernement fédéral ont déjà été accordés.

“L’État de Floride est le troisième pays du pays lorsque nous examinons les chiffres et les fonds d’approbation”, a déclaré Victoria Guerrero, directrice de la SBA pour le sud de la Floride.

En Floride, 88 997 prêts aux petites entreprises d’une valeur de 17 863 199 837 $ ont été approuvés. La plupart des prêts à l’échelle nationale étaient de 150 000 $ ou moins, et les industries qui en bénéficiaient le plus étaient la construction, les services techniques, professionnels et scientifiques, la fabrication, les soins de santé et le bien-être.

La SBA avait demandé au Congrès plus de fonds pour le programme, affirmant qu’il y avait un grand besoin.

Le sénateur Marco Rubio, président du comité des petites entreprises, a été actif sur Twitter pour obtenir l’approbation de ce soulagement. Il est prévu que dès ce jeudi, les petits entrepreneurs pourront recommencer à solliciter les fonds. Lorsque l’argent est disponible, vous pouvez trouver une banque qui propose les prêts en allant sur https://www.sba.gov/paycheckprotection

La SBA souligne que l’argent PPP doit être utilisé d’une certaine manière.

“Si vous voulez que ce prêt soit entièrement annulé, vous devez utiliser les fonds que vous recevez de cette manière, 75% de ces fonds doivent être versés à la masse salariale”, explique Guerrero.

Le reste peut être utilisé par les entreprises pour couvrir d’autres dépenses telles que le loyer, l’hypothèque ou les factures d’électricité ou d’eau.

.