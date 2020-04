De la PCR aux tests d’anticorps: le risque de faux négatifs

Des cas de personnes infectées par un coronavirus ont-ils été trouvés comme des résultats négatifs? C’est le grand doute qui assaille le champ épidémiologique, avec un autre: entre la grippe Février – et qui sait si janvier – Cas COVID-19?

Pour la deuxième question, il existe des indices, en Chine, qui suggèrent que le virus librement diffusé à Wuhan depuis début 2020 et même plus tôt. Des échantillons de patients grippaux, analysés par la suite, révèlent qu’il y avait des virus du SRAS-CoV-2 et non de la grippe.

En Espagne, le chef du CCAES, Fernando Simón, a déclaré mercredi dernier qu’il n’était pas exclu que plusieurs cas de COVID-19 aient été masqué par la grippe hospitalisée alors qu’il n’y avait toujours pas de tests.

Parmi ceux qui, avec une infection active, ont été génétiquement diagnostiqués par PCR classique, il est facile de savoir s’il existe ou non un virus depuis la mi-janvier, date à laquelle il a été séquencé dans le génome du coronavirus. Mais, dans la course contre la montre pour connaître le comportement de ce pathogène, peut-être une bonne poignée se glissa de cas non détectés dans le feu de l’épreuve.

Nous vous disons dans ce rapport ce que les mutations espagnoles nous disent sur le coronavirus

“Mon opinion est qu’il est possible que les diagnostics s’échappent avec la PCR.” Celui qui parle ainsi est responsable du diagnostic génétique au Complexe Hospitalier de l’Université de La Corogne (CHUAC). Toutes expertes dans les tests dont on parle ces jours-ci et qu’elle voit quotidiennement dans son hôpital.

Pour le représentant également de l’Espagne dans le domaine de la microbiologie du comité multidisciplinaire de contrôle des infections, ces faux négatifs peuvent survenir en PCR si le test n’est pas effectué au bon moment et si le diagnostic n’est pas renforcé par des tests complémentaires, un portrait plus courant. au début de l’épidémie en Espagne.

Le médecin précise: «Si le patient présente des symptômes et entre dans un contexte clinique, c’est plus difficile [que escape al diagnóstico] et est entré ». En d’autres termes, cela ne passe pas inaperçu par le système. «Une autre chose est les personnes asymptomatiques qui ont subi la PCR au cours de la deuxième semaine [de la infección]».

Nous savons maintenant que le timing de chaque type de test est crucial pour détecter le virus. De la même manière que nous savons que premiers jours d’infection (même peu de temps avant l’apparition des symptômes), c’est lorsque la plupart des virus se trouvent dans la gorge et les narines.

Actuellement, des tests sont effectués sur des candidats infectés, par exemple en raison de leur proximité avec d’autres personnes diagnostiquées ou du personnel exposé. Ce dimanche, le ministère de la Santé a fourni les données des infections sans symptômes rapportées par une dizaine d’administrations autonomes: 2 526 positifs asymptomatiques connus.

La combinaison de tests pour frapper

Il existe trois groupes de tests diagnostiques pour le SRAS-CoV-2: RT-PCR, tests d’échantillons d’antigène et tests d’anticorps sérologiques. Dans ce dernier cas, ils peuvent être plus ou moins sensibles et affiner le type d’anticorps généré et donc le moment de l’infection dans lequel se trouve le patient.

Test RT-PCR: Ce sont des tests à partir d’échantillons prélevés avec un écouvillon dans la gorge ou les narines. Parmi ceux-ci, le code génétique du virus, l’ARN, présente un intérêt. L’échantillon est analysé dans des laboratoires hospitaliers ou sur des machines d’éclairage semi-automatiques. Nécessite des réactifs chimiques et du personnel spécialisé. Le résultat peut prendre entre quatre et un peu plus d’une heure.Test d’antigène: Il s’agit d’un type de test rapide qui détecte des morceaux de virus dans l’échantillon de gorge ou de nez. Ils travaillent généralement avec des anticorps de laboratoire. Lorsqu’ils sont exposés à des protéines virales, ils se couplent, donnant le positif. Le problème est que sa fiabilité est inférieure à 30%. «Il y avait très peu de fabricants et peu de connaissances scientifiques. La plus grande déception est sortie. Ce sont les fameux 50 000 tests bon marché qui ont échoué, même si, comme l’explique El Confidencial ici, ce n’est pas qu’ils étaient exactement défectueux. Est-ce qu’ils auraient dû être considérés comme complémentaires.Tests sérologiques d’anticorps: Ce sont la majorité d’entre elles qui ont commencé à être utilisées et permettent non seulement d’identifier une infection active, mais aussi si la maladie est passée. Ils ne donnent pas de données fiables avant environ le cinquième ou le septième jour de l’infection, c’est-à-dire lorsque les anticorps détectables commencent à être générés. Certaines études disent que s’il est fait au bon moment, le test a une sensibilité de plus de 80%.

Naturellement, après une attaque virale, le corps génère des anticorps, qui sont un moyen d’activer ses propres défenses. Les tests sérologiques sont capables, à l’aide de quelques gouttes de sang du doigt, de détecter ces anticorps. Il y en a temporaires et durables.

Lisez ici tout sur la façon dont notre corps génère l’immunité et le risque de germes

La plupart des tests rapides sont simples et ne font pas de distinction entre un type ou un autre d’anticorps. Sur la bandelette, il y a un C qui doit toujours avoir une marque (contrôle, montrant que le test fonctionne) et un T qui, s’il est activé, implique la présence d’un certain type d’anticorps, comme les marques d’un test de grossesse. La technique typique est l’immunochromatographie, qui dure environ 10 minutes.

“Dans un avenir proche, nous verrons que d’autres quantifications d’anticorps sont effectuées avec des appareils à plus grande échelle, avec des techniques telles que le soi-disant ELISA”, explique Tomás.

Cela ne nous dit pas vraiment, cela confirme simplement que les cellules de la personne ont été exposées au virus. Mais pas quand. Ils peuvent donc être un complément à une PCR douteuse ou pour savoir si une population a transmis la maladie sans y entrer.

“Nous faisons de la PCR, si elle est négative et qu’il y a une suspicion clinique, nous utilisons des tests d’anticorps totaux”, explique le médecin. “S’il se révèle positif, nous différencions déjà, avec les tests d’une autre société commerciale, quel type d’anticorps la personne est séropositive.”

Différentes études montrent plusieurs fenêtres d’efficacité de la PCR. En général, à partir de la deuxième semaine, votre degré de réussite diminue.

La clé est de faire le bon test au cours de la bonne semaine d’infection. Le La PCR perd sa fiabilité après la première semaine. Et c’est là que l’anticorps teste l’intérêt.

Il y a quelques anticorps qui apparaissent en premier: les immunoglobulines M (IgM). Ensuite, ils sont remplacés par anticorps de mémoirequi, en théorie, durent dans le temps et nous confèrent une certaine immunité. Ce sont des immuniglobulines G.

Par conséquent, pour savoir s’il existe une infection active mais que nous mesurons relativement tard, il n’est efficace que de combiner la PCR (qui peut être négative) avec un test sanguin très sensible, qui nous indique s’il existe des IgM, qui trahiraient une infection actuelle, même avec un test génétique qui dit non.

“L’utilisation de tests sérologiques dans des contextes inappropriés peut également conduire à de faux négatifs”

Le problème est que maintenant, parmi les sérologiques, nous utilisons massivement les tests d’anticorps totaux, sans distinguer les tests éphémères de ceux de la mémoire immunitaire. “Les utiliser dans le mauvais contexte peut nous donner des résultats peu fiables. Par exemple, chez les personnes âgées souffrant de troubles immunitaires (elles ont moins de capacité à fabriquer des anticorps), je pense que la PCR a une sensibilité adéquate “, explique le Dr Tomás.

Comme l’explique la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique (SEIMC), “en cas de pénurie de réactifs et afin d’augmenter la vitesse de diagnostic et en tenant compte de la forte

charge de morbidité du processus dans notre environnement, le test de confirmation doit être effectué seulement lorsque la situation clinique l’exige ou les résultats de la première étude étaient douteux ».

Aurons-nous une carte de l’infection qui nous dira sous peu: qui l’a transmise et qui la transmet? «Chez les patients asymptomatiques de moins de 50 ans, pour réaliser une étude de séroprévalence, les anticorps positifs présentent une sensibilité supérieure à 60% ou 70%. Cela dépend beaucoup du groupe de population », conclut le Dr Tomás.