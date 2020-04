de nouveaux symptômes de la maladie comme une rougeur et un gonflement peuvent se manifester dans le corps

L’évolution du nouveau coronavirus continue d’intriguer les chercheurs et les médecins du monde entier et l’évolution du virus est encore inconnue. Selon deux nouvelles études publiées dans le Journal de l’American Academy of Dermatology JAAD, l’incidence des patients atteints de covid-19 qui présentaient des symptômes cutanés tels que des rougeurs et des plaies, ainsi que des douleurs corporelles sévères, a augmenté. Ces preuves scientifiques mettent en évidence l’importance du diagnostic, car la grande majorité des personnes infectées ne sont pas testées, surtout lorsque les symptômes présentés sont moins fréquents.

Dans des pays comme la Thaïlande, l’Italie et l’Espagne, l’importance de ces nouvelles preuves est claire, car de nombreux patients manifestent le coronavirus de manière légère ou asymptomatique, contaminant leurs proches. Ce qui fait qu’une lésion cutanée, associée aux symptômes les plus courants de covid-19, devient également un indicateur de la maladie. “La population doit savoir que tout changement de la peau, comme une sensibilité ou une rougeur, en particulier dans les extrémités, peut être un signe d’alerte. Pour éradiquer la maladie, il est nécessaire de poursuivre le traitement et l’isolement corrects du patient”, explique le Drª Valéria Campos, un dermatologue qui suit de près l’évolution du coronavirus dans la peau. Le médecin ajoute également que “les lésions ont tendance à apparaître 3 jours après le début des symptômes de covid-19 et à disparaître dans les 8 jours, sans laisser de cicatrice. Les enfants sont plus susceptibles de développer ces blessures, mais ce symptôme peut affecter les patients atteints de n’importe quel âge “alerte le spécialiste.

Au cours des dernières 24 heures, les secrétariats d’État à la santé ont notifié au ministère de la Santé 2 105 nouveaux cas confirmés et 1 924 décès, un nombre qui ne cesse d’augmenter. Les coronavirus humains ont été découverts pour la première fois à la fin des années 1960, mais depuis 2003, le virus a provoqué plusieurs épidémies majeures, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et la maladie virale de la couronne 2019, qui a commencé dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, en décembre de l’année dernière, entraînant cette pandémie mondiale sans précédent.

Prévention des coronavirus

Les formes de transmission du coronavirus sont toujours à l’étude, mais la contamination se produit par le biais de gouttelettes respiratoires, par contact direct ou avec des sécrétions telles que la salive, les éternuements, la toux, la poignée de main, ou par contact avec des objets et des surfaces contaminés par la bouche, nez ou yeux.

La meilleure façon de l’empêcher est de se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon et de l’eau. En l’absence de savon, un désinfectant à base d’alcool à 70% est nécessaire. En plus d’éviter les contacts avec les malades et de rester à la maison, en suivant les règles d’isolement social imposées.

